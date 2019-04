ConcursoMejorPromedio: la posadeña Agustina Wurm es una de las ganadoras de la Beca Electro Misiones del nivel universitario

La estudiante cursó el 1er año de la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología de la Universidad de la Cuenca del Plata, con promedio 9,70. El certificado de reconocimiento recibió de mano del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. La beca por 30 mil pesos fue entregada por Marcelo Almada, director de Misiones Online, en representación de la firma Electro Misiones SA.

Agustina Wurm (24) cursó el 1er Año de la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología en la Universidad de la Cuenca del Plata, con Promedio 9,70. Es una de las 14 estudiantes ganadoras del certamen, en este caso en la categoría Universidades de Misiones.

El Concurso Mejor Promedio es organizado por Misiones Online, con el apoyo de empresas e instituciones de la provincia. Tiene por objetivo estimular la dedicación, el esfuerzo y el compromiso con la educación de estudiantes de excelencia, con la entrega anual de premios y becas, en la búsqueda de valorar y renovar las esperanzas de los jóvenes que deciden construirse un mejor futuro a través del conocimiento. La iniciativa también fue declarada este año de interés provincial por la Cámara de Diputados de Misiones.

El evento de premiación se llevó a cabo el martes 9 de abril, en el Teatro de PROSA del Parque del Conocimiento, en la ciudad de Posadas. La delegación de becados de otras provincias estuvieron alojados en el Hotel Maitei Posadas, y el programa de actividades incluyó para el grupo de Mejor Promedio un almuerzo y visita turística al Parque de la Cruz de Santa Ana, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia.

Agustina decidió participar del concurso “para probar, sin muchas esperanzas porque son muchos los que participan”, dijo. Pero al ser una convocatoria abierta para estudiantes de universidades públicas y privadas, del nivel terciario y universitario en el caso de la provincia, decidió inscribirse. “Ya tenía una idea de cuál sería mi promedio final en la facultad, por lo que reunía las condiciones que establecen las bases y condiciones para participar. Fue mi madre la que, al comentarle del certamen, me alentó a inscribirme y ver qué pasaba”, explicó la joven.

“Esta es una iniciativa muy positiva, es un concurso que alienta y valora el esfuerzo de todos los estudiantes misioneros que actualmente se están formando en establecimientos educativos de todos los niveles”, dijo Agustina.

En cuanto a los premios que implica este certamen, opinó que “son una buena ayuda para la formación de cada estudiante, sabiendo que hoy en día la situación económica no está fácil”, valoró en la entrevista con Misiones Online.

La noticia de ser beneficiada con la beca de 30 mil pesos fue una “gran sorpresa”, ya que estaba en una selección entre muchos otros estudiantes con excelentes promedios. “Me alegró mucho, sentí que el esfuerzo que hice en el 2018 para llegar con todas las materias valió la pena”, expresó la ganadora universitaria.

Los fondos de la beca la ayudarían a continuar con su formación académica. “En mi caso, me ayudaría mucho este dinero con la cuota de la facultad que este año tuvo un gran incremento, o también con los gastos de fotocopias o de libros que necesito para la carrera y que es algo en lo que también se invierte mucho hoy en día”, comentó.

La estudiante ya cursa en la actualidad el 2º año de la Licenciatura en Fonoaudiología, una carrera nueva en Posadas, ya que abrió en 2018 en la Cuenca del Plata.

Los desafíos de la vida universitaria

Para la joven universitaria, no es fácil la vida como estudiante de nivel universitario desde el aspecto económico. “Dedicarse solo a estudiar tiene un costo alto, todos los materiales están más caros este año, desde las fotocopias e insumos, hasta el alquiler, la comida del mes. En mi caso, también trabajo, ya que la cuota de la facultad es lo que me sale más caro, pero estoy convencida de que es una inversión en mi futuro profesional”, explicó.

En este sentido, sostuvo que el beneficio no será solo personal sino también para la provincia “ya que en Misiones hay una gran demanda de profesionales fonoaudiológicos”, aseveró.

Su meta esta puesta en recibirse de la carrera en tiempo y forma, para poder trabajar en Misiones. “También me gustaría algún día poder hacer una especialización, fuera de la provincia, en alguna de las áreas fonoaudiológicas, pero todavía no me decidí cuál de todas es la que me gusta más”.

