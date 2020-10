Desde el sindicato de Empleados de Comercio sostienen que empresarios tendrán que pagar el bono de $5.000 mensual «porque es una paritaria nacional y debe acatarse»

Tras la firma del acuerdo entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) que eleva el salario básico de los empleados y les otorga un bono de 5.000 pesos por seis meses, Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas recordó que al ser un acuerdo firmado a nivel nacional, los empresarios tendrán que hacer frente a estos nuevos aumentos salariales y pidió a los agremiados informar en caso no se haga efectivo.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron el nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil, con un incremento salarial para este año y parte de 2021.

A través de un comunicado se informó que las partes «pactaron una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa y de naturaleza excepcional, de $30.000, que se abonará en 6 cuotas mensuales y consecutivas, de $5000 cada una de ellas, pagaderas junto con las remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, y de enero, febrero y marzo del 2021«.

Y aunque el sector empresarial manifestó dificultades para abonar estos costos, para Agustín Gómez al haber sido un acuerdo de las Cámaras Nacionales, debe respetarse el mismo.

«La paritaría sí nos va a llegar porque nuestras paritarias son paritarias nacionales que firma la federación de empleados de comercio en diálogo con las cámaras empresariales nacionales o sea, es un acuerdo nacional, así que se tiene que que cumplir en todo el país».

El sindicalista destacó que este «es un buen acuerdo. Tuvimos un ida y vuelta en principio, pero finalmente se firmó», dijo.

«Este acuerdo a la verdad que viene bien y muy bien. No es quizás, el monto que queremos, pero es una plata importante. Es un aumento que viene muy bien para el bolsillo y más en estos tiempos, en estos momentos en los que todo sube y la situación está muy complicada.

Precisó que en principio, el bono va de octubre a marzo. «Son 6.000 pesos al básico, y cinco mil pesos aparte como extraordinario que en total todo esto suma 11.000 pesos. Estos 5.000 pesos es como un no remunerativo, Va a servir para el cálculo de antigüedad y presentismo, así que van a ser un unos manguitos de mas», explicó.

La paritaria establece, además de las seis cuotas de cinco mil pesos que se entregarán desde octubre hasta febrero, aumentar el básico de 35.790 a 41.790.

Añadió que se establecieron en uno de los artículos que se reunirán nuevamente en enero para rediscutir otra alza. «esto es lo que se se conoce como clausula de revisión, es que se tienen que volver a reunir en enero del 2021 para establecer un nuevo aumento según como esté la inflación», afirmó.

Gómez aclaró que según la jornada del trabajador. si es un trabajador de jornada completa, es el aumento completo y si es de media, es la mitad.

Cómo afrontarán el aumento del salario de los empleados de comercio

El sindicalista enfatizó de que al ser una norma nacional, debe cumplirse. «La paritaria es nacional. La Cámara de Comercio de industria de Posadas tienen que acatar el acuerdo. Nosotros también obviamente, porque somos todos sindicatos locales y la cámara es local. O sea, que la paritaria nacional se tiene que pagar. Nosotros como siempre estamos muy atento a que se cumpla con los pagos, con los aumentos, con adicionales para empleados de comercio», afirmó.

Recordó que si esto no se cumple a partir del mes que viene, los empleados deben informar. «Si el mes que viene no ven reflejado este aumento, por favor, que me informen. nosotros siempre nos destacamos por ir a reclamar a través del diálogo. Así que nos acercaremos al comercio y a través del diálogo le hacemos entender a ese empresario que debe cumplir y que debe pagar la paritaria, porque es una paritaria nacional y es una ley».

El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder cuestionó la medida adoptada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que suscribió un acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) sobre un incremento salarial para este año y parte del otro. El empresario afirmó que este aumento fue arbitrario e insostenible.

El integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Nicolás Trevisán, afirmó que lo acordado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que suscribió un acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) para otorgarles un bono de 5.000 pesos por seis meses, no contempla las diversas realidades que vive el país, dijo para Radio Libertad.

«Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) , y más en este contexto, creemos que las paritarias de nivel nacional no contemplan la diversidad de problemáticas que tiene nuestro país», lamentó Trevisán.

El empresario posadeño dio como ejemplo que no es lo mismo acordar una paritaria para un empleado de comercio Capital Federal que para uno del Soberbio Misiones.

