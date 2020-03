Coronavirus: la Afip encontró precios abusivos en ocho de cada diez negocios fiscalizados

Durante los primeros diez días de vigencia de los operativos de control se realizaron 1860 fiscalizaciones alrededor del país con la participación de 2686 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las fiscalizaciones conjuntas con la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo tuvieron una cobertura federal que fue coordinada a través de las distintas agencias y dependencias del organismo. Los inspectores de la AFIP realizaron 9 clausuras preventivas a farmacias, supermercados y autoservicios.

¿Qué tipo de establecimiento fueron relevados?

Las inspecciones contemplaron 795 farmacias, 1050 autoservicios y supermercados, 13 fábricas de alcohol en gel y 2 empresas productoras de barbijos. Todas las cadenas de supermercados y mayoristas fiscalizadas a lo largo de la semana pasada registraron irregularidades en alguno de sus locales. Los inspectores de la AFIP detectaron precios abusivos en 8 de cada 10 fiscalizaciones. En la mayoría de los casos, las irregularidades fueron corregidas en el momento.

¿Cómo funciona una fiscalización?

Los inspectores de la AFIP controlan que los precios en supermercados, farmacias, comercios de cercanía y mayoristas no superen los máximos de referencia (son las declaradas por los propios comercios el 6 de marzo de 2020). Las fiscalizaciones también apuntan a evitar faltantes de los productos relevados, en particular evitar que los comercios oculten stocks.

Cuando se identifican irregularidades se solicita la corrección de los precios y, sólo si esto no sucede, se procede a la “clausura preventiva” del establecimiento. El objetivo no es cerrar comercios pero los inspectores tienen la instrucción de ser implacables con las prácticas abusivas.

No obstante, antes de proceder a la clausura se intenta asegurar que no haya filas de consumidores a la espera de realizar una compra. Si los comercios proceden a corregir las irregularidades las clausuras son levantadas en menos de cuatro horas para no afectar la atención al público.

¿Cuántos establecimientos fueron clausurados?

Hubo 9 clausuras preventivas en diez días. En la Ciudad de Buenos Aires se registraron 2 clausuras: una farmacia en Paternal por precios abusivos en el alcohol en gel y un hipermercado mayorista en Parque Avellaneda que no respetaba los precios máximos y se negó a corregirlos (recién lo hizo al día siguiente).

En Salta los inspectores de la AFIP clausuraron 2 farmacias por precios abusivos en el alcohol etílico y el alcohol en gel. En Chaco también se clausuró 1 farmacia que vendía a precios excesivos barbijos y alcohol en gel.

En Catamarca se clausuraron 3 establecimientos: un Supermercado y dos autoservicios que no respetaban los precios máximos de referencia y no accedieron a corregirlos. En Neuquén se clausuró 1 autoservicio por precio excesivo y el mismo comercio procedió al cierre de sus cinco sucursales hasta retrotraer los precios conforme a la normativa.

¿Qué productos controlan los inspectores?

Los listados de productos y precios fueron elaborados por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo establecen siete rubros a relevar durante los controles: 1) almacén, 2) limpieza, 3) perfumería, 4) artículos para bebés, 5) bebidas, 6) lácteos y 7) artículos de higiene y cuidados.

