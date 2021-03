Ante casos de adopciones irregulares en Misiones, recuerdan la importancia del Registro de Aspirantes a la Adopción

En los últimos meses se conocieron distintas historias de adopciones en la provincia de Misiones que requerían una intervención por parte de la justicia. Frente a esta situaciones que vulneran los derechos de los menores, desde el Registro de Aspirantes a la Adopción en Misiones (RUAAM) recordaron cuáles son los trámites que deben realizar.

Desde el caso de Eldorado, fueron varios los hechos en la provincia de Misiones que pusieron el foco en cómo se realizan las adopciones. Muchos de estos casos fueron intervenidos por la justicia que inició causas de investigación por supresión de identidad.

“Estos atajos que por ahí se toman nosotros desconocemos, pero si la gente tiene que saber cómo es un proceso legal de adopción porque estas cuestiones son delictivas y hay una denuncias penales , hay un juez penal que está interviniendo”, contó la titular del Registro Único de Adoptantes de Misiones, Claudia Galeano.

Además indicó que los casos en donde hay un conflicto en una adopción que debe ser intervenida por parte de la justicia, “tienen que ver con el desconocimiento y sobre las falsas creencias que existen acerca de la adopción, falsas representaciones y erróneas consideraciones”, comentó en declaraciones a Misiones Online.

Entre estas falsas ideas destacó “piensan que es muy burocrático y si es cierto pero a veces de más engorroso un trámite personal en una entidad bancaria que iniciar un proceso legal adoptado para la inscripción registral. Otro mito es que hay que tener un montón de plata para adoptar un niño u necesitar un abogado y hoy está establecido que no va a demandar ningún tipo de gasto, el Poder Judicial asume de manera exclusiva y toma a su cargo el procedimiento de inscripción registral”.

Consultada sobre cómo se desarrolla el proceso de adopción desde que una familia se inscribe en el Registro Único de Adoptantes de Misiones hasta que obtienen la guarda del niño, niña o adolescente, sostuvo que existen dos instancias:

-Etapa documental: la familia debe reunir la documentación necesaria para iniciar la inscripción en el RUAM.

-Etapa evaluativa: en este parámetro se realiza una evaluación psicológica y otra socio-ambiental o vincular.

¿Cuáles son los requisitos a la hora de inscribirse en el RUAAM?

1) Fotocopia del DNI del o de los Aspirantes: 2 primeras hojas.

2) Fotocopia del Acta de Matrimonio (si fueren casados), o Constancia de Inscripción en el Registro de Unión Convivencial del Registro de las Personas.

3) Certificado de domicilio expedido por la Policía de la provincia.

4) Fotocopia certificada del Recibo de Sueldo, o Constancia de Ingresos del o de los Aspirantes.

5) Fotocopia de la partida de nacimiento y DNI de los hijos. En el caso de hijos adoptivos anteriores, fotocopia certificada de la sentencia de adopción.

6) Certificado de Antecedentes Policiales expedido en la Jefatura de Policía de la ciudad de Posadas, sito en Félix de Azara y Tucumán.

7) Informe médico clínico acerca del estado de salud física del o los Aspirantes.

8) Informe sicológico en original o fotocopia certificada, emitidos por sicólogos del Poder Judicial o cualquier otro organismo público; NO aceptándose informes emitidos por profesionales particulares. Se requerirá de cada postulante en forma separada, y luego del grupo familiar.

9) Informe socio- ambiental original o fotocopia certificada, emitida por Asistentes Sociales del Poder Judicial o del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud.

Toda la documentación en fotocopia deberá estar certificada por Juzgado de Paz o por la Policía de Misiones. La documentación deberá ser presentada en el Registro Único de Adoptantes de Misiones en una carpeta, con una nota de presentación dirigida a la Defensoría de Cámara correspondiente, solicitando la inscripción. Deberá abonarse $30,00 (pesos treinta) en concepto de Fondo de Justicia, que se adquieren en el Colegio de Abogados.

“Deben comunicarse y a partir de ahí ponemos a disposición el servicio de orientación o guía gratuita para todas las personas que quieren ingresar a la lista de adoptantes de la provincia”, agregó Claudia Galeano.

Adopción en Misiones

Actualmente hay 50 familias que se encuentran inscritas en el registro y ya fueron evaluadas, con sus legajos correspondientes. “También tenemos 10 familias que se están evaluando para lograr acceder a la lista y estamos en plena etapa de evaluación con psicólogas y trabajadoras sociales para lograr que tengan el certificado de aptitud y poder ingresar a la lista”, indicó Galeano.

“Para que una adopción pueda llevarse adelante deben suceder dos cuestiones, primero que el niño sea declarado en situación de adoptabilidad por parte de un juez civil con competencia en familia y una vez que resuelve esa situación es ahí donde se pide la intervención del registro para que remita los legajos de las familias que se encuentran inscriptas”, explicó.

Una vez finalizado este paso, es el juez quien decide que familias va a tener la vinculación adoptiva con ese niño y tener la posibilidad de contar con una guarda con fines de adopción “pero para que eso suceda las familias deben estar inscriptas en el registro de adopción y eso le garantiza la legalidad de todo el proceso legal a las familias que se encuentran interesados en la adopción”, concluyó.

“Debemos entender que el proceso de adopción gira entorno al derecho del niño a tener una familia, no a darle un niño a una familia, el derecho fundamental es para el niño y es a él al que nos debemos”, agregó Claudia Galeano.

Adopción e identidad

El registro de adoptantes de la provincia tiene como objetivo garantizar al niño el principio del derecho a la identidad. Y este 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia por los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, Claudia Galeano enfatizó en la importancia de garantizar una identidad a los niños y niñas en adopción.

“El derecho a la identidad es el más elemental que puede tener una persona, el más importante y en este sentido en estos últimos 15 días del mes de marzo, el registro de adopciones de la provincia dio curso a tres pedidos de personas que quieren conocer sus orígenes. Por eso es necesario que las familias que transitan el proceso legal adoptivo puedan unirse a este procedimiento que está establecido que es claro y transparente, hay un servicio de orientación gratuita que acompaña y apoya a las familias que se encuentran interesadas”, comentó.

“Las personas necesitan saber de dónde vienen, quiénes son sus padres biológicos, si tienen hermanas y si piden conocer esa información pero no paso por el registro de adopción lamentablemente esa no la podemos dar porque no ha pasado por el registro, por eso es importante que la comunidad entienda que el registro de adopciones tiene una función que se evita este tipo de vulneración a los derechos a la identidad de ese niño”, agregó.

Sobre la conmemoración de este 24 de marzo, indicó “nunca más a las vulneración de derechos que tiene que ver con la identidad, este un día emblemático para plantear este tema porque tiene que ver con las cuestiones más entrañables e íntimas de una personas que tienen que ver con su origen”.

