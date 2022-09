Con más de mil participantes la jornada que fue planteada como espacio de construcción y debate sobre diversas temáticas marcó sin dudas un punto de inflexión en cuanto a la realidad de las mujeres que buscan, ansían y trabajan para fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género.

La iniciativa fue desarrollada por legisladoras, referentes y funcionarias del frente renovador. La abogada y contadora Paula Franco, las diputadas Soledad Balán, Siomara Vitto, Karen Fiege y Anazul Centeno agradecieron la respuesta de la convocatoria que superó todas las expectativas, como también el acompañamiento de todas las funcionarias del Frente Renovador.

En el cierre del encuentro de mujeres renovadoras estuvo presente el Gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, el Vicegobernador Carlos Arce, el intendente de Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto, los ministros de Salud, Oscar Alarcón, Trabajo, Silvana Giménez, Derechos Humanos, Karina Aguirre, de Gobierno, Marcelo Pérez, Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, la titular de Energía de Misiones, Virginia Kluka, entre otros.

También estuvieron los diputados Martin Cesino, Silvia Rojas, Sonia Rojas Decut, Adriana Bezus, Yamila Ruiz, además de las concejalas Mariela Dachary, Eva Giménez, entre otras.

Desde el análisis en relación a las nuevas tecnologías, la vinculación de las mujeres con el arte, lo que se proyecta cuando se habla de ciudades inteligentes e incluso un cierre con una clase magistral donde se puso en relieve el trabajo realizado por el movimiento femenino a través de los años, también hubo espacio para conocer la realidad de cada rincón de la tierra colorada.

Hubo representantes de todos los municipios de Misiones, amas de casa, docentes, agentes de salud, enfermeras, médicas, referentes barriales e incluso mujeres que son un símbolo de la política provincial como Mercedes Oviedo, primera vicegobernadora de la tierra colorada.

El encuentro de mujeres renovadoras se desarrolló en varios paneles de debate

Los paneles que se desarrollaron fueron “Democratización del Cuidado”, “Ciudades Inteligentes: Diseños de Ciudades con Perspectivas de Género”, “Las Mujeres y las Expresiones Artísticas”, y “Las Mujeres y TICs en la Economía del Conocimiento”.

En cada uno de ellos las protagonistas no sólo mostraron y contaron parte de lo que viven sino también pudieron conocerse y trabajar en grupos mediante los cuales pudieron lograr conclusiones e incluso marcar el trabajo que aún resta por hacer. Las fortalezas, las debilidades y los desafíos a futuro, pero todos con un solo hilo conductor: la participación.

A la hora de hablar de las conclusiones Siomara Vitto, Subsecretaria del Silicon Misiones y quien lideró el panel Las Mujeres y TICs en la Economía del Conocimiento agradeció la participación, pero sobre todo el compromiso de las asistentes. Así, reiteró el compromiso de seguir trabajando por más inclusión en el acceso a la educación cuando se habla de nuevas tecnologías como también la oportunidad de visibilizar el cambio de paradigma donde las TICs juegan un rol preponderante e inclusivo. También dio cuenta de que aún hay que profundizar el trabajo para llevar más conectividad a todos los rincones de la tierra colorada para que las madres e incluso los padres tengan la posibilidad de bajar la tarea de sus hijos, ayudarlos y aprender juntos, entre otras tantas cuestiones.

Del panel Democratización del Cuidado, la diputada Soledad Balán hizo un repaso de los espacios donde aun naturalmente se carga a las mujeres y el desafío de balancear las tareas, desde lo laboral hasta incluso las tareas en el ámbito familiar donde la desigualdad hasta hoy se ve cuando las mujeres tienen más licencia por maternidad que los hombres o cuando en los sanitarios masculinos no hay cambiadores.

Sin dudas hay un gran avance, pero largo es el camino que resta por recorrer si se piensa en un equilibrio donde el género no sea una variable para ahondar en la desigualdad. En particular se habla del trabajo no remunerado que “naturalmente” se les asigna a las mujeres, de las cuales 7 de cada 10 trabajan fuera de su hogar, mientras que a los hombres se los exime de esa tarea y netamente se los deja en un lugar de proveedor.

Se plantea un cambio de paradigma donde la igualdad es la rectora y donde las políticas públicas pueden y deben colaborar para que todo sea más equitativo.

La diputada Anazul Centeno fue quien leyó las conclusiones del panel Las Mujeres y las Expresiones Artísticas, donde se puntualizó la necesidad de brindar espacios para que el arte pueda resignificarse, en cada barrio, en cada centro comunitario y pueda reflejar también la realidad de cada municipio misionero.

A su turno la abogada y contadora Paula Franco habló de los ejes que trabajó el panel Ciudades Inteligentes: Diseños de Ciudades con Perspectivas de Género. Allí se hizo hincapié en que las ciudades que se proyectan deben hacer foto en el ciudadano y no en un sujeto neutro sino en lo que necesitan también las mujeres. Como por ejemplo baños públicos, paradas de colectivos iluminadas, visión plena de los espacios para que “ninguna tenga miedo de caminar por una plazoleta o una calle” por que haya puntos ciegos.

También el firme reclamo de que en los gabinetes provinciales y municipales haya inclusión femenina, que se sumen arquitectas, ingenieras y que la planificación tenga a mujeres que aporten su visión.

El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de la socióloga y politóloga Vanesa Lava, que expuso su estudio sobre el feminismo, la igualdad, y la violencia política.

Allí desplegó un recorrido histórico llegando hasta la actualidad, donde marcó que si bien hay logros y avances sobre todo en cuanto a la visibilización de lo que ya no es admisible – acoso – todo tipo de violencias e incluso discriminación por pertenecer al género femenino o al no binario – hasta lo que se debe seguir trabajando: espacios de debate, generación de políticas públicas y permanente formación para erradicar todo tipo de violencias.

Se realiza el congreso «Mujeres en clave política» en el Centro de convenciones de Posadas. Entrevista a Paula Franco, organizadora del evento https://t.co/YLAaKAI8iN — misionesonline.net (@misionesonline) September 23, 2022

La voz de las protagonistas del encuentro de mujeres renovadoras