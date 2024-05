El secretario de transporte, Franco Mogetta criticó a los sindicatos por el paro: “Un paro de servicios le cuesta por día 2 millones de dólares a Aerolíneas Argentinas”

En una entrevista en Radio Rivadavia, el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, habló de la situación sobre el paro de transporte y remarcó que son medidas que “perjudican al sector”.

«Tienen que entender que están perjudicando a los que dicen defender, es decir, a las empresas que prestan los servicios y a los trabajadores. Un paro de servicios le va a costar 2 millones de dólares a la empresa Aerolíneas Argentinas, a la aerolínea de bandera. Si esa es su forma de defender a las empresas nacionales, les pedimos por favor que dejen de defenderla de esa manera porque la está hundiendo cada vez más, con un paro que no tiene ningún objetivo específico».

Una herencia de deudas con proveedores de casi 100 millones de dólares: “Recibimos empresas con muy poca gestión, con superpoblación de personal. Entre 2019 y 2022, SOFSE incrementó un 25 por ciento los costos pero redujo los ingresos en un 68 por ciento”.

Con esta consigna que dicen tener algunos de defender las empresas, los hechos y datos duros no reflejan que las hayan defendido cuando estuvieron gobernando. Nos dejaron deudas con proveedores de casi 100 millones de dólares en el sistema ferroviario, estamos empezando a cancelar pagos con algunos de ellos con vencimientos necesarios como son combustibles».

Situación crítica del sistema ferroviario: «Hace muchísimos años que no se hacen compras de repuestos ferroviarios y hay talleres que no se les hizo el mantenimiento necesario y que no tienen capacidades de hacer mantenimientos vitales. La actualización de la tarifa ferroviaria apunta a corregir estos desajustes».

“Recibimos un sistema en muy mal estado. Hace más de 4 años que los trenes no tienen el mantenimiento integral necesario y hace más de 10 años que no se hace compras de material rodante. También es muy grave lo que nos dejaron en infraestructura, por eso decidimos suspender servicios de larga distancia en el interior”.

«Por ejemplo esto ocurrió en un tramo que iba de Justo Daract en San Luis hasta Palmira en Mendoza, donde la infraestructura, es decir, la vía por la cual circulaba ese tren estaba en un estado calamitoso. Eso generaba un altísimo riesgo de descarrilos en muchos puntos, además de que el tren tenía que circular a muy baja velocidad. Estamos auditando el efecto de la infraestructura en el interior del país porque, verdaderamente, en los últimos años a las vías no se les hizo los trabajos de mantenimiento y renovación que debían hacerse».

Actualización de tarifas en los trenes del AMBA: “Cada vez la tarifa tiene que tomar más protagonismos en la cobertura de los costos. Técnicamente, a niveles de hoy, tendríamos que hablar de una tarifa de 2 mil pesos para cubrir la totalidad de los costos. Pero nosotros no podemos trasladar esta ineficiencia al usuario; se han dejado de percibir muchísimos ingresos por alquileres mal cobrados y por políticas que hicieron que haya un 30% de evasión del pago del boleto”.

Tarifas de colectivos: “En el Área Metropolitana de Buenos Aires, posiblemente en los próximos meses tengamos que avanzar en un incremento, lo estamos estudiando, todavía no tenemos una fecha precisa”.

Incorporación de otros métodos de pago de boleto: “Estamos trabajando para abrir los métodos de pago; vamos a tener novedades concretas en los próximos meses. Esperamos que para fin de año podamos tener las primeras pruebas, por fuera del sistema SUBE”.

En esa misma línea, también habló sobre la situación en Radio Mitre.

Asambleas en Aeroparque: “No han tenido la repercusión que los gremios habían anunciado y estaban esperando, si hubo asambleas que encubrían paros por horas lo que generó reprogramaciones de 24 vuelos pero lo paradójico de todo esto es que los sindicatos aeronáuticos que dicen defender la empresa de bandera nacional, a Aerolíneas, con estos paros no hacen más que perjudicarla».

«Un paro como el del jueves a Aerolíneas les va a costar 2 millones de dólares cuando es una compañía que viene con un resultado operativo negativo del año pasado de 390 millones de dólares, por lo que, la verdad, creemos que quienes más están trabajando para que a Aerolíneas le vaya mal son lamentablemente los sindicatos que dicen defenderla».

PARO DEL 9 DE MAYO: En colectivos en principio no hay una adhesión. Estamos esperando que haya una prestación normal del servicio. Con lo cual, además, hemos modificado una normativa que increíblemente no se había acomodado, por así decirlo, hasta acá, que es día que no se presta el servicio, día que no se presta el subsidio, porque increíblemente hasta acá, en todos los paros de transporte las empresas cobraban el subsidio como si hubiesen trabajado y a los trabajadores tampoco les descontaban el día. Bueno, eso se terminó en una resolución que dictamos en esta gestión. La empresa que no preste o que preste menos de un 70% el servicio que tiene autorizado no va a cobrar el día completo de subsidio, no personalmente, sino que directamente le descontamos el día completo. Así que esperamos que el servicio esté garantizado.

SOBRE LOS RECLAMOS Y PAROS SINDICALISTAS

Si siguen en esta postura, lo único que hacen es seguir perjudicando a la empresa que ellos dicen defender. Cuando hablan de que esto no se vende, aquello no se privatiza, la verdad que no les debería generar tanto temor en la privatización o la venta de las empresas si verdaderamente habría un compromiso de hacerlas eficientes, ¿no? Deberían ser eficientes tanto en manos privadas como en manos del Estado. Lo que sucede es que defienden tanto estar en manos del Estado porque han existido estas distorsiones que han hecho posible, bueno, muchísimos beneficios desmedidos para las cajas sindicales y en algunos casos para los propios dirigentes de forma personal.

EL PARO Y LOS FERROCARRILES: «Con el sistema de ferrocarriles es distinto. Hay una empresa que es propia, que es estatal, con lo cual, lógicamente, el día que no trabaja no se genera el costo de explotación, que ahí se trabaja con una estructura de costo, con una cuenta de explotación que es la que cubre el Estado».

SUBSIDIOS EN EL TRANSPORTE PUBLICO: «Los aportes del Estado para cubrir los costos de operación del sistema ferroviario son en un 94%, la tarifa sólo cubre el 6%. En colectivos sucedió lo mismo, hasta que empezamos a ajustar un poco la tarifa y hoy del 94 bajamos al 70%, al 68% el subsidio que pone el Estado y el resto ya empezó a cubrir la tarifa, es decir, en colectivos pasamos de un 6% a un 32% de cobertura de los costos por parte de la tarifa».

Tarifas de colectivos: “Venimos haciendo este trabajo desde el inicio de nuestra gestión, empezar a devolverle protagonismo a la tarifa en la cobertura de los costos del sistema, porque eso hace que el operador pueda manejar también con más margen, con mayor libertad, su caja para los costos que necesita para operar el sistema. En los próximos meses seguramente vamos a tener una nueva actualización de la tarifa en colectivos”.