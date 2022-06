Día del Padre | Cuando la búsqueda de la paternidad queda en manos de la ciencia

Muchas veces la noticia de ser padre llega sin esperarlo, y es allí que muchos hombres asumen la responsabilidad, disfrutan de sus hijos y celebran el día del padre. Pero que ocurre cuando existe una búsqueda activa, pero sin resultados. Es ahí cuando la ciencia entra en juego, comienzan las pesquisas y tratamientos en un largo camino para lograr este sueño.

Es por ello que, en un homenaje por el día del padre, Misiones Online se propuso conocer como es el camino de la búsqueda de la paternidad a través de la ciencia. Marcelo Cabañas es urólogo y único andrólogo en la provincia, contó cómo llegan los pacientes a su consultorio. Mientras que Pamela Wimer, psicóloga especialista en infertilidad hizo referencia al acompañamiento integral en esta etapa.

Los profesionales coinciden que la referencia al paciente, siempre debe ser la pareja. El tratamiento y la búsqueda debe ser considerada desde las dos partes e incluir a los dos. En este sentido, Cabañas afirmó que, “es muy importante que el paciente consulte, el paciente para nosotros es la pareja. Sobre todo, si tiene dudas, si ya ha pasado mucho tiempo de búsqueda, si son jóvenes, es el momento ideal”.

Mientras que Wimer afirma, que, “el deseo de convertirse en padre yo creo que es algo, compartido que no se puede diferenciar en cuanto a ser padre o madre, es un deseo de formar una familia”. Y agregó que, a la consulta psicológica, “la pareja llega muy convulsionada, llega con un gran sentimiento de duelo, que el cuerpo no está funcionando como me habían prometido, que iba a funcionar”.

La profesional también hace referencia a la educación sexual actual y su influencia en estas parejas, “hoy nos viven diciendo que vamos a embarazarnos todo el tiempo, y el primer gran golpe de agua fría es darse cuenta que esto no es tan sencillo a veces. Los varones se sienten muy tocados en su masculinidad, las parejas muy tocadas en su sexualidad, y con muchas preguntas”.

Siempre consultar a los especialistas

La principal recomendación de los dos profesionales es, “no dejar pasar mucho tiempo en la búsqueda”, porque el “reloj biológico”, funciona de los dos lados, tanto en la mujer como en el varón. A la vez que destacan que cada vez son más las parejas juntas las que consultan.

Cabañas contó que, “en el centro de medicina reproductiva Crear, contamos con especialistas acordes a esto, ginecólogos y yo que soy especialista en medicina reproductiva en el hombre. Entonces viene la pareja consulta la mujer, consulta el hombre y nosotros podemos hacer un asesoramiento, estudiarlos, ver si el paciente tiene algún problema que podamos solucionarlo y ahí empezamos”.

El profesional afirmó que, todavía cuesta mucho que el varón consulte sobre su fertilidad, “en general suele venir la mujer, o suelen venir juntos. Pero por suerte eso está cambiando, el paciente se quiere interiorizar, en lo que respecta a la fertilidad de la pareja, porque lo importante es la pareja, no cada uno”.

En la primera consulta, los profesionales de la salud, “hacemos un buen interrogatorio, es muy importante conocer al paciente, la profesión y el riesgo que tiene. Por ejemplo, nosotros contamos con pacientes que se dedican a lo que es el trabajo agropecuario, y es muy importante tener esa información, saber si se cuidan, si están muy expuestos a los agrotóxicos y etcétera”, remarcó el urólogo.

Y agregó que, “los hábitos tóxicos también son importantes, hay gente que fuma, que consume alguna sustancia y ellos mismos saben, porque está la información en todos lados, que eso les puede traer un problema”.

Con respecto a la consulta psicológica, Wimer destacó la importancia de asesorarse con respecto a la ley que apoya a la fertilidad, y que las obras sociales deben cubrir todos estos estudios, contó que “en psicología 2 más 2 nunca es 4. Depende de cómo llega este varón, que tan afectado llega, que tan largo es el deseo, que tan tardío es el descubrimiento de la infertilidad”.

Y agregó que el varón, muchas veces “llega especialmente tocado con una dificultad grande de comunicar sus sentimientos porque es quien debe ser el fuerte de la pareja, socialmente. Entonces es aún más complejo el rol. Así como para la mujer es desde el lugar de poner el cuerpo, el hombre tiene que poner toda la entereza que por momentos no la tiene y es normal que no la tenga, recordemos que estamos hablamos de un sueño gigante”.

Iniciar la búsqueda

Cabañas asegura que en el hombre también influye el ‘reloj biológico’, y que, “dependiendo de la edad y sus antecedentes ya sean tóxicos o pro enfermedades a partir de los 40 puede haber un deterioro en la calidad espermática y eso puede hacer que el paciente no pueda embarazar o que tenga algún problema en el embarazo”.

Y agregó que, “la mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad, los síndromes metabólicos, la diabetes, etcétera, todo eso conlleva a que estos espermatozoides se produzcan de mala manera o tengan mala calidad”.

El principal estudio que se realiza es el de semen que se llama espermograma, “ese es nuestro pilar, podemos ver la cantidad de espermatozoides que tiene el paciente en el eyaculado la movilidad, la morfología si podemos contar con algún cultivo para ver si tiene algún germen en esa muestra, le pedimos ecografías testiculares, estudios genéticos, etcétera”.

Y agregó que, tras estos estudios, si el paciente tiene un diagnóstico de azoospermia (muestra de semen sin espermatozoides), “les vamos a decir que va a ser difícil que embarace de forma natural, no imposible porque tenemos otras herramientas”.

Luego de este diagnóstico y dependiendo de su causa, los especialistas, pueden hacer “una búsqueda quirúrgica, a nivel del testículo, y si nosotros encontramos espermatozoides, lo podemos utilizar en ese mismo momento para hacer un tratamiento de reproducción asistida o una crio preservación, para un futuro tratamiento de reproducción asistida”.

Todo este trajinar debe ser acompañado de manera integral, y la psicóloga lo explica, que “es complejo entender que ser varones sexualmente activos y no por eso tener garantizada la fertilidad entonces empezar a unir esos cabos y a explicarle a este paciente que no se está deconstruyendo como varón, no está perdiendo su masculinidad, no está perdiendo su virilidad, sino que simplemente hay algo en el inter juego de esa pareja que no está funcionando”.

Otro de los aspectos que destaca la profesional está vinculado a la etapa emocional en la que se encuentran cada uno de los integrantes de la pareja, “hay pacientes que no quieren hacerse los estudios, o tal vez la mujer va súper avanzada y él va detrás, así como nos encontramos con varones súper ansiosos, que van arrastrando a la mujer por todo el peregrinaje médico diciéndole vamos gorda, que yo te acompaño, que yo te ayudo”.

Otras opciones: reproducción asistida o adopción

Cuando el diagnóstico médico establece que alguno de los integrantes de la pareja no puede concebir surgen otras opciones, como la reproducción asistida o bien la adopción. En el caso de que el hombre sea infértil, Cabañas explicó que en Misiones existe “la opción del semen donante. De hacer un tratamiento de reproducción asistida con la pareja, pero con una muestra donada, una muestra homologa”.

Y agregó que en la provincia no se cuenta con banco de semen, porque son entidades que “cumplen con requisitos muy importantes, no cualquiera lo puede tener, lo que si nosotros tenemos una conexión directa con estos bancos de semen que están en Buenos Aires. La muestra la recibimos en nuestro laboratorio, y lo hacemos todo acá”.

Por su parte, la psicóloga Wimer señaló que, “el consejo del barrio es adopta y después vas a quedar embarazada. El tema es que entidad le estamos dando a este ser. Está viniendo porque nosotros estamos queriendo que venga, o lo estamos trayendo como un imán para que traiga al bebe biológico”.

Y agregó que muchas veces las parejas tal vez no tengan problemas biológicos para la concepción, pero, “es cierto que el estrés afecta muchísimo a la fertilidad, a nivel biológico, y esto obviamente es algo psicológico. Y el hecho que le digan relájate, no pienses en eso anda de vacaciones, cómprate un perro, adopta, remodela tu casa, ponete a estudiar otra carrera no les va a llenar el vacío ni les va a garantizar que ese bebé llegue”.

Estadísticas de consultas y diagnósticos

Por otra parte, Cabañas destacó que, “la estadística fue cambiando con el tiempo, antes se creía que la mujer era el problema, el hombre nunca consultaba, pero eso fue cambiando. Hoy podemos decir que son el mismo porcentaje de problema tanto en el hombre como en la mujer, hay un 30 % que puede ser la mujer, y un 30% que puede ser el hombre”.

Además de estos números, el especialista reconoció que también, “hay un 40% donde no se encuentra la causa, que es algo idiopático. Hoy se sabe que 3 de cada 10 hombres que consultan tienen realmente un problema importante de fertilidad”.

“En lo que respecta a la parte psicológica, es un capítulo aparte y cumple un rol muy importante en el hombre, el estrés afecta en un 20% a lo que respecta a la infertilidad masculina”, puntualizó Cabañas.

Consultas también en la salud pública

El urólogo también se desempeña en el hospital Ramón Madariaga, y allí también recibe consultas vinculadas a la fertilidad, “trabajamos mucho en conjunto con los ginecólogos, hacemos las consultas tenemos estudios de espermogramas, de ecografía de estudios hormonales, estudios genéticos, todo eso se hace”.

Y agregó que, “tenemos un grupo de genetistas que también trabaja con nosotros. Hacemos la misma consulta que en el privado, tratamos de darle la mejor solución posible. Se le da toda la información y el asesoramiento como en el privado, el único inconveniente que estamos teniendo en el hospital es que no tenemos el laboratorio de medicina reproductiva, que eso si es muy importante pero bueno tratamos de poder solucionar todo lo posible”.

“A mí me gusta hablar de planificar la familia, cuando se planifica ser o no ser padre es muy importante conocer el rol que cumple el hombre. Estamos haciendo muchísimas vasectomías, es muy bueno, como el hombre se está preocupando. Con esto estamos dejando de cargar a la mujer con todo”, remarcó Cabañas.

Por su parte, la psicóloga Wimer aconsejó, “siempre a partir de los 6 meses o del año de búsqueda que se acerquen a su médico de cabecera a la persona de confianza, a pedirle ayuda para ver si está todo bien. Y ahí sí, relajar la búsqueda y poder continuar. Pero saber realmente si está todo bien. La consulta a tiempo es una de las grandes claves”.