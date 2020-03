Coronavirus: Virasoro y un gesto solidario con los camioneros que circulan por la Ruta 14

Los héroes comienzan a surgir en las épocas de crisis, la solidaridad es el valor más importante para paliar la situación actual. Ante la incertidumbre de transportistas de diversos productos que circulan por todo el país. El Intendente de Gobernador Virasoro, brindó a los transportistas argentinos y extranjeros que descarguen en la localidad o circulen por la Ruta 14, viandas y la posibilidad de acceder a baños disponibles para que puedan asearse.



El Municipio se solidarizó con los trabajadores, que rápidamente hicieron circular por mensajes de Whatsapp la iniciativa de asistencia en esta situación de crisis por la propagación del Coronavirus.

Jorge Amado, concejal de dicha localidad, expresó que la iniciativa nació del “Departamento Ejecutivo Municipal”, «el intendente tomó la decisión porque en los diferentes controles , tanto del acceso Sur como Norte de Virasoro, había una gran cantidad de camioneros circulando entre los que entraban a la ciudad para el abastecimiento y otros que se dirigían a Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, e incluso al extranjero”.

La situación fue compleja para los transportistas que se vieron afectados por el decreto de cuarentena obligatoria, que dificultó sus paradas tradicionales, como estaciones de servicios, terminales de ómnibus que fueron intervenidas ya que los colectivos de larga distancia salieron de circulación.

La sorpresa para los viajantes fue, la solidaridad de los virasoreños que servían en una bandeja una porción de comida y pan, para que se alimenten durante el viaje. La comida no sólo fue repartida entre los conductores argentinos, sino que también chóferes brasileños, paraguayos fueron atendidos de igual manera.

El abastecimiento no puede suspenderse sostuvo el concejal Amado, y sostuvo que los camioneros se exponen a la situación y son ellos los que trasladan los insumos, medicamentos, comestibles y si no fuera por ellos no habría absolutamente nada. La actividad solidaria dejo como un mensaje de enseñanza para todos los vecinos, y la comunidad, un mensaje de humanidad que despertó la solidaridad con el otro.

