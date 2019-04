ConcursoMejorPromedio: la obereña Giovanna Liedtke es una de ganadoras de la Beca HCI SA de Carreras Terciarias de Misiones

La estudiante cursó el 4to Año del Profesorado de Portugués, en el Instituto Privado de Estudios Superiores y Formación Docente (IPET 1308). Por empate con promedio de 9.91, compartió la beca de 30 mil pesos con Sergio Rodríguez, de Posadas. El certificado de reconocimiento recibió de la mano del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en el marco del 19° Aniversario de Misiones Online. La beca fue entregada por Francisco Langer, en representación de la cadena de hoteles HCI SA.

El Concurso Mejor Promedio es organizado por Misiones Online, con el apoyo de empresas e instituciones de la provincia. Tiene por objetivo estimular la dedicación, el esfuerzo y el compromiso con la educación de estudiantes de excelencia, con la entrega anual de premios y becas, en la búsqueda de valorar y renovar las esperanzas de los jóvenes que deciden construirse un mejor futuro a través del conocimiento. La iniciativa también fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de Misiones.

El evento de premiación se llevó a cabo el martes 9 de abril, en el Teatro de PROSA del Parque del Conocimiento, en la ciudad de Posadas, en el marco del 19° Aniversario de Misiones Online. La delegación de becados de otras provincias estuvieron alojados en el Hotel Maitei Posadas, y el programa de actividades incluyó para el grupo de Mejor Promedio un almuerzo y visita turística al Parque de la Cruz de Santa Ana, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia.

La joven universitaria asistió al evento de premiación acompañada de su madre, Cecilia Bakofski, y su amiga Romina Pereyra.

Giovanna siempre tuvo muy buenas notas en sus estudios. “Me gusta mucho aprender, especialmente los idiomas, además de portugués, hablo japonés, inglés y algo de chino y coreano, inclusive trabajé en una ONG en Corea del Sur por dos meses”, contó.

Ese trabajo mantuvo su mente trabajando y la ayudó en su aprendizaje. “Después cursé 3 años y medios de la carrera de Portugués mientras trabajaba para mejorar mi situación económica. Si bien, hubo momentos en que pensé en abandonar la carrera terciaria para dedicarme al trabajo, no bajé los brazos, mi familia, mi novio y mis amigos fueron la clave”, señaló la joven en la entrevista con Misiones Online.

Al ver la convocatoria del Concurso Mejor Promedio en redes sociales no dudó en inscribirse. Con un promedio sobresaliente, Lietdke resultó una de los 14 estudiantes ganadores Mejor Promedio 2018. “Esta beca es una motivación muy grande, es un reconocimiento a todo el esfuerzo que uno pone día a día en el estudio. Ahora sueño con tener una academia de idiomas que con Inglés y el Portugués”, expresó Giovanna.

También consideró que el reconocimiento que otorga el concurso fue una forma de hacer honor a sus padres que la apoyan en todo sus logros y al Instituto donde cursó su carrera, ahora finalizada.

“Ser finalista del certamen fue una sorpresa muy grata, lo primero que hice fue contárselo a mis padres y a mi pareja, no pensé que llegaría a la final. El hecho de compartir el premio por empate con otro estudiante no me genera ningún descontento, es más, es muy lindo saber que hay chicos que se esforzaron también y que son reconocidos, al igual que a mí”, expresó la obereña. “Es una excelente forma de motivar a los estudiantes a dar lo mejor de sí, además del reconocimiento familiar e institucional, en general los alumnos con mejores calificaciones no son reconocidos formalmente por otra institución”.

Además, se refirió a las dificultades para los estudiantes que estudian y trabajan. “La vida del estudiante es complicada, la mayoría no finaliza los niveles terciarios o universitarios porque deben trabajar para ayudar a sus padres o familia e hijos, en caso de tenerlos. Estudiar demanda mucho tiempo y esfuerzo, al igual que el trabajo. En Misiones hay poca cuota de trabajo a tiempo parcial y beneficios para aquellos empleados que estudien, realmente el mérito es grande”, asevera.

El sueño de crear “un espacio de aprendizaje diferente”

Con respecto al destino que dará a los fondos de la beca obtenida, Giovanna dijo que al graduarse en 2018 tiene en mente abrir su propia academia de idiomas, en donde pueda desenvolver su carrera.

La joven disfruta de la vida en las pequeñas cosas. Un buen mate, conversaciones con amigas y sus afectos, correr un poco, o tomar fotografías de paisajes o animales son cosas que le gustan, además de los idiomas, en lo que es toda una profesional. “También soy de pasar tiempo en internet, con algún que otro videojuego”, admitió.

Pero tiene metas y sueños, y su gran sueño es “poder construir y trabajar en una academia integral con múltiples propósitos, donde el alumno pueda desenvolver cualquier habilidad, canto, baile, deporte, matemáticas, lengua, inglés“, compartió la reciente egresada.

“Quiero brindar un lugar de contención, que muchas veces es tan necesario para los adolescentes y jóvenes. Siempre tuve una idea vaga, pero en mi experiencia en Corea del Sur, pude ver con mis ojos y experimentar lo que es una academia de ese estilo, que brindaba un espacio diferente, integral, cultural, y unía a los vecinos para una mejor comunidad”, expresó la nueva profesional.

Por Patricia Escobar