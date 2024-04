Despiste fatal en la Costanera de Posadas: “El pastor hace videos en Youtube expresando la palabra de Dios pero jamás vino a dar sus condolencias”

Jorge Martínez, padre Juan Cruz habló tras el duelo de la muerte de su hijo en un siniestro vial que ocurrió sobre la Costanera de Posadas. Cruzó al papá del conductor del vehículo, pidió que se investigue el hecho y reveló que se presentó cómo querellante en la causa. “Simplemente quiero saber qué pasó, el resultado final ya lo sé, mi hijo murió hace una semana”, lamentó.

Jorge Martinez, FM Show

En primer lugar, Jorge reveló que tanto él cómo otros familiares de las víctimas se presentaron como querellantes particulares en la causa que se está investigando. Cabe mencionar que Juan Cruz y Luca Ceballos fallecieron en el Hospital Madariaga tras agonizar por seis días luego del accidente en la Costanera posadeña.

“La imputación hacia este chico es para habilitarlo en la tenencia de registro. Tuvimos conocimiento que ya venía con antecedentes de previos choques que nosotros desconociamos. El padre ya estaba al tanto de esto”, relató Jorge Martinez en diálogo con el Show de los Impactos.

Martínez reconoció que nadie obligó a su hijo a subir al vehículo pero manifestó “no es normal que vaya manejando a esa velocidad”, dijo. Y aclaró que la Fiscal de la causa ya solicitó las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer cómo ocurrió el siniestro fatal.

Por otro lado, reclamó que Mariano Mieres, pastor y papá del conductor del vehículo, jamás se presentó a dar sus condolencias por lo ocurrido. “Lo conozco por nombre y por Youtube donde sube videitos expresando la palabra de Dios. Nunca se presentó al Hospital para ver cómo estábamos”, contó.

“Este señor jamás se presentó ni siquiera mandó un mensaje. El chico tampoco, lo ví en el hospital pero tampoco nunca nos saludo”, manifestó y aclaró que entiende el accionar del menor.

Martínez mencionó que cientos de personas se solidarizaron con él y su familia tras el hecho que conmovió a la comunidad educativa. Pero reclamó que el padre del conductor del Peugeot ni siquiera lo saludó “gente que no me conocía me llamó y se puso a disposición. Pero el pastor no tuvo un gesto de humanidad”, cerró.

A su vez, reconocieron que pedirán al titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez que se investigue el hecho hasta la última instancia. “No se trata de buscar culpables sino de saber qué pasó. Queremos tener la tranquilidad de que esto no es un hecho más”, manifestó.

“Simplemente quiero saber qué pasó, el resultado final ya lo sé; mi hijo murió hace una semana. Pido al Juez que haga lugar al reclamo de la Fiscal para saber qué sucedió”, reiteró.

Finalmente, Martínez contó que ayer fue hasta la Comisaria Decimo sexta para entregar la carta de defunción de su hijo y que aprovechó el momento para observar cómo quedó dañado el rodado.

“Ese vehículo a 80 kilómetros no iba, fue un milagro que mi hijo haya sobrevivido seis días en terapia intensiva porque el auto está destruido”, concluyó.