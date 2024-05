Elegancia y abrigo: cómo mejorar tu look invernal con accesorios

Con la llegada del frío, muchos hombres enfrentan el desafío de mantenerse abrigados sin sacrificar el estilo. A menudo, se recurre a las mismas prendas voluminosas y poco favorecedoras que restan elegancia a sus atuendos. (Parecer muñecos de Michellin, o de nieve).

Este problema es común y puede afectar negativamente la percepción que proyectamos. La falta de accesorios adecuados puede dar una imagen descuidada o poco sofisticada, impactando en nuestra confianza y presencia.

¿Quién no sintió la incomodidad de salir a la calle sintiéndose poco preparado para el clima? O peor, ¿quién no sufrió las intemperies del frío por no querer arruinar su look?

Afortunadamente, existen accesorios de temporada que te mantendrán abrigado, sino que también elevarán tu estilo.

Te presento algunos esenciales que deberías tener en cuenta:

Bufandas de lana/ pashminas de lana: Las bufandas son imprescindibles. Opta por materiales como la lana y la pashmina que ofrecen calor y lujo.

Gorros tejidos y/o gorras con visera: Un buen gorro no solo protege del frío, sino que puede ser un excelente complemento.

Sombreros: Boinas aportan ese estilo romántico – clásico, y que además te protegerá del frio en la cabeza.

Medias de lana merina: Los pies son a menudo olvidados, pero mantenerlos calientes es crucial. Las medias no solo son increíblemente para dar un toque de color o de estilo a tu outfit.

Botas de cuero: Las botas son el calzado ideal para el invierno. Las botas estilo Chelsea o las de cordones son opciones clásicas y elegantes.

Morrales, bolsos y mochilas: Estos accesorios funcionales también pueden ser una declaración de estilo. Elegí piezas de cuero (de vaca, de oveja, de piel, etc. No te sugiero las de eco cuero ni las de tela, a menos que éstas sean gamuzadas) de alta calidad que resistan el desgaste del invierno.

Guantes de cuero: Evitá los que son para la nieve en tu día a día, salvo que sean entrenador de sky/esquí. Preferí los de cueros, aportan un aire sofisticado o los de lana, simples y sencillos, si es lana merino o cashmere mejor.

Incorporar estos accesorios a tu armario mejorarán tu estilo, también te darán el confort necesario para enfrentar el frío con una buena presencia.

No subestimes el poder de un buen accesorio; puede marcar la diferencia entre un conjunto ordinario y uno excepcional.

ANA POLASEK

Consultora de Imagen

Male & Professional Image Expert

@ana.polasek

(+54) 9 376 4628318