«La moneda de la confianza: Cómo construir puentes sólidos en un mundo interconectado”

En la era moderna, caracterizada por la rápida evolución tecnológica y los desafíos globales, la confianza emerge como un elemento crucial a la hora de reflexionar sobre la importancia de crear lazos que trasciendan las diferencias, permitiéndonos crear vínculos que nos unan con otros seres humanos.

¿Cómo hacerlo ? Nunca juzgues… intentá comprender los motivos del otro… no asumas lo que el otro siente… mejor preguntale, y por último, se honesto con lo que sentís…

Por otro lado, tené en cuenta que si sos juzgado, criticado o humillado, estás vinculándote con una persona que no está confiando en vos…

Es importante destacar que la confianza no se da, tampoco se pide, no se consigue hecha, es algo que se construye dentro del vínculo (sea de pareja, de padres a hijos y viceversa… entre amigos)

La confianza se nutre con acciones… esas que van en la dirección del compromiso que tenés con la otra persona, o con vos mismo/a. Siempre es un juicio que tenemos … de hecho , solemos decir, no merece mi confianza… o al contrario, es súper confiable… pero… ¿cómo lo determinamos?

Lo hacemos teniendo en cuenta la sinceridad de la persona y la nuestra respecto a nuestros sentimientos… por otro lado, que tan competente considere que es la otra persona, o estoy siendo yo mismo/a (no se me ocurriría confiar en un amigo para que me defienda en un juicio porque no tiene las competencias para hacerlo -salvo que además, sea abogado-, o incluso, yo puedo no sentirme competente para resolver una situación familiar por lo que recurro a un especialista en el tema…)

Por otra parte, incluimos la confiabilidad que nos tenemos, tenemos en los otros… o no… … inclusive la intuición acá juega un papel fundamental. Acaso te pasó alguna vez de estar frente a una persona muy recomendada pero que por alguna razón sentís que no es la correcta? En ese caso no le estamos dando autoridad, por lo que ante la duda, es mejor buscar otra opción. Dicen que “si tu cabeza dice una cosa, pero tu panza dice otra… mejor, hacele caso a tu panza”.

Y por último… y muy importante, el involucramiento que tenemos con esa persona, situación o hecho que esté ocurriendo. A más involucramiento, mayor confianza. Cuando éste existe, las personas dan un paso al frente de manera voluntaria y lo hacen de manera óptima y eficiente.

De ésta manera, asumimos riesgos, pensamos creativamente, nos ayudamos mutuamente y nos comunicamos de manera abierta.

¿Cómo te va con éste tema? ¿Confiás en vos, en tus seres queridos, en tu equipo de trabajo?

¿Te gustaría trabajar en vos mismo/a para mejorarla?

Si crees que precisás un acompañamiento, pedí posibilidad, pedí coaching!

Ester Inglese

Coach Ontológico Profesional Acreditado

Coach de Prosperidad en formación

wsp 3751 660207 / ig ester.inglese