Polémica: tras el acuerdo de entregar un bono de 30 mil pesos a empleados de comercio, en Posadas afirman que esta medida ocasionará el cierre de muchas empresas

El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder cuestionó la medida adoptada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que suscribió un acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) sobre un incremento salarial para este año y parte del otro. El empresario afirmó que este aumento fue arbitrario e insostenible.

«Acá no puedes negociar. Ha sido una medida arbitraria. Nunca nos consultan nada. A nadie le importa nuestra opinión», cuestionó el empresario.

Señaló que hay una serie de cosas que atentan contra la salud financiera de un negocio. «Obligar a pagar es una mala decisión, no es el momento. No digo que los empleados de comercio no se lo merezcan porque la devaluación existe y la gente que tiene un sueldo fijo, esta devaluación que es permanente afecta su sueldo y no tiene cómo enfrentar. Sé que es necesario en muchísimos casos en que los sueldos son bajos, sin duda».

No obstante, Beigbeder sostuvo que «no se está evaluando la situación económica y financiera de una empresa que tiene que pagar los sueldos y que en muchos casos viven de estas ventas que no se están generando».

Para el hombre de negocios, las medidas que se están adoptando no toman en cuenta la posición de los empresarios que son los que generan empleo en el país.

«No le dan bola a los empresarios, después las empresas cierran y nadie se da cuenta que cerraron más de 40 mil pymes. Hay mucha gente que está desocupada, muchos empleados de comercio que perderán su trabajo».

El empresario recordó que la situación que vive el país es alarmante pues más del 50% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza.

«Esto genera que cada vez haya menos posibilidades, porque el consumo cae cuando no hay tantos niveles de compra y los negocios restringen aún más sus operaciones y la verdad es que no lo entiendo».

Para el expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas, la pandemia afectó principalmente a las pymes. «En estos meses de pandemia, el Estado no se achicó ni un poquito, contrataron a más de 20 mil empleados nuevos. Las que han cerrado han sido las pymes. Me llama la atención de que no se escoja otro camino mas que atentar al sector privado».

Explicó que el consumo se volverá a retraer lo que ocasionará menos ventas. «Las medidas que toman no solucionan los problemas, los agravan».

Beigbeder recordó que aún muchas empresas no lograron pagar el medio aguinaldo de julio y que sumado a esta carga salarial, el contexto será aún más complejo. «Lo que va a suceder es que van a cerrar más empresas».

Medida adoptada por la CAC en beneficio de los empleados de comercio

En un comunicado se informó que las partes «pactaron una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa y de naturaleza excepcional, de $30.000, que se abonará en 6 cuotas mensuales y consecutivas, de $5000 cada una de ellas, pagaderas junto con las remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, y de enero, febrero y marzo del 2021».

Según una publicación de Ámbito financiero: «Vale informar que las respectivas sumas no se incorporan a los salarios básicos de convenio, y tienen impacto únicamente en los adicionales de presentismo y antigüedad», aclararon.

Simultáneamente, se acordó que, a partir del mes de septiembre de 2020, se incorporen a los salarios básicos de todas las categorías la suma de $4000 otorgada por el DNU 14/2020 de enero pasado y la de $2000 otorgada pactada en la revisión de la Paritaria 2019 realizada en febrero.

Por último, el también tesorero de la Cámara de Comercio de Posadas sostuvo que «esta es una medida arbitraria que no ha escuchado voces del interior, donde hay provincias que la han pasado peor que otras, es extemporánea porque no está tomando en cuenta las posibilidades que tienen los negocios en una economía super inflacionarias por lo que no considero que sea una medida de estímulo», acotó.

