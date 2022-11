Columna | Se la persona que querés ser

Podés cambiar el rumbo de tu vida, en cualquier momento. ¿Lo sabías? Tené el coraje de creer que un nuevo intento, sí da un resultado. Buscá una nueva forma de hacerlo. Hacé lo que más te asuste, hacelo con miedo, pero hacelo. Cuando hacés lo que viniste a hacer a este mundo, algo cambia adentro tuyo. Para siempre. Y es maravilloso eso.

Así que después de la angustia, de la frustración, de los “fracasos”, el agotamiento, la decepción, que pudieras estar sintiendo o hayas sentido, seguí siendo la persona que sigue intentando.

Hace las paces con tu pasado, para que no te arruine tu presente. Aceptalo, no es resignarse, es como dice Alex Rovira, un SI a la vida.

Todo es aprendizaje y evolución: aprovechalo y reinventate, míralo de otra manera, reescribí tu historia. Viniste a algo más que a sobrevivir ¿lo pensaste?

Dicen que “tu nueva vida te va a costar todo lo que ya no funciona en tu vida actual” y que para que algo nuevo llegue, hay que hacerle espacio. ¿Estás dispuesto/a a dejar tu pasado atrás? Seguí tu intuición, confiá en las señales que van apareciendo y que te dicen que hay otros rumbos posibles, amigate con el proceso y tené fe que todo lo que va llegando es para tu mayor bien.

Sacate las excusas de tiempo, de plata, de edad. Comunicá tus expectativas y tus sentimientos, es muy importante esto, las otras personas no tienen porqué saberlo si no lo decís.

Simplemente, salí a buscar eso que querés: ¿cómo?

• Ocupate de las cosas que te importan.

• Trabajá en eso: en lo que te hace verdaderamente feliz, vos mismo/a, sos el/la responsable de tu felicidad, así que enfócate en vos. Tenete paciencia, estarás haciendo un gran trabajo, está bien no poder con todo junto.

• Agradecé cada día, elegí tu paz mental.

• Liberate de los pensamientos negativos para poder liberar tu potencial.

• Enfócate en tu presente.

• Buscá tus fortalezas y tus talentos, si aún no los conocés, pensá en tus logros, en eso que tus seres queridos destacan de vos, en lo que hacés muy bien. Quizás esto te ayude recordarte lo valioso/a que sos y que no estás pudiendo ver.

Cuando cambies tu programación, cambiás tu emocionalidad y la confianza en vos mismo/a.

Sea lo que sea que estés viviendo hoy, abrazá tu realidad, aprovechá lo que te muestra y trabajá en vos, para tener la vida que deseas.

Podés apoyarte en tus seres queridos, podés pedir ayuda, podés buscar un acompañamiento. No estás solo o sola.

No creas que todo está perdido, a la mente le encantan los dramas, vos… volve a conectar con tu corazón.

Ester Inglese

Coach Ontológico Profesional Acreditado. Socio AACOP Internacional 6580

Coach de Prosperidad en formación

WhatsApp 3751 660207. Instagram @ester.inglese