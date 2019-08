La importancia de la intervención nutricional como prevención y tratamiento de enfermedades

El pasado 11 de agosto celebrábamos el Día del Nutricionista en nuestro país, una profesión relativamente nueva, en comparación a otras especialidades de salud, que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, aumentando en gran medida el número de nutricionistas tanto en Argentina, como en nuestra provincia.

Muchos son los preconceptos acerca de la labor de dichos profesionales, principalmente en lo que respecta a la intervención dentro del equipo de salud. Afortunadamente, hay cada vez más licenciados en nutrición desempeñándose en diversas áreas relacionadas a la alimentación y nutrición de la población, lo cual permite demostrar que no solo es capaz de “hacer adelgazar a las personas con obesidad”, sino que es una disciplina que abarca un gran número de roles, tanto en el área clínica asistencial como de gestión y asesoramiento de servicios de alimentación, nutrición comunitaria desarrollando programas de intervención en problemáticas sociales, investigación en salud, desarrollo de productos alimentarios, marketing, asesoramiento en deportistas y equipos deportivos de cualquier disciplina, educación alimentaria en colegios, centros de salud, comedores comunitarios, a través de medios de comunicación, en empresas, fábricas, entre otros.

La intervención nutricional es un pilar fundamental en salud, tanto para la promoción la salud, como para la prevención y tratamiento de enfermedades. Además de tratar el sobrepeso y obesidad, el licenciado en nutrición está capacitado para guiar a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión, dislipemias, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y todas las patologías digestivas, hepáticas, renales, trasplantes, cirugías bariátricas y todo lo que tiene que ver con alimentación por sondas en internación y pacientes ambulatorios. Es decir, que debe estar a la par de médicos y demás especialistas para la atención de todos los pacientes.

Mas allá de informar acerca de las aptitudes profesionales del nutricionista, la intención de esta nota es concientizar a la sociedad acerca de la necesidad de la intervención nutricional para todas las personas sanas y enfermas, de todas las edades, clases sociales, sexo, etapas biológicas, y regiones, ya que la alimentación es una necesidad básica del individuo, en cualquier situación de nuestras vidas debemos comer y cuando se presentan enfermedades es primordial saber qué es lo mejor para sobrellevar una cuadro agudo, o con más razón, algo crónico.

Conocer dietas e incluso hacerlas parece fácil, más aun cuando en estos tiempos que disponemos de tanta información en internet, redes sociales y revistas, pero realizar un cambio de hábitos que no termine en un mes, y nos permita vivir bien, disfrutando de cada momento de la vida y comer adecuadamente, rico y sano, es un realmente desafío que necesita de la guía de un profesional, que buscara la mejor manera de hacerlo para cada persona, contemplando sus características personales y que resulte practico y realizable. No se trata de dejar de comer sino de poder elegir aquello que nuestro cuerpo necesita y no implique un daño para la salud o agravar una determinada enfermedad.

Tomemos conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud desde todos los aspectos, no tengamos miedo de pedir ayuda y conocer a profesionales para mejorar cada día un poco más nuestra alimentación, que es un factor que nos permite prevenir, tratar y curar.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P. n° 147