ConcursoMejorPromedio: por segundo año consecutivo, Eliana Tyñuk es una de las finalistas de la Beca UNaM por Secundarias de Misiones

En el marco del 19° Aniversario de Misiones Online, de la mano del gobernador de Misiones, Hugo Passalaqcua, la joven recibió por segundo año consecutivo el certificado por su promedio destacado en la categoría del nivel secundario en la provincia del Concurso Mejor Promedio 2018. La entrega de la beca por 30 mil pesos estuvo a cargo de vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Fernando Kramer.

A los estudiantes mejores promedios de nivel secundario también se les obsequió banderas de ceremonia, nacional y provincial, para el establecimiento educativo. Las banderas fueron confeccionadas, diseñadas y bordadas en el marco del proyecto de la Dirección de Formación Profesional, dependiente de la Subsecretaria de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Educación de la provincia. Participaron en el trazado, corte, armado y bordado los futuros profesionales del Centro N°13 CFP-Miguel Lanús, en conjunto con un programa del INET.

El acto de entrega de las becas se llevó a cabo el martes 9 de abril, en el Teatro de PROSA del Parque del Conocimiento, en la ciudad de Posadas. La joven Eliana asistió acompañada de sus padres.

Eliana ya está cursando en Posadas la carrera universitaria. En 2018 concluyó el 5to año con promedio 9,95 en el Instituto Superior Cristo Rey, y por su excelente promedio decidió volver a participar del certamen de Misiones Online. En 2017 resultó ser la ganadora de la categoría del Concurso Mejor Promedio. “Este año me inscribí nuevamente, pero no fue con el objetivo de ganar. Pero era una oportunidad, y simplemente lo hice para ver qué pasaba”, explicó. “Me enteré del resultado por un familiar que me reenvió la noticia en la que publicaron que nuevamente había clasificado entre los ganadores provisorios. Fue una sorpresa absolutamente inesperada”, contó la ganadora en la entrevista con este medio.

“Finalicé mis estudios secundarios muy satisfecha con todas las experiencias vividas a lo largo del año. Desde mi lugar, mantuve mis hábitos de estudio al igual que años anteriores sin esfuerzos extras (actividades como Inglés, etcétera), para poder disfrutar todos los momentos de esa etapa y las actividades que se presentaban, como la estudiantina, o las salidas de amigas de los fines de semana. Realmente siento que disfruté cada año de la secundaria, formándome íntegramente como persona, aprendiendo a conocer mis debilidades y fortalezas, atesorando valiosos recuerdos y amistades”, expresó Eliana.

En la actualidad, cursa el 1er año de la carrera de Arquitectura en la Universidad Católica de Santa Fe – Sede Santos Mártires, en Posadas.

Un incentivo al estudio

Con la Beca de UNaM del año 2017, la joven estudiante destinó los fondos a la compra en mobiliario e insumos para preparar su mudanza a Posadas para continuar con sus estudios universitarios. “Con la beca de este año, espero invertir en materiales para mi formación, ya que la carrera de Arquitectura es costosa. Considero este premio como una gran ayuda económica para apoyar a mis padres”, explicó Eliana.

Su meta principal es lograr recibirse en tiempo y forma de arquitecta. “Luego, si la situación lo permite, quiero capacitarme como profesional en el exterior. En el futuro, como profesional, mi objetivo primordial es dar soluciones habitacionales que respondan a las necesidades de la sociedad, que contribuyan al bien común y al medio ambiente”, respondió respecto a su proyección futura.

Por Patricia Escobar