ConcursoMejorPromedio: Sergio Rodríguez, de Posadas, es uno de las ganadores de la Beca HCI SA en la categoría Carreras Terciarias

Cursó el 2do Año de la Tecnicatura Superior en Gestión Administrativas y Políticas Públicas en el Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES). Por empate con un promedio de 9.91, compartió la beca de 30 mil pesos con la obereña Giovanna Liedtke. El certificado de reconocimiento lo recibió de la mano del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en el marco del 19° Aniversario de Misiones Online. La beca fue entregada por Francisco Langer, en representación la cadena de hoteles HCI SA.

Sergio Rodríguez (41) trabaja en un organismo público, participa de acciones sociales barriales, y estudia la Tecnicatura Superior en Gestión Administrativas y Políticas Públicas ya que está convencido de que los trabajadores se deben profesionalizar, para el ámbito y rol que desempeñen en la administración pública. Por ello, consideró que el premio obtenido “promueve de alguna manera una ayuda para continuar con la formación, brinda facilidades y un reconocimiento a su afán de aprender”, expresó.

En la entrega de premios estuvo acompañado por su esposa Iris, sus hijos Mauricio (17), Tiziana (12) y Alma Isabella (6). También estuvo presente la profesora Maritza Ramos, representante legal del Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES) y directora ejecutiva del INFOGEP de la Vicegobernación de Misiones, de la cual depende la institución educativa.

El Concurso Mejor Promedio es organizado por Misiones Online, con el apoyo de empresas e instituciones de la provincia. Tiene por objetivo estimular la dedicación, el esfuerzo y el compromiso con la educación de estudiantes de excelencia, con la entrega anual de premios y becas, en la búsqueda de valorar y renovar las esperanzas de los jóvenes que deciden construirse un mejor futuro a través del conocimiento. La iniciativa también fue declarada este año de interés provincial por la Cámara de Diputados de Misiones.

El evento de premiación se llevó a cabo el martes 9 de abril, en el Teatro de PROSA del Parque del Conocimiento, en la ciudad de Posadas, en el marco del 19° Aniversario de Misiones Online. La delegación de becados de otras provincias estuvieron alojados en el Hotel Maitei Posadas, y el programa de actividades incluyó para el grupo de Mejor Promedio un almuerzo y visita turística al Parque de la Cruz de Santa Ana, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia.

Para Sergio, con la iniciativa de Misiones Online se “promueve, de alguna manera, a la formación de los profesionales del sector público, ya que brinda facilidades con el incentivo económico y reconocimiento a su afán de aprender”, explicó. El ganador de la beca añadió que gracias a este premio “se fomenta la meritocracia en el sector público animando a los profesionales a capacitarse, que se refleja en su servicio y resulta en beneficio de la población”.

Consideró, además, que “entre los trabajadores del Estado esto es muy importante porque muchos de los que estamos en la Administración Pública no pudieron hacer una carrera terciaria o universitaria e iniciativas como esta difunden la capacitación en el sector público”.

El estudiante es oriundo de la localidad de San Pedro, pero vive y estudia en Posadas. Además de sus estudios en el IMES, integra en forma activa en la Comisión Vecinal de su Barrio (Chacra 62, Rocamora), donde desarrolla actividades sociales en la zona. “Para fines de abril esperamos inaugurar un Centro de Atención para Personas Mayores que ganamos en el Presupuesto Participativo Municipal, por ejemplo”, cuenta el actual presidente de la comisión vecinal, electo el 16 de marzo.

Solidario y familiero, el estudiante terciario también trata de cuidar sus amistades, con quienes se reúne cada tanto a compartir momentos. Le gusta las caminatas por la Costanera posadeña, el fútbol lo disfruta por televisión, y es adicto a la lectura, sobre todo de la Historia Regional y Argentina es lo que más le interesa.

“Un incentivo que visibiliza el esfuerzo”

En varias oportunidades Sergio había leído sobre el certamen. En años anteriores, como no era estudiante, pasaba un tanto por alto la noticia del concurso, pero en 2018 se interioricé más e indagué sobre las condiciones del concurso, explicó.

“Cuando observé que participaban estudiantes de carreras terciarias, y al encontrarme cursando una carrera terciaria con buen promedio, no dudé en presentarme”, dijo. “El resultar entre los ganadores finalistas lo tomé con mucha alegría, emoción y orgullo. Los primeros con quienes compartí la noticia fueron con mi familia, porque son ellos los que me apoyan y bancan en todo esta etapa como estudiante. Saber que este premio también puede llegar a otra estudiante de Misiones es algo importante también, porque muestra el nivel educativo de otras instituciones de la Provincia”, expresó en la entrevista con Misiones Online.

Más allá de la ayuda económica del premio, que la consideró muy importante, agregó que la iniciativa del concurso “muestra el compromiso de varias instituciones, y un medio periodístico local que se comprometen con la cuestión educativa. Visibiliza también el esfuerzo de tantos jóvenes misioneros para quienes la educación es el camino a seguir para lograr insertarse en la sociedad”, opinó Sergio.

El fondo de la beca ganada lo invertirá en la compra de una computadora personal que actualmente no tiene, y la necesita tanto para trabajar como para estudiar.

Organización y compromiso

Lograr el equilibrio entre trabajo y el estudio en el día a día es lo más difícil para un estudiante terciario o universitario, más aun con una carga familiar. Pero no es imposible. “Trato de dar lo mejor de mi siempre, y sacarle el mejor de los provechos a lo que los docentes nos explican y transmiten. No sé si dedico mucho tiempo al estudio, pero lo que si trato de hacer es ordenar los tiempos y las prioridades, organizarme, no dejar para último momento todas las actividades, de manera que pueda llevar en forma paulatina el cursado de las materias, los trabajos prácticos que nos solicitan y las lecturas de los materiales. Creo que en eso radica un poco todo, ya que si dejamos para último momento, la falta de tiempo nos puede inmovilizar y abrumar de tantas actividades”, reflexionó desde la experiencia el estudiante.

En el caso de Sergio, debe compatibilizar su estudio con su trabajo cotidiano, y la familia, ya que es la única forma de llegar a término con todo.

“La vida del estudiante terciario, al igual que los universitarios supongo, es bastante dinámica. La clave está en cómo procesar tanta información disponible en provecho de nuestra formación. Lo más difícil creo, porque resulta tentador también, es estudiar a conciencia y apropiarse de las informaciones adecuadas. El “boom” de internet hace que circule bastante información, casi siempre alguien ya hizo y subió a la red lo que uno está investigando o

Aprendiendo, pero muchas veces o nos dispersamos o esto nos hace relajarnos y mirar lo que otros ya hicieron en lugar de hacer el proceso de aprendizaje propio”, sostuvo el estudiante.

Lo positivo de la tecnología estaría en el acceso de la sociedad a la información y del conocimiento en internet: “Esto nos permite al instante compartir, producir, socializar, etcétera, todo lo que vamos aprendiendo. Y el contacto con los docentes online, a través de las aulas virtuales, los materiales bibliográficos en línea, entre otras ventajas”, valoró Sergio.

La meta: ser un profesional en el servicio público

En lo relacionado específicamente a su formación académica, Sergio indicó que la carrera terciaria que cursa tendrá una continuidad después de recibirse. “La posibilidad que nos brinda el Estado Provincial, a través del IMES, lo destaco porque los empleados públicos podemos capacitarnos, formarnos y calificarnos un poco más para mejorar la atención de la ciudadanía cuando se contactan con las instituciones del Estado”, aseveró.

Todos los estudiantes que finalizan la tecnicatura en el IMES tienen esta posibilidad. “A través de un convenio de articulación con la Universidad de 3 de Febrero, se puede cursar 2 años más y así recibirnos de Licenciados en Gestión de Políticas Públicas. Eso sería muy bueno, para nosotros y para la administración pública donde nos desempeñamos”, concluyó.

Por Patricia Escobar