Héroes cotidianos: un grupo de amigos entregó más de 200 porciones de locro para las familias más carenciadas de Posadas

Ante las dificultades económicas que muchas familias están atravesando por la crisis del covid-19, los integrantes la agrupación “Villa Urquiza Kuera” juntaron donaciones para preparar una olla solidaria y beneficiar a la chacra 158 ubicada en Villa cabello.

“Sabiendo que la situación no está fácil para gran parte de los posadeños surgieron las ganas y los deseos de ayudar y dar una mano a quienes más lo necesitan, y no por sentirse obligados o estar bien económicamente, simplemente por tener la esperanza de que muchos pudieran ver el gesto que cualquier persona puede tener por el prójimo. La solidaridad siempre está disponible, esto fue realizado totalmente de corazón y lejos de que sea lucrativo y mucho menos político”, dijeron desde el grupo.

Señalaron que sabían de personas que sin ese plato de comida muchos no hubieran podido tener ni siquiera ese alimento durante el fin de semana, “los comedores a veces no dan abasto con la demanda y que en algunos casos no funcionan sábado y domingo”.

En esta ocasión, las ollas preparadas por este grupo de amigos fueron acercadas a la chacra 158 ubicada en Villa cabello, repartiéndose más de 200 litros de locro, pan y barbijos y para ser la primera vez que se hace esto el resultado fue más que satisfactorio.

Aunque la agrupación es numerosa, trabajaron con un grupo reducido tomando todos los recaudos necesarios y las medidas de prevención que fueran impuestas por el Ministerios de salud de la Nación que estuvieran decretadas por el COVID-19.

Para todo aquel que quiera colaborar en la próxima olla solidaria del grupo “VILLA URQUIZA KUERA” deberá comunicarse con Beto Pérez al +54 9 376 471-8071 o Arturo Ocampo al +54 9 376 420-2272.