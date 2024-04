Tras el aumento del 200%, el Comité de Defensa del Usuario Vial pide que el Gobierno nacional elimine los peajes, “porque son claramente inconstitucionales”

En medio de los aumentos en las tarifas de peaje, Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial, manifestó las inquietudes y reclamos de quienes transitan por las rutas nacionales.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/04/04-26-SantaMaria-Ricardo-Lasca-aumentos-costos-peajes-8.17.mp3

Ricardo Lasca – Santa María de las Misiones

Lasca manifestó su preocupación por el repentino incremento del 200% en las tarifas de peaje y criticó la falta de justificación y debate público al respecto. “No hay atraso tarifario, permanentemente aumentan todos los años las tarifas. Lo más grave aún, que se convocó a una consulta ciudadana por escrito, ni siquiera audiencia pública, aunque no hay un ente regulador y no hay marco regulatorio. No tenemos derecho a nada, ni siquiera se posibilita el debate, el cambio de opiniones”, aclaró.

El coordinador del comité señaló la falta de estructura y transparencia en la gestión de las concesionarias viales, cuyas obras son financiadas en gran parte por fondos estatales. En este sentido, sostuvo que “merecemos estar en una mesa de debate y más aún cuando tenemos propuestas, proyectos de ley presentados en un congreso para un plan Vial, que lamentablemente se cajonean”.

Por otro lado, Lasca cuestionó lo que considera como una falta de acción por parte de los legisladores para abordar este problema de manera efectiva. “Las estaciones de peajes son caja política. Eso es así de fácil. Cada gobierno que viene sigue con más de lo mismo, ubican personas de cada espacio político, como titulares de otras empresas concesionarias. Como en Vialidad Nacional, que siempre hay algún amigo del gobierno de turno que asume la administración de Vialidad, sin tener ningún conocimiento, sin ser profesionales que conozcan el tema, ni siquiera ponen gente de carrera”, indicó Lasca.

También hizo hincapié en la necesidad de una revisión integral de la política vial y en la búsqueda de alternativas de financiamiento que no recaigan directamente en los usuarios. Entre las propuestas planteadas se encuentra la reasignación de fondos provenientes del impuesto a los combustibles para obras de infraestructura vial, así como la creación de una comisión de seguimiento de estos fondos para evitar su mal uso.

“Tenemos una propuesta que es muy sencilla, pero hace falta voluntad política, que es reasignar en forma efectiva los 400.000 millones de pesos que se han sacado del impuesto a los combustibles, que debe ser destinado a obras de infraestructura. Con eso se genera un plan vial libre de peaje, generando inversión, mano de obra, mejoran las economías regionales, bajan el costo de transporte, menos accidentes y siniestros viales, desarrolla el turismo, mejora las economías regionales, tendría un montón de beneficios”, aseguró.

En esta línea, Lasca lamentó la falta de diálogo y respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, así como la ausencia de un defensor del pueblo a nivel nacional que pueda actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos viales.

“Estamos pidiendo las audiencias correspondientes con las nuevas comisiones que hay en el Congreso Nacional. Todavía no tenemos contestación. Hemos pedido audiencia hace tiempo con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que tiene en sus manos el tema de la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, porque el gobierno sabe que es deficitaria y que hay que eliminarla. Hemos pedido audiencia con el ministro Caputo, que tiene en sus manos lo que es transporte y obras públicas, y también con el administrador de Vialidad Nacional. Lamentablemente, no somos escuchados, no se nos toma en cuenta. Esa es la falta de respeto”, afirmó.

En cuanto al presidente Javier Milei, Lasca se dirigió puntualmente y solicitó que “tenga coraje, voluntad y decisión política de eliminar los peajes, porque son claramente inconstitucionales por la falta de camino alternativo”. Además, sugirió la implementación de sistemas alternativos de financiamiento, como el peaje en la sombra o el impulso de proyectos de autopistas federales.