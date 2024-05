En un operativo internacional contra la explotación sexual de menores, allanaron más de 30 domicilios, resultando en la detención de 15 personas

Los procedimientos tuvieron lugar en 12 provincias argentinas y en otros países de América y Europa. Fueron impulsados a partir del trabajo en conjunto de la Embajada de Estados Unidos, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Este martes se llevó a cabo una serie de allanamientos en Argentina y en otros países en el marco de la tercera operación internacional “Aliados por la Infancia”, que tiene como objetivo desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que operan a nivel mundial. Como resultado, fueron detenidos 15 sospechosos.

En total, hubo 33 procedimientos que estuvieron impulsados por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas instituciones cooperan mutuamente para combatir la explotación sexual de menores a partir de la utilización del sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)” y “Child Protection Sistem (CPS)”.

Se realizaron de manera simultánea en 12 provincias del país (Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, además de CABA) y también en República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Alemania, Costa Rica y Perú.

Hasta el momento hay 15 personas detenidas, 9 de ellas en Argentina -4 en CABA, 3 en Santa Fe, 1 en provincia de Buenos Aires y 1 en Salta-. También fueron arrestados otros cuatro sospechosos en Ecuador, uno en Puerto Rico y el restante en Costa Rica.

En los registros se secuestraron 176 elementos relacionados con contenido de abuso sexual de menores. Fuentes del caso comunicaron a Infobae que uno de los detenidos quiso deshacerse de un disco cuando los policías ingresaron a su vivienda y lo arrojó con intenciones de destruirlo, pero finalmente el objeto fue recuperado y será peritado.

Los operativos arrojaron otras particularidades. En otro lugar inspeccionado se encontró una importante cantidad de drogas. Mientras que en los siete allanamientos en territorio bonaerense (que tuvieron lugar en domicilios de los partidos de Avellaneda, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Morón y Quilmes), los agentes asistieron a dos menores convivientes y detuvieron a un imputado que tenía material de abuso sexual infantil producido por él.

La investigación la lleva adelante la Fiscalía PCyF N°17 especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo del fiscal Tomás Vaccarezza. Las direcciones de los sospechosos surgieron a partir de datos recabados por la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF porteño. Los allanamientos -de los que participaron las fuerzas federales, la Policía de la Ciudad y las Policías provinciales- fueron ordenados por el Juzgado PCyF 17 que conduce Natalia Ohman.

“En total se lograron investigar más de 100 usuarios de redes P2P distribuidos en Argentina y el resto de los países”, sostuvo el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

La operación “Aliados por la Infancia III” es la tercera acción internacional concebida y coordinada desde Argentina, para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. La primera se había concretado en agosto de 2023, cuando se detuvieron a 46 personas. La otra fue en diciembre, en la cual hubo 13 detenidos y participaron 9 países: República Dominicana, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Panamá, Costa Rica y México.

