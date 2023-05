El miércoles se transmitió por la pantalla de Misiones Online TV un nuevo programa de 3 Miradas, que contó con la visita de Gustavo Pereyra, gastroenterólogo autor del best-seller “Resetea tus intestinos”; Maryan González, diseñadora y propietaria de la marca “Pole Position Design” de Posadas, e Irina Morillo, coach ontológico y pianista.

El programa 3 Miradas se trasmite todos los miércoles a las 21 horas y en cada edición visitan emprendedores, empresarios y profesionales destacados de la provincia de Misiones. El segmento es conducido por María Bower, Rosana Spaciuk y Adriana Bahniuk.

3 Miradas | Irina Morillo: “El mayor aprendizaje que me dejó el cáncer es que uno puede salir de todo”

Irina Morillo, pianista y coach ontológica, compartirá su historia de crecimiento personal y resiliencia en su próximo libro “El año del cometa”, proyecto que lo presentará próximamente en Europa. En ese sentido, Irina contó cómo su transición por un cáncer de mamá la llevó a ser la mujer que es hoy.

Su viaje ha sido uno de giros y vueltas. “Hace como 20 años comencé con la meditación y la búsqueda de mi mejor versión”, recordó. Sin embargo, la vida la llevó por otro camino cuando emprendió una carrera como coach ontológica hace cuatro años.

El año pasado, Irina enfrentó el desafío del cáncer de mama. “Me sometí a dos cirugías y recibí radioterapia”, contó. Para navegar este período difícil y como herramienta para plasmar sus ideas y emocones, Irina recurrió a la escritura. «Escribí dos libros, uno es un método de coaching para superar conflictos y salir fortalecidos. El otro es un manual”. Si bien uno de sus libros ya está disponible en Amazon, Irina planea realizar conciertos para recaudar fondos para la publicación del segundo.

3 Miradas | Pole Position Design, una propuesta para vestir a gusto y con estampas personalizadas

Maryan González Álvarez, empresaria y dueña de la marca Pole Position Design, detalló cómo surgió su proyecto, su modalidad de trabajo y qué ofrece en su tienda de indumentaria, espacio que combina diferentes estilos para todo tipo de eventos y gustos.

¿Cómo nace la firma Pole Position Design?

Maryan González: Nace porque, como su nombre lo indica, es la primera posición en una carrera de autos. A mí me encantan los autos, sigo las carreras de toda la vida, veo la Fórmula 1, conozco la vida de Senna y de muchos otros pilotos. Soy una fanática. Entonces, decidí crear una marca que respondió a mi pasión. Además del amor por los autos, también me gusta mucho el rock.

Por eso le puse el nombre de Pole Position, porque aparte de ser la primera posición, representa la vanguardia, siempre querer innovar dentro de lo que el público me demande. Si a mí me gusta el rock, pero me piden algo de Arjona, pues hago algo de Arjona. Es importante adaptarse a las preferencias de la gente para poder tener éxito.

3 Miradas | Gastroenterólogo explicó en qué consiste el “reseteo intestinal” y su importancia para una mejor digestión

Facundo Pereyra Grisanti es médico clínico, gastroenterólogo y autor del best-seller “Resetea tus intestinos”. En su paso por 3 Miradas, habló sobre su trabajo de investigación, cómo inició el proyecto, y detalló cómo cuidar el aparato digestivo para una mejor calidad de vida.

¿Podrías contarnos un poco sobre vos y tu trabajo como gastroenterólogo? limpieza intestinal

Facundo Pereyra Grisanti: Soy gastroenterólogo y médico clínico, y mi principal enfoque ha sido el estudio del aparato digestivo y su relación con otros síntomas y enfermedades. Estoy muy entusiasmado de poder ayudar a las personas a sanar su sistema digestivo y, al hacerlo, mejorar los síntomas y enfermedades asociadas que a menudo están vinculados con su mal funcionamiento intestinal.

Tu libro, «Resetea tus intestinos», se ha convertido en un best-seller. ¿Podrías hablarnos un poco sobre su contenido y en qué consiste la dieta MDV-15 a la que hace referencia?

Facundo Pereyra Grisanti: En mi libro, presento la dieta MDV-15, la cual se basa en la idea de que muchos problemas de salud pueden estar directamente relacionados con un mal funcionamiento intestinal. Descubrimos que los pacientes que acuden a los gastroenterólogos con síntomas como gastritis, distensión abdominal y dolor de estómago, pueden experimentar una serie de enfermedades asociadas, como migrañas, fatiga, ansiedad, depresión, artritis, problemas en la piel, psoriasis, enfermedades autoinmunes, problemas hormonales en las mujeres, falta de defensas e infecciones crónicas, solo por nombrar algunos.