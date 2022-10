La profesora del Pincha recordó cómo tuvieron que aprender a lidiar con algo para lo que la academia no te forma: despedir a un alumno. Junto a su esposo Raúl Gamarra participaron del grupo que se ocupó de debatir, organizar y generar estrategias para luchar contra la violencia entre los jóvenes.

Se emocionó ni bien nos abrió la puerta. La profesora de Literatura Malena Gutiérrez de Gamarra accedió a brindarnos una entrevista cuando aún se repone del fallecimiento de su esposo, el profesor Raúl Gamarra ocurrido los primeros días de agosto de este año.

“Pasaron 20 años. No parece que fuera ayer. Primero quiero recordarlo al Pincha como alumno que empezó en el Colegio Nacional. Era muy inteligente y fanático de Estudiantes de La Plata había e interesado por los Ramones. Era un chico muy respetuoso y muy pensante. Esa es la imagen que atesoro hoy del Pincha”, aseguró.

Lo que vino después no sólo la movilizó como docente sino también como madre. Junto a su esposo se enteraron de la triste noticia ese domingo 22 de septiembre de 2002 por la mañana, por medio de otros alumnos.

“La muerte nos sorprende en cualquier momento. Uno nunca está preparado y el adolescente como tal, en su rebeldía no entiende, no asimila el porqué de la muerte y mucho menos en la manera tan violenta en la que el Pincha murió. Teníamos que contener a los chicos”, dijo.

Lo que vino de forma casi inmediata fue organizarse. Junto a su esposo, entonces director del Instituto Madre de la Misericordia y entendiendo que siempre se trataba de contener a los alumnos desde vínculos afectuosos para acompañarlos en ese momento, junto a otros colegas organizaron la Red Previo.

Había una responsabilidad que asumir porque el dolor y la impotencia habían generado “mucha rabia” que a criterio de todos había que frenar para evitar que respondan con la misma violencia.

En pleno desarrollo de la Estudiantina, porque era septiembre, organizaron la primera red de contención contra la violencia en las escuelas secundarias de Posadas.

“El grupo estaba conformado por directivos y profesores referentes de las escuelas secundarias de Posadas. Luego se extendió a las escuelas primarias”, rememoró.

Y fue ese mismo año como profesora asesora de los alumnos que iban a egresar, el debate que se generó respecto al consumo de alcohol en las recepciones, donde se planteó con firmeza que la fiesta podía realizarse sin alcohol. Cosa que se logró tiempo más tarde.

Mirando la actualidad y con 39 años como docente se animó a dar un mensaje tanto para los educadores como para los jóvenes.

“Con mucho respeto y después de 39 años de trabajo a los colegas docentes les digo que se comprometan, se preparen más y se interesen por los chicos. Un docente que está preparado para trabajar en la prevención, que conoce su materia y entabla lazos afectivos, emocionales con sus alumnos, es un docente que es valorado y yo lo vivo hoy con mis ex alumnos hasta el día de hoy”, reflexionó.

Para los chicos, remarcó la necesidad de cuidarse, de quererse más y de confiar en sus padres. Y, en el caso de que no los tengan, que cuenten con la seguridad que siempre habrá un adulto o un referente que pueda auxiliarlos.

“La escuela sigue siendo hoy un referente social. Nos guste o no. No hay nada más preciado que la vida Si no, no estaríamos hablando del Pincha de Iván Mercol”, dijo.

Es que la muerte del estudiante de 22 años ocurrida el 19 de marzo de 2006 volvió a tocarle de cerca a su familia, debido a que una de sus hermanas era compañera de su hija, y las herramientas para afrontar esa nueva tragedia volvieron a ser las mismas: “el amor y la contención”.

Con la esperanza y pedido de que se siga combatiendo la violencia para lograr una sociedad mejor, insistió en que los adultos deben lograr que los jóvenes entiendan que los límites son necesarios, porque implican cuidados, porque “si yo te cuido es porque te quiero”.