Posadas | Este sábado se realizará una charla sobre el campo laboral del acompañamiento terapéutico 

El psicólogo Nicolás Andorno invitó a todos los acompañantes terapéuticos de la provincia a una charla que se realizará el sábado 25 de junio en el espacio Hogar de Día, ubicado en calle López Torres y Comandante Rosales.

La charla estará enfocada en abordar las condiciones de trabajo del acompañante terapéutico, resaltando ítems como los presupuestos establecidos, la cantidad de horas trabajadas y otras pautas para la regulación de la profesión a nivel provincial. El evento es gratuito y el único requisito para asistir es encontrarse dentro del campo laboral del acompañante terapéutico.

Andorno habló sobre los tabúes que giran en torno a la salud mental: “El campo de la salud mental aborda mucho más allá del ‘loco’ o del medicado” comentó. “Tenemos que entender que la medicación y la internación deben ser utilizadas en última instancia” agregó.

La opción de formación en el área de acompañamiento terapéutico en la provincia se inauguró en 2012 y desde entonces casi mil egresados pudieron formarse en las diferentes sedes. La opción se presenta en Posadas, Garupá, Oberá, Puerto Rico, Eldorado y Apóstoles. Gracias al acuerdo con obras sociales y ART, más de quinientos graduados ofrecen sus servicios por este medio. También se estima que gran parte de los graduados trabaja de manera particular acordando honorarios con las familias del paciente.

“El auxiliar intenta extender el tratamiento desde el consultorio hasta la cotidianeidad, debe llegar a lugares donde el tratamiento médico no puede llegar“, mencionó Andorno.

El acompañante terapéutico es de extrema utilidad en casos donde el paciente necesita soporte y contención a lo largo del día, ayuda a que el paciente no se aísle de su familia y su círculo de amigos. El psicólogo explica que los acompañantes terapéuticos influyen en la recuperación de los pacientes haciendo que los logros se sienten compartidos y la persona no se encuentra aislada. Los acompañantes terapéuticos no sólo influyen en la recuperación de personas con depresión o esquizofrenia sino que también pueden ayudar a muchas personas que se encuentran en situación de rehabilitación de drogas, alcohol y autolesiones.

Los egresados de la carrera cuentan con una capacitación fundada en ayudar al otro y acompañar su avance. Al ser un dispositivo novedoso en la provincia, aún necesitan charlar sobre los detalles lucrativos de la profesión. Además de contar con un espíritu altruista, los profesionales deben poseer buenas condiciones de trabajo para poder mejorar la calidad del acompañamiento a la familia y al paciente.

