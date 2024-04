Una cautelar de la Justicia Federal devolvió al INYM sus facultades y aunque todavía resta comprender el alcance de este revés judicial, el Instituto continúa sin poder ejercer su facultad de regulación de precios por la ausencia de un presidente y por las diferentes posturas que tomaron los distintos actores de la cadena en lo que respecta a la desregulación. Por lo que los productores iniciaron hace 15 días una nueva temporada de cosecha sin precios de base.

En los últimos días, Jonas Petterson renunció a su cargo como director responsable del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), rol que asumió de forma provisoria tras la salida de Juan José Szychowski. Sin embargo, como la designación de Nación nunca llegó, Petterson quedó al frente del INYM por varios meses más de lo esperado.

A través de sus redes sociales, Petterson manifestó que “por encima de cualquier interés está la integridad y funcionalidad del INYM, que ratifico en su origen”, es por eso que, “hoy tomo la decisión de renunciar a la función que el Directorio me ha asignado, función que ejercí con mucho honor”.

Aclaró que seguirá formando parte del directorio, pero que renuncia a estar a cargo del INYM. “Los motivos fueron la falta de decisión y coraje de algunos de los demás directores al momento de avanzar en temas que deben ser atendidos con urgencia. Me niego a estar al frente de un directorio que no acompaña las necesidades urgentes del sector y que no quiere seguir trabajando en el rumbo que siempre marco el Instituto”, señaló Petterson en el comunicado en redes.

Su renuncia llega días después de que la Cámara Federal de Posadas ratificó el fallo de la Jueza Adriana Fiori y rechazó la apelación que hizo el Gobierno nacional en defensa a los artículos del DNU que modificaron la ley N°25.564 y le quitaron facultades al INYM. Con este nuevo revés judicial y hasta que la Justicia dicte alguna Sentencia, la medida cautelar vuelve a estar vigente y quedan suspendidos cuatro artículos (del 164 al 168) del Decreto N°70/23 de Milei. Por lo que el INYM estaría en condiciones de recuperar sus facultades.

De todas las potestades que tenía el INYM, hoy la que más reclaman los pequeños productores es la de regulación de precios. Aunque sin un presidente y sin que representantes de las industrias y de los productores (tanto de Corrientes como Misiones), hayan podido sentarse a negociar en sesiones de precios, el INYM no está en condiciones siquiera de solicitar un laudo. Aunque nada garantiza tampoco que el Gobierno de Milei (con su fuerte impronta de desregulación económica) de luz verde a una regulación en los precios.

Tal vez le interese leer: Jonas Peterson renunció al cargo que ocupaba en el INYM

“Estamos en un momento crítico, difícil para toda la actividad yerbatera en general, pero los que más sufren son los más pequeños, los productores. Lo que plantea el Gobierno nacional hoy, esto es la liberación del mercado, deja al productor a la deriva, sin el respaldo que siempre logramos nosotros desde INYM, sin un laudo de Nación que defina precios o medidas como la Resolución 170 que limita plantaciones”, manifestó Petterson horas antes de oficializar su renuncia a Misiones Online.

“Acá está en juego la vida de muchas personas. Nosotros somos alrededor de 13.000 productores en toda la zona productora (conformada por Misiones y Corrientes) y lo que genera la actividad yerbatera es enorme para las familias de esta zona y aquellas que dependen de esta actividad de forma directa o indirectamente”, sostuvo.

“Hoy tenemos un amparo de una jueza y la ratificación judicial que nos permite continuar con el pleno funcionamiento del INYM, aunque algunos por los intereses que representan, no lo quieran aceptar”, aseguró.

La realidad de cada sector y sus expectativas

Abril comenzó con un nuevo -pero no desconocido, si se tiene en cuenta la desregulación de los años 90- panorama para los yerbateros. Independientemente de la cautelar y si el INYM retoma o no todas sus facultades, la nueva temporada de cosecha ya comenzó hace 15 días atrás y sin la grilla de precios de base.

La realidad de cada sector es distinta. Por un lado, productores reclaman con firmeza que vuelvan a fijarse precios de referencia obligatorios y que estos respondan a los aumentos en los costos de producción. A su vez, están en contra de cual política de desregulación.

“Hoy no tenemos nada que nos ampare. Hoy si nos ofrecen a 200 pesos, nosotros tenemos que entregar porque llega la época hay que cosechar, si no se cae la hoja”, lamentó el presidente de la Cooperativa Siete Estrellas de San Pedro, Ariel Steffen.

“Esta cosecha podemos terminar a plazo más o menos pero el año que viene se viene la noche para los yerbateros y para la provincia de Misiones”, advirtió Steffen.

Por otro lado, el productor yerbatero de San Vicente Ángel “Cacho” Oseñuk indicó que es fundamental regular precios acordes a los costos de producción. “Si esto no ocurre, hay 14 mil pequeños y medianos productores que van a desaparecer porque las grandes industrias, primero van a ir a ‘matar’ al pequeño y mediano secadero y a la pequeña y mediana cooperativa”, advirtió.

Pero en todo este panorama que plantean algunos productores, la buena noticia es que el clima favoreció y acompaña a la producción, aseguró el representante de la Cooperativa Agroindustrial, Marcos Kryswsiuk. “La cosecha esta adelantada con respecto a años anteriores. Los productores adelantaron su cosecha y estamos viendo que hay una alta cantidad de hoja verde en campo que es muy bueno después de la merma que hubo en los últimos dos años. Estamos confiados que va a ser un buen año de producción para los yerbateros”, manifestó.

Sin embargo, las situaciones de las grandes empresas yerbateras es otra. Ven con mejores ojos las políticas económicas que viene impulsado el nuevo Gobierno nacional y aseguran que, a pesar de la incertidumbre por la situación económica actual, están enfocados en el crecimiento de las ventas en el mercado interno y externo.

“Venimos dentro de las perspectivas que nos hemos trazado, la yerba mate Piporé tiene una ecuación que el 50 % se vende al mercado interno y el otro 50 % al externo, y llegamos así a más de 25 países con nuestra yerba y estamos trabajando bien en ambos mercados hoy”, afirmó el presidente de la Cooperativa Yerbatera de Santo Pipó, “Piporé”, Raúl Karaben.

“Las políticas económicas del nuevo Gobierno nos ayudan en cierto modo porque lamentablemente el año pasado sufrimos el tipo de cambio oficial que en determinado momento estaba a 300 pesos cuando el dólar real estaba cerca de los 1.000. Trabajar en exportaciones en ese contexto fue realmente muy difícil, entonces que hoy haya mejorado el tipo de cambio a nosotros nos ayudó y muchísimo”, explicó Karaben.

Victoria Szychowski, la presidente de La Cachuera S.A., otra de las grandes yerbateras más importantes del país, admitió que la situación económica les afectó, pero ve con esperanzas lo que viene.

“La verdad es que estamos pasando por momentos difíciles como todos, es un momento de retracción importante del mercado, el consumidor tiene muy lastimado su bolsillo porque los salarios no acompañaron la alta inflación y nosotros lo sentimos obviamente. Pero estamos convencidos de que dándonos la mano entre todos vamos a salir delante de esta crisis como ya lo hicimos tantas veces los argentinos”, manifestó Szychowski.