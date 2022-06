Día del Padre | Varones que comparten la experiencia de también ser protagonistas durante el parto

Los padres misioneros tienen la posibilidad de vivir la experiencia de acompañar a su pareja y a su bebé en la sala de parto, en el hospital Materno Neonatal, los profesionales destacan que esto se realiza cada vez que las condiciones médicas sean óptimas. En el Día del Padre algunos protagonistas compartieron su experiencia.

A nivel nacional existe la Ley 25.929 que hace referencia al Parto Respetado, en él se establece una serie de cuestiones a tener en cuenta durante este momento tan especial para las familias. Las madres y los recién nacidos pueden ser acompañados por el padre, o algún familiar. En el día del padre dos misioneros contaron su experiencia antes y después de pasar por la sala de partos.

Elvio Papalucas fue uno de ellos, compartió todavía emocionado su experiencia con Misiones Online, “ayer a las 5 de la tarde fui papá, salió todo bien y fue la primera vez que presencié un parto. Fue demasiado emocionante”, dijo.

Y agregó que el recién nacido se llama “Héctor Javier, es el segundo varón de la familia, también tengo una nena”. Papalucas es padre de dos niños más, que están en su casa a la espera del nuevo integrante, “están muy contentos, espero que no se pongan muy celosos”, señaló.

Por otra parte, reconoció que, “ser padre es algo muy lindo, durante el parto me emocione demasiado, no me podía acercar al bebé. Fue un parto natural, y la mamá me dijo que se sintió apoyada, estamos con el bebé en la misma sala”.

Papalucas también se animó a recomendar a los futuros padres, “les digo que se animen a estar en el parto, no fue fácil escuchar que mi señora se lamentó tanto. Pero salió todo bien”.

Por otra parte, en el sector de emergencia, había otro padre, Nicolás Acuña que se lo notaba nervioso y a la espera de novedades, y contó que, “estoy a punto de ser padre de mi segundo hijo, que ya se viene”, y agregó que todavía no sabía, “si me van a dejar entrar porque es un parto cesárea”.

Acuña, también contó que “tengo un peque de 5 años”, y aprovechó a mandarle “saludos a Tobías”. Y agregó que, la familia hace tiempo, “estaba buscando un segundo heredero, estamos muy contentos y esperando que salga todo bien”.

También recordó la situación vivida con su primer hijo, “la vez pasada fue la misma situación, como fue parto cesárea no me dejaron participar. Ahora parece que hay una posibilidad”, dijo el futuro padre.

El papel del padre durante el parto

El papel del padre en el parto ha evolucionado en los últimos años y hoy en día puede presenciar el nacimiento de su hijo, no como mero espectador sino involucrado en el proceso, jugando un papel esencial apoyando a la madre y siendo partícipe de uno de los momentos más especiales de su vida. Esta práctica se realiza en el Hospital Materno Neonatal (siempre que estén dadas las condiciones) y algunos sanatorios trabajan en la posibilidad de poder realizarlo con los pacientes.

Especialistas destacan que, el varón no comienza ejercer como padre desde el nacimiento del niño, sino desde mucho antes. Su rol durante el embarazo es fundamental. Recomiendan una participación activa desde las consultas y la preparación para el parto, debe conocer todo lo que puede ocurrir dentro de la sal de parto.

La presencia del padre es un apoyo muy necesario para la mujer. Puede ayudarla a sobrellevar el periodo de dilatación, acompañándola, aliviando los dolores con masajes y ofreciéndole lo que pueda necesitar en cada momento, tanto en casa como en el hospital.

Lo deseable es que sea él quien se ocupe además de las cuestiones logísticas y organizativas como asegurarse de que se lleva la bolsa del hospital, saber el camino que se debe recorrer, llevar la documentación necesaria y completar el papeleo requerido.

Ante la posible presencia de acompañantes en la sala de parto, se reconoce que lo conveniente es hablarlo con anticipación para que el padre no se sienta relegado y pueda comprender las razones de su pareja.

Ley 25.929: Parto respetado

La ley 25.929 fue reglamentada en Argentina en 2015 y defiende los derechos de las madres, los recién nacidos y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y postparto, pero qué significa que un parto sea respetado.

1- Respetar las particularidades de cada familia (etnia, religión, nacionalidad), acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas.

2- Generar un espacio familiar donde la persona gestante y el recién nacido/a sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible.

3- Respetar que la persona embarazada/gestante siga su propio pulso de parto, evitando todo tipo de intervenciones innecesarias o impuestas, y a decidir en forma conjunta la forma de controlar el dolor, la posición y la forma y vía de parto.

4- Cumplir el derecho de la persona embarazada, como usuaria del sistema sanitario, a recibir la información completa (existencia de complicaciones, ventajas e inconvenientes de los posibles tratamientos) y a ser tratada con respeto y consideración de sus pautas culturales.

5- Tener en cuenta los deseos y necesidades de cada persona gestante, como el estar o no acompañada por alguien de confianza en cada momento, a su intimidad y a la alimentación durante el parto.

6- Informar sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar y debe hacer que la persona en trabajo de parto participe activamente al decidir conductas de los profesionales durante el parto y puerperio.

7- Respetar el derecho a no ser sometida a ningún examen o intervención de investigación.

8- Mantener al recién nacido en su habitación de internación (si no requiere cuidado especial).

9- Darle información sobre los beneficios de la lactancia y asistencia para amamantar.

10- Brindarle asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña, y sobre iniciar la anticoncepción en el puerperio.

Por su parte, los recién nacidos tienen derecho a estar en contacto con la persona progenitora desde el primer momento, ser alimentados con leche materna sin interferencias, ser tratados de forma respetuosa y digna, contar con inequívoca identificación, no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia y que sus progenitores reciban información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo.