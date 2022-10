Alexis Rasftopolo, es profesor universitario e investigador del Conicet. Atendiendo a su mirada profesional y su rol de padre, a 20 años de la muerte del Pincha Centeno, hizo un llamado a la no violencia.

“La reflexión es dura y es difícil. Por eso tenemos que también hacer un llamado a la no violencia. Me parece que esa cultura del aguante o de la violencia, persiste y está muy arraigada en la sociedad en general. Hoy se puede ver todos los fines de semana, hay peleas, y por eso es fundamental tratar de bajar ese mensaje, el de que la violencia no lleva a nada. Porque si una persona se equivoca y agrede, también se termina arruinando la vida”, dijo.

A su criterio trabajar estos conceptos no solamente es responsabilidad de los padres, de las autoridades, de los medios de comunicación o de las instituciones, es de la sociedad en general “Estamos hablando de un mal que nos afecta a todos y un bien que nos va a beneficiar a todos”.

Pensar qué se comprende por violencia. “Hay que deconstruir esa idea de que uno yéndose a las manos legitima su virilidad o legitima su hombría o alguna cosa de esa índole. Eso también obedece a las estructuras patriarcales de nuestra sociedad. Esto implica un proceso que no solamente le compete a la familia, sino a los ámbitos socio educativos e institucionales en general. Esto se corresponde también con las oportunidades de un desenvolvimiento digno, una realización personal y social digna”, dijo.