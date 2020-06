Las personas que quieran ingresar a Misiones tendrán que costear y traer su certificado de coronavirus negativo

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez explicó que lo misioneros varados ya han sido traídos a la provincia y pidió a las personas que quieran migrar a Misiones ya sea por tener familiares o poseer una dirección aquí, que no vengan porque desde el Gobierno Provincial y Nacional podrán altas restricciones para su traslado e ingreso a la provincia. Además recordó que el costo del exámen y otros gastos para su ingreso serán asumidos por ellos mismos y no por la Provincia.

Tras el anuncio del Gobernador Oscar Herrera Ahuad, sobre la obligatoriedad del certificado de Covid-19 negativo para ingresar a la provincia, Marcelo Pérez, el ministro de Gobierno, explicó que esta intensificación de las reglas para el ingreso buscan velar por la salud de las personas que radican en la tierra colorada.

«La Salud Pública de la provincia ha entendido que en este contexto de crecimiento exponencial del virus y del contagio del virus en otras zonas del país, específicamente del AMBA y otras provincias y ante el recrudecimiento de algunas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, muchas personas migran hacia el interior del país para pasar este tiempo con familiares, en virtud de que tampoco hay actividad en el AMBA y la exigencia del certificado del covid tiene que ver con que contemos con un instrumento que garantice que esa persona que viene de otra provincia no sea portadora del virus».

Herrera Ahuad precisó que el test debe tener como máximo 48 horas de vigencia. Se implementará de inmediato y los controles sanitarios y del personal de seguridad será muy riguroso. Como refuerzo de los controles en los pasos internacionales, el primer mandatario provincial acordó con autoridades nacionales, la fuerte presencia del Ejército argentino, fundamentalmente en las áreas de frontera seca.

Pérez agregó que en el caso particular de la persona que dio positivo ayer, fue un joven que ingresó proveniente de La Matanza y en la mayoría de esos casos son personas asintomáticas y el riesgo es que recurran a una residencia donde conviven con otras personas y las contagien, es mucho mayor. «Ingresar con un certificado covid negativo, nos garantiza a la población misionera un riesgo de contagio mucho menor de aquellos que vienen del interior del país a la tierra colorada».

Recordó que Nación en el último DNU exigió tener un certificado de circulación porque el virus no está en Oberá, Candelaria, sino que nació y se concibió en China y migró hacia otros países provocando una pandemia. «Las personas son las que transportan el virus hacia otros sitios, como el caso de Formosa que no tenía casos y luego tuvo muchos más que nosotros».

Precisó que el permiso para venir a Misiones es para las personas que estuvieron varadas en otras provincias del país y a las cuales ya se asistió. Agregó que hay casos excepcionales como el de personas que se van a tratar por cuestiones de salud a otras provincias y ellas deben ingresar con el certificado que expide la Provincia de Misiones y a su vez traer un exámen de covid negativo.

No obstante, diferenció el caso de las personas que no tienen dirección en Misiones y les solicitó que no vengan. «Les pedimos que no vengan, porque le será muy complicado ingresar a la provincia y conseguir los permisos de circulación que pide el Gobierno Nacional».

«Este certificado y el exámen es para aquellas personas que se trasladan o están migrando de un punto a otro del país y que vienen a Misiones porque han sido residentes o tienen familiares aquí», dijo.

En relación a las personas que trabajan en localidades vecinas fuera de la provincia, Pérez indicó que «Ituzaingó , Virasoro, Santo Tomé, entre otros, son localidades donde tenemos muchas personas que regresan por asuntos laborales y esa gente ya está registrada y ya no necesitan el certificado, ni el de circulación. Tampoco lo vamos a requerir a los camioneros que son una actividad industrial. Todas las fuerzas federales y provinciales se avisan en caso el camionero tenga algún síntoma».

El Ministro de Gobierno aclaró que la modalidad de tomar un taxi entre tres personas que no se conocen para ser traídos a Misiones no será conveniente, «no deben tomar esos móviles sino tienen el certificado de covid negativo y si vienen en un taxi tres personas que no se conocen, van a tener que ir a un lugar previsto por Salud Pública y asumir el costo de aislamiento».

Añadió que aunque pasen con el certificado de 48 horas, todas las personas tendrán que cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días. «El certificado no te acredita que durante el viaje no te hayas contagiado. Por eso tendrán que permanecer aislados o hacerse aquí el test de covid. Siempre a su costo porque el Gobierno Provincial no se puede hacer cargo de esos montos. Teníamos un ingreso de 250 personas por días y un promedio de pase mayor».

