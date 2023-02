Opinión | Misiones: tierra de inversiones

Con los datos preliminares del Censo dados a conocer recientemente, el cambio de paradigma de Misiones es una realidad. Hace tiempo primaba la idea que las grandes marcas se instalaban solamente en las ciudades más desarrolladas y “nodos” gerenciales que conectaban con el centro del país, elegidas en ese caso meramente por estar más cerca.

En el nordeste argentino dichas locaciones estaban situadas en Chaco y Corrientes, las grandes marcas y ofertas gastronómicas y hoteleras estaban allí. Hoy Misiones las supera siendo la más poblada del NEA, acompañada de indicadores económicos y de crecimiento líder en la región.

Actualmente en la provincia, marcas reconocidas a nivel nacional e inclusive internacionalmente en algunos casos pasaron a ser una realidad del paisaje misionero. Franquicias gastronómicas, y de comercios, así como también emprendedores locales, que como nunca antes se había visto aquí demuestra con hechos lo que se lee en indicadores de crecimiento, tasas de empleo y actividad. Por ejemplo, en un reciente estudio, la tasa de actividad en Posadas pasó del 48,7% en el primer trimestre de 2022 al 50,9% en el segundo y una tasa de desempleo que bajó del 4% al 2,6% en el mismo período.

Explicado por el crecimiento sostenido del consumo luego de la pandemia y las medidas que logran sostenerlo actualmente siguen dinamizando la economía, aún en un contexto nacional inflacionario y con medidas de enfriamiento de la economía y reducción del gasto público corriente y de capital desde el segundo semestre de 2022, en busca de cumplir metas fiscales impuestas por el equipo técnico del FMI, que no olvidemos, periódicamente tiene sus visitas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de deuda contraídas durante el gobierno de Macri.

En este escenario, toma mayor relevancia la buena situación que atraviesa Misiones, con equilibrio fiscal, sin deudas y con crecimiento económico. En columnas anteriores describíamos que estas grandes marcas reafirman de forma tácita el horizonte y la previsibilidad que propone la provincia, y más aún ahora, con un Presupuesto Nacional aprobado que incluye cientos de obras para Misiones, como gasoductos, la probabilidad de que el ejecutivo nacional designe zonas aduaneras especiales, construcción de nuevos puentes que conecten mayor fluidez con Brasil y Paraguay, fondos asegurados para continuar obras proyectadas, la puesta en funcionamiento del Puerto de Posadas, lo que en conjunto acelera también la actuación de la provincia dentro del corredor Bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico y el flujo económico que ello conlleva.

En línea con este panorama que se publicaba el año pasado, la provincia inicia el año con anuncios de inversiones de gran impacto. Entre ellas la cadena hotelera Hilton, una de las más importantes del mundo, desembarca en Posadas tras acordar la administración del complejo IPLyC Costanera, donde se encontrará el futuro Hilton Garden Inn de cuatro estrellas superior con 120 habitaciones y 11 plantas de departamentos. El presidente del IPLyC Héctor Rojas Decut adelantó que en marzo llegará desde Miami la comitiva que representa a la cadena Hilton para poder garantizar la calidad de los trabajos realizados, con el objetivo de poder comenzar a mostrar las terminaciones de los departamentos que se pondrán en venta en los próximos meses.

Asimismo, también se anunciaba a fin de año la remodelación del antiguo Hotel Savoy, patrimonio que después de tantos años abandonado en el corazón de Posadas, será totalmente renovado según anunció el empresario Ali Albwardy, dueño de la cadena Meliá, quien junto a un grupo de inversores recuperaran el Hotel. Dicha cadena administra hace más de cinco años el hotel más lujoso del continente, el ex Sheraton Cataratas y ahora avanza con una inversión de US$ 20 millones para poner en valor el ex Savoy como un centro cultural, hotel y restaurante de primera categoría mundial.

El esquema del Gobierno, en todas sus áreas, tiene objetivos muy definidos desde lo político, y que entiende perfectamente la amalgama de un estado de bienestar sin descuidar la búsqueda constante de potenciar el desarrollo privado, entre ellas, apuntan a lograr la radicación de nuevas inversiones que generen trabajo genuino. Este es el caso de Posadas, que se ha consolidado como una ciudad de playas, gastronomía y organización de todo tipo de eventos (culturales, musicales, congresos).

La infraestructura, la calidad de los servicios y la limpieza de la ciudad son algunas de las claves. Hoy ya no es solo la ciudad de Iguazú la receptora del turismo nacional e internacional, las localidades del interior y la capital en poco tiempo han logrado desarrollar ofertas sumamente atractivas a medida del consumidor y que también por su continuo crecimiento poblacional y económico es ahora una polo de inversiones, ya no solo hoteleras, sino también gastronómico, de negocios, de inversión tecnológica y de desarrollos inmobiliarios.