Coronavirus: Misiones producirá barbijos y elementos médicos que cumplan con las normas sanitarias para evitar infecciones

Desde el Ministerio de Industria, el Ing. Roberto Tarnowski, subsecretario de Planificación Industrial, informó a Misiones Online que continúan con la implementación de los centros de producción de elementos de protección sanitaria en el marco de la lucha contra el coronavirus. Además anunció que junto al Ministerio de Salud elaboran un listado de normas mínimas para la elaboración de barbijos y otros elementos, debido a la importancia de la asepsia y esterilización de los mismos

El Ing. Roberto Tarnowski, subsecretario de Planificación Industrial informó que tras las instrucciones del gobernador, Oscar Herrera Ahuad de implementar la producción de productos médicos como barbijos, botas, mamelucos, es que empezaron a trabajar en la diagramación de esta producción, que al estar orientada al área de salud requiere de una serie de medidas a tener en cuenta para evitar las infecciones intrahospitalarias.

Precisó que la producción se trabaja de acuerdo a los protocolos enviados por el Ministerio de Salud y están relacionados a la asepsia y la esterilización en toda la cadena de producción.

Señaló que los espacios físicos de las organizaciones y cooperativas que ofrecieron su mano de obra, son bueno, pero está orientadas a blanquerías y otras industrias, por lo que muchas veces no reúnen los requisitos para la producción de estos elementos.

«Decidimos montar de la mano de las costureras y operarios y trasladarlos a estos centro y brindar los controles de calidad, trataremos de llegar a lo mejor que se pueda respecto a lo que diga la AMMAT, quizá no podamos cumplir ampliamente porque requiere otro tipo de inversiones, pero sí acercamos muchísimo y minimizamos bastante los riesgos de poder entregar productos contaminado y no actos en el sistema de salud, especialmente para los pacientes en riesgo«.

Aunque resaltó el afán voluntario y generoso de la población misionera, indicó que es necesario respetar las pautas y condiciones salubres. «Hay mucho voluntarismo y cadenas de ayuda, pero se prefiere que eso no sea orientado a donar a hospital y centros de salud, sino para los vecinos particulares y personal no médico, pero deben manejar todos los recaudos porque no solo es el virus del covid-19, sino otros que tienen formas de transmisión singular».

Anunció que de la mano del Ministerio de Salud, están redactando unas normas de presupuesto mínimo para la elaboración de barbijos. «Hay que tener consideración el tipo de tela, el uso, la fabricación (…) tenemos que tratar de que usemos buenas prácticas».

El Ingeniero precisó que además del primer centro habilitado en la Cámara de Representantes, «en estos momentos estamos haciendo las capacitaciones en el Club Legislativo, donde tendremos 30 puestos por turno que permitiría que cerca de 60 costureras estén trabajando y también habilitaremos otros dos más. Siempre vemos las características del edificio para luego proporcionar lo necesario», afirmó.

Señaló que este servicio se extenderá en Garupá y otras zonas del interior donde se trabajará con los centros de formación profesional.

