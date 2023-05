3 Miradas | En el programa de esta semana nos visitaron Silvina Ortega y Rosana Spaciuk

El miércoles se transmitió por la pantalla de Misiones Online TV un nuevo programa de 3 Miradas, que contó con la visita de Silvina Ortega, farmacéutica y propietaria de Enjoy Vida Saludable. Además, Rosana Spaciuk conmemoró los 25 años de Celluz, centro de salud y estética.

El programa 3 Miradas se trasmite todos los miércoles a las 21 horas y en cada edición visitan emprendedores, empresarios y profesionales destacados de la provincia de Misiones. El segmento es conducido por María Bower, Rosana Spaciuk y Adriana Bahniuk.

3 Miradas | ¿Qué es el Detox Day y cómo sumarlo a la dieta semanal?

Silvina Ortega es farmacéutica y propietaria de Enjoy Vida Saludable, tienda que ofrece viandas saludables y prepara kits de Detox Day, una rutina de desintoxicación a base de licuados con fibras y nutrientes. La profesional explicó cómo funciona y qué efectos genera en el organismo.

3 Miradas ¿Qué es Enjoy Vida Saludable?

Silvina Ortega: Sería disfrutar de la vida saludable. Todo lo que hacemos desde Enjoy es sin gluten, bajos en carbohidratos, sin azúcar, sin grasas trans. Yo soy farmacéutica y siempre me dediqué a la prevención, y todo depende de cómo nos nutrimos. Que tu alimento sea tu medicamento. Me gusta cocinar, me gusta investigar. Entonces, salió lo que es Enjoy, y con ello el Detox Day.

3M: ¿Cómo funciona la venta de las vianditas?

Silvina Ortega: Las vianditas están en el freezer, y con solo cinco minutos de microondas en función rápida, ya están listas. Uno las puede tener, son precongeladas, ya sabemos, las puede tener en el freezer. “Tus vianditas nos salvan la vida”, nos dicen: hay distintas opciones, para almuerzo o cena.

3 Miradas | Celluz, la empresa líder en salud y estética de Misiones, cumple 25 años cuidando el bienestar

Rosana Spaciuk, kinesióloga y propietaria de la estética Celluz en la capital misionera, narró cómo surgió este emprendimiento, qué servicios ofrecen y cuáles son las novedades en materia de medicina estética. La atención personalizada y la privacidad que brindan son dos de los aspectos más valorados por los clientes de esta estética, que cumple 25 años.

Spaciuk es kinesióloga y especializada en medicina estética, una mujer de familia y “una gran emprendedora y muy comprometida, me animo a muchas cosas, tanto a los desafíos cotidianos como a los laborales”, se describió.

Celluz cuenta con un área kinésica, para tratar patologías derivadas; un área específicamente de estética, corporal y facial; un spa; el área de gym y otros sectores para medicinas complementarias. En ese marco, la estética ofrece, además, servicios tanto individuales, como un circuito de duchas o masajes, o paquetes armados a gusto del cliente, donde “tratamos de que la persona vaya y viva esa experiencia de relax”, señaló.