Copa Libertadores | River visita a Nacional de Uruguay con el objetivo de clasificar a octavos y romper el invicto del conjunto local: los detalles

River se medirá ante Nacional este martes, desde las 21 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Martín Demichelis irán a Montevideo, Uruguay, en búsqueda de seguir en la senda del triunfo que le permita al Millonario tener un pie en los octavos de final del certamen continental.

Si hay algo que quedó claro en estos últimos partidos es que el club de Núñez es un equipo que tiene dos caras distintas: después de hacer una aceptable primera ronda en el torneo local, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga contra Boca luego de perder 3 a 2 en el tiempo regular. Sin embargo, en el plano internacional viene pisando fuerte; consiguió tres victorias de tres partidos jugados y este martes ante el Bolso puede asegurar el boleto a la siguiente ronda: de ganar en condición de visitante, deberá esperar al menos un empate entre Libertad y Táchira.

Si bien River dependerá de otros resultados para clasificar a falta de dos fechas a los octavos de final de la Copa Libertadores, el Millonario tendrá que ir a Uruguay a llevarse los tres puntos. De no hacerlo, cualquier resultado que se dé entre los otros dos equipos del grupo, no será determinante para los de blanco y rojo.

Es por eso que Martín Demichelis pondrá el once ideal para enfrentar a los dirigidos por Álvaro Recoba: la única duda es en el lateral derecho debido a que Andrés Herrera arrastra una sobrecarga en el cuádriceps derecho desde el entrenamiento del jueves y por ese motivo no participó de la serie de amistosos que realizó el equipo en el predio de Ezeiza ante Tigre. Si no se recupera, será el regreso de Agustín Sant’Anna en el once titular de River después de aquel partido en el Monumental contra Boca donde lo marcó para mal en el gol del empate de Cristián Medina o de Sebastián Boselli.

Del otro lado de la vereda, Nacional llega en alza después de haber conseguido un gran triunfo por 4 a 2 ante Racing de Montevideo, lo que le permitió ser el nuevo escolta del Apertura, y recortó distancias con el líder Peñarol. Los dirigidos por Recoba en la Copa Libertadores, donde deben recibir a River este martes, desde las 21, también ocupan el segundo lugar del grupo H: siguen de cerca al Millonario con seis puntos y están atentos a cualquier traspié del equipo de Demichelis.

Las formaciones de River y Nacional

River: Franco Armani; Andrés Herrera o Agustín Sant’Anna o Sebastián Boselli, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández o Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis

Nacional: Luis Mejía; Gabriel Báez, Franco Romero, Mateo Antoni, Leandro Lozano; Mauricio Pereyra, Lucas Sanabria, Gastón González, Antonio Galeano, Jeremía Recoba; y Gonzalo Carneiro. DT: Álvaro Recoba.

Hora: 21:00.

TV: Telefé y Fox Sports.

Árbitro: Anderson Daronco.

Estadio: Gran Parque Central.

FUENTE: TyC Sports.