Columna | Macri acorrala a Milei

El ex presidente presiona al candidato libertario y le pide más cargos para Juntos por el Cambio. Se acentúa el éxodo de diputados que abandonan las filas de La Libertad Avanza y profundiza la crisis del espacio. Se derrumba la idea del “acuerdo sin condiciones” instalada por el propio Javier Milei.

La irrupción de Macri en escena opacó enormemente a Javier Milei. Lo que el propio candidato libertario manifestaba que era un “acuerdo sin condiciones” comienza a derrumbarse ante la voracidad del ex presidente, que está realizando un verdadero copamiento de su espacio.

Lo cierto es que Mauricio Macri comienza a posicionar funcionarios de su entorno para avanzar sobre áreas estratégicas de un eventual gabinete del economista libertario. El ex presidente desplazó de la centralidad de la campaña a Milei y comienza a aportar funcionarios de la tan denostada “casta” para un eventual gobierno. Germán Garavano para el área de Justicia, Guillermo Dietrich para Transporte y Javier Iguacel para YPF fueron los primeros nombres impuestos por Macri. Ahora el fundador del PRO rodeó a Eduardo Filgueira Lima, referente de los libertarios en materia de salud, y ya comienza a imponer nombres para el armado de la cartera. Federico Azpiri, director adjunto del Hospital Fernández, es el postulado para manejar la estratégica y millonaria caja del PAMI.

A la avanzada de Macri sobre el armado de un eventual gabinete se suma el desplazamiento de los hombres de confianza de Milei del operativo de fiscalización. Su amigo personal José Torello y Paula Bertol son las imposiciones del ex presidente para manejar la fiscalización del 19 de noviembre.

El clima dentro de las filas libertarias es muy tenso. El grupo de más estrechos colaboradores le reclama a Javier Milei por su falta de carácter y mansedumbre ante las constantes arremetidas de Macri. A la tensión entre el ex presidente y la hermana del economista, relegada por Macri como cerebro político de los libertarios, se suma también el descontento de Nicolás Posse, otro de los colaboradores de Milei de la primera hora, a quien el candidato libertario le había prometido una eventual jefatura de Gabinete.

Milei repite hasta el cansancio que “no hay acuerdo, es un apoyo incondicional que hizo el presidente Macri y la señora Bullrich. Decidieron acompañar de modo incondicional a la expresión del cambio que entró al balotaje”, algo que si nos guiamos por la avanzada voraz de Macri y el creciente descontento en el seno del núcleo duro del candidato libertario pareciera que es lisa y llanamente una vil mentira.

Dame más

El desmedido apetito de Macri por saquear el Estado pareciera no tener límite. El ex presidente continúa con su pliego de exigencias, el apoyo brindado a Milei es muy caro. En un hipotético gobierno, el libertario sería un presidente testimonial o un mandatario a la europea, donde en sistemas parlamentarios el primer ministro es quien ejerce la jefatura del Gobierno, mientras que el presidente es el Jefe de Estado. Lo que agrava la situación es que Mauricio Macri no formó parte de la oferta electoral y no recibió ningún voto como para manejar un futuro gobierno nacional.

Por lo pronto, centrémonos en los pedidos concretos, que no paran de aumentar. El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, referente de un radicalismo enquistado en la provincia hace más de 20 años, es el encargado de explicitar dos cuestiones muy deseadas para los cambiemitas: Yacyretá y la subsecretaría de vías navegables. Dos ejes centrales en lo que hace a la energía de nuestro país y al tránsito de todo tipo de mercancía exportable.

Esta colonización del dispositivo libertario por parte de la fracción de JxC que controla el titular de la Fundación FIFA sigue generando consecuencias.

Se profundiza el éxodo de legisladores libertarios

Sabido es que el acuerdo unilateral entre Macri y Milei no sólo fracturó a Juntos por el Cambio sino que también generó una inocultable crisis interna en el seno de la LLA que derivó en una fuga de dirigentes electos y un profundo malestar entre la mayoría de los sectores por el desembarco de la “casta” en sus filas.

Al abandono del espacio por parte de once legisladores electos en el transcurso de la semana pasada ahora se suman la partida de tres de los cinco diputados provinciales electos en Entre Ríos por La Libertad Avanza.

Carlos Damasco, uno de los legisladores entrerrianos electos manifestó: “estoy decepcionado, aposté por un Milei anti casta, no por un Milei pro casta que aceptó un arreglo por un resultado electoral” y remarcó que con el acuerdo con Juntos por el Cambio “están defraudando a los votantes.” En las últimas horas Damasco y Julia Calleros tomaron la misma decisión que su par Liliana Salinas.

Por otra parte, ocho diputados libertarios electos en la Provincia de Buenos Aires anunciaron su ruptura en rechazo al tan nombrado “Pacto de Acasusso” celebrado en secreto entre Milei y Macri.

Los legisladores Gustavo Cuervo, Carlos Luayza Troncozo, Viviana Romano, Martín Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández acusan a Macri de “colonizar” La Libertad Avanza.

“Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores, que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de ‘la casta política’ a la que vinimos a vencer”, expresaron con un profundo sentimiento de decepción y descontento.

El cimbronazo político llevó a Milei a convocar a una reunión de urgencia el pasado lunes a la noche con el objetivo de frenar la sangría, pero llegó tarde.

Los diputados bonaerenses denuncian que “todo esto tuvo un corte abrupto el mismo 22 de octubre a la noche, donde no solo no recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación”. Y agregaron en el comunicado que “la intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar”