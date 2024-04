Liga Posadeña | El presidente de Guaraní criticó las sanciones impuestas tras los graves incidentes en el partido contra Mitre: “Es inadmisible”

El presidente del Club Guaraní Antonio Franco, Patricio Vedoya, se refirió a la reciente sanción impuesta al equipo tras los disturbios ocurridos durante un partido contra Mitre por la Liga Posadeña.

Patricio Vedoya – FM Show

“La verdad es que me enteré por un amigo que estaba escuchando la radio, y me comentó”, expresó Vedoya. También afirmó sentirse sorprendido y molesto por la medida tomada.

El Tribunal de Disciplina de la Liga sancionó a Guaraní con la prohibición de que haya público en sus próximos cinco partidos, tanto cuando juegue en condición de local como de visitante. En tanto, el estadio Tito Cucchiaroni fue suspendido por dos fechas, y además, Mitre deberá jugará tres encuentros sin público.

Vedoya criticó fuertemente la decisión del tribunal y cuestionó la idoneidad de quienes la tomaron. “Es inadmisible lo que hizo el tribunal. Meten en el fútbol gente que no es del fútbol, que no está en el ámbito del fútbol, que creen que tienen capacidad de ser jueces”, agregó.

El presidente del club lamentó los incidentes y aseguró que Guaraní siempre ha trabajado por mantener un ambiente seguro en sus partidos. “Cada vez que va a haber un evento deportivo entre Guaraní y Crucero o Guaraní y Mitre, se exigen alrededor de treinta, cincuenta policías. El día del partido contra Mitre había quince policías afuera”, explicó.

Al ser consultado sobre un video que muestra un presunto ataque hacia él durante los disturbios, Vedoya confirmó que fue atacado a quemarropa. Aunque reconoció haber sido protegido por la suerte, enfatizó en la gravedad del incidente.

Por otro lado, ante la posibilidad de apelar la sanción, Vedoya declaró su decisión de no recurrir a instancias judiciales, expresando su descontento con el manejo de la situación por parte de las autoridades deportivas.

En cuanto a su futuro en el club, dejó entrever su deseo de apartarse de la gestión directiva debido a las dificultades enfrentadas. “No estoy renunciando otra vez. Me estoy alejando, no es que estoy amenazando. Esto no puede seguir así con gente que dice que habla de fútbol misionero, y cada vez perjudica más con este tipo de medidas que están tomando”, finalizó.