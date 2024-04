El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado al New England Revolution buscando alejarse en lo más alto de la Major League Soccer

El Inter Miami de Lionel Messi visitará este sábado al New England Revolution buscando quedarse con los tres puntos que le permitan alejarse en lo más alto de la tabla en un partido por la décima fecha de la Major League Soccer.

El encuentro se disputará en el Gillette Stadium, desde las 20.30 de la Argentina, contará con el arbitraje de Rubiel Vázquez y será transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.

El equipo dirigido por Gerardo Martino viene de ganarle por 3 a 1 al Nashville SC y, para este partido ante el New England Revolution, el técnico haría un único cambio que sería el ingreso del español Jordi Alba por Franco Negri.

En tanto, además de Messi, los otros argentinos que estarán desde el arranque son Marcelo Weigandt, Tomás Áviles y Nicolás Freire.

Por su parte, el New England Revolution viene de perder por 1 a 0 con el Toronto FC, es el último de la tabla de la Zona A, con 4 puntos en ocho encuentros y, en lo que va del torneo, el equipo de Caleb Porter cayó en seis oportunidades y consiguió una sola victoria ante el Charlotte FC por la séptima jornada.

Para este partido ante Inter Miami, el entrenador Peter Varmes repetiría el mismo once que comenzó jugando el último encuentro y con el argentino Tomás Chancalay como suplente.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Major League Soccer – Décima fecha

New England Revolution vs Inter Miami. Estadio: Gillette Stadium, New England, Estados Unidos.

Árbitro: Rubiel Vázquez.

Horario: 20.30 TV: Apple TV.

New England Revolution: Henrich Ravas; Nick Lima, Andrew Farrell, Henry Kessler, Ryan Spaulding, Noel Buck; Matt Polster, Esmir Bajraktarevic, Carles Gil, Nacho Gil y Giacomo Vrioni. DT: Caleb Porter.

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; David Ruiz, Sergio Busquets, Diego Gómez, Julian Gressel; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Gerardo Martino.