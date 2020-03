Coronavirus: ante la pandemia, un ingeniero misionero se ofrece a fabricar respiradores artificiales

Daniel Ferreyra, es ingeniero electrónico y vive en Posadas. Creó el primer nebulizador solar. Debido a la emergencia sanitaria, el científico se pone a disposición de Salud de la provincia para fabricar hasta 120 respiradores mensuales, con lo que espera que más personas puedan salvarse. Por ello, solicita a las autoridades que consideren su ofrecimiento y se pueda ayudar a más misioneros.

A pesar de que aún no se han detectado casos de coronavirus en en Misiones, especialistas sostienen que es más que inminente la presencia del virus en la tierra colorada. Por ello, Daniel Ferreyra, ingeniero electrónico puso sus servicios a disposición del Gobierno y se ofreció para fabricar gratuitamente hasta 120 respiradores artificiales, equipos que son fundamentales antes los efectos más mortíferos del covid-19.

«Los respiradores artificiales no son de bajo costo, porque debes estar bajo cierta normativa».

Actualmente se encuentran a la espera de los permisos pertinentes por parte del la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Ministerio de Salud de la Nación, quienes son los encargados de regular los equipamientos médicos. En cuanto a la Provincia, no tuvo contacto aún, pero sí con entidades de Córdoba, Río Negro y otros puntos del país.

Con el antecedente de ser el primer fabricante de nebulizadores solares del mundo (Innovar 2014- Concurso Nacional de Innovaciones), el especialista comentó que está listo, junto a todo su equipo, para ponerse al frente de batalla contra el coronavirus.

«Tratamos de fabricarlo y ver el tema de costos y hay que seguir una serie de mecanismos, nosotros no queremos lucrar con esto, sino hacer más respiradores para la Salud Pública».

Ya contactaron también, con las empresas que proveen los insumos para la fabricación, las cuales son de industria nacional y podrían fabricarlos y proveerlos en caso se requieran. Pero en el caso de los procesadores, no hay empresas argentinas que los fabriquen, así que deberán ser importados.

Ferreyra expresó que actualmente se encuentran condicionados a las disposiciones de los entes estatales, y que si bien es un proyecto difícil, no es imposible. Con los fondos necesarios el proyecto podría llevarse a cabo y ser decisivo para muchas personas. También agregó que el construir un equipamiento de este tipo, del cual depende la vida de una persona, es una tarea en la que no se puede escatimar gastos en la calidad, por lo que el costo de producirlos no sería bajo.

“En la provincia hay muchos ingenieros que son capaces de esto y mucho más, la voluntad está, pero estamos condicionados por los recursos y los fondos.” Explicó Daniel, Y agregó que la idea con este proyecto no es lucrar, sino contribuir a la salud pública. La empresa ya venía trabajando en equipamiento médico autosustentable como el caso de los nebulizadores a energía solar, o el primer quirófano iluminado también con energía solar.

Característica técnicas del respirador artificial

Potencia: 220V AC ± 10%, 50 a 60Hz ± 2%, batería incorporada para respaldo

220V AC ± 10%, 50 a 60Hz ± 2%, batería incorporada para respaldo Fuente de gas: O², aire

O², aire Modo de ventilación: IPPV, SIMV, SIGH, SPONT, CPAP, PEEP, S, T, S / T y manual

IPPV, SIMV, SIGH, SPONT, CPAP, PEEP, S, T, S / T y manual Monitoreo de parámetros: volumen corriente, volumen minuto, frecuencia, tiempo de inhalación, presión de la vía aérea, PEEP y concentración de O²

volumen corriente, volumen minuto, frecuencia, tiempo de inhalación, presión de la vía aérea, PEEP y concentración de O² Visualización de forma de onda: tiempo de presión (opcional: tiempo de flujo, circuito de presión-volumen)

tiempo de presión (opcional: tiempo de flujo, circuito de presión-volumen) Alarma: sin volumen corriente, volumen minuto demasiado alto (bajo), presión de la vía aérea demasiado alta (baja), concentración de O² demasiado alta (baja), O² o falla de aire, falla de alimentación de CA y batería de respaldo demasiado baja.

sin volumen corriente, volumen minuto demasiado alto (bajo), presión de la vía aérea demasiado alta (baja), concentración de O² demasiado alta (baja), O² o falla de aire, falla de alimentación de CA y batería de respaldo demasiado baja. Sistema con sistema de control altamente inteligente

Pantalla con pantalla TFT para parámetros de ventilación

Ajuste de humidificador con control de temperatura

