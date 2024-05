En menos de 48 horas, cuatro personas se quitaron la vida en Misiones

En Misiones, el número de personas que deciden quitarse la vida está aumentando y generando preocupación en las autoridades. De acuerdo a fuentes consultadas, solamente en 48 horas, cuatro personas se suicidaron en distintos puntos de la provincia.

Lo que más preocupa es que cada vez son más jóvenes los que deciden poner un punto final a su vida. Los métodos utilizados son variados, y cada vez tienen más opciones para realizar su cometido.

En Oberá, un joven de 17 años fue hallado sin vida por su madre. En Posadas, en la chacra 97, un menor de 16 años fue encontrado ya sin vida también por su padre. En el barrio Itaembé Guazú de la capital misionera, un menor halló a su padre sin vida y pidió ayuda a los vecinos ante la traumática escena. Además, en San Vicente, una joven mayor de edad también decidió ponerle fin a su vida en las últimas horas.

“Un tema que impacta fuerte nuestra sociedad es el flagelo del suicidio. Hubo 180 suicidios (uno cada dos días) en Misiones en los últimos 12 meses (de abril a abril). Este tema ocupará un lugar central en nuestras gestiones por abordarlo”, remarcó Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.

Desde Salud Pública de la Provincia, remarcaron que en el 2022 hubo 147 suicidios en la provincia. En tanto, en los últimos meses, se registraron 180, por lo que aumentó la tasa de personas que decidieron quitarse la vida.

Según datos oficiales, los suicidios ocurren mayormente entre los 15 y los 35 años, afectando más a los varones. En Argentina, el suicidio representa el 24,6% de las muertes por causas externas, convirtiéndose en la segunda causa de mortalidad entre adolescentes en el país.

Desde una perspectiva territorial, si bien el evento se presenta con mayor relevancia en las zonas de mayor urbanización, tales como el Departamento Capital, Oberá e Iguazú, se produce en mayor o menor medida a lo largo de toda la provincia.

Uno de los mayores mitos es que “la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa”. Sin embargo, la realidad es que “La mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa. Pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes”, explicaron fuentes consultadas.

El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental.

Si necesitas ayuda, puedes llamar a las siguientes líneas de atención gratuitas: Línea de prevención del suicidio: Línea 135 / (011) 5275-1135 o 0800-345-1435 desde cualquier punto del país.