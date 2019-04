ConcursoMejorPromedio: Lucía Monsalvo, de Buenos Aires, una de las ganadoras del Premio Ratti Construcciones de escuelas primarias del país

En el marco del 19° Aniversario de Misiones Online, de la mano del gobernador de Misiones, Hugo Passalaqcua, la niña de la localidad de Ramos Mejía recibió el certificado de reconocimiento por ser ganadora del Concurso Mejor Promedio 2018 entre todos los participantes de la categoría de Escuelas Primarias de otras provincias del país. Por Misiones, el ganador de la categoría fue Lisandro Strieder, de Garuaphé. El premio de Lucía fue una notebook e impresora, que fue entregado por Romina Nielsen en representación de Ratti Construcciones SA.

El certamen es organizado por Misiones Online, con el apoyo de empresas e instituciones de la provincia. Tiene por objetivo estimular la dedicación, el esfuerzo y el compromiso con la educación de estudiantes de excelencia, con la entrega anual de premios y becas, en la búsqueda de valorar y renovar las esperanzas de los jóvenes que deciden construirse un mejor futuro a través del conocimiento.

Lucía Belén Monsalvo (9) el año pasado cursó el 4to grado de la EP 24 Patricias Argentinas, con promedio 10. En el acto de entrega del premio, además del reconocimiento, recibió banderas de ceremonias, nacional y de Misiones, para ser destinada a la escuela a la asiste la niña. La bandera fue confeccionada por diseñadores del proyecto de la Dirección de Formación Profesional, dependiente de la Subsecretaria de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones. Participaron de la elaboración, bordado y confección, diseñadores del Centro N°13 CFP-Miguel Lanús, en un programa conjunto con el INET.

El evento de premiación se llevó a cabo el martes 9 de abril, en Teatro de PROSA del Parque del Conocimiento. La niña viajó para la ceremonia acompañada de su madre, Roxana Gómez, compartiendo su visita con la delegación de Mejores Promedios, que estuvieron alojados en el Hotel Maitei Posadas, durante su estadía en la provincia, que incluyó para el grupo de Mejor Promedio un almuerzo y visita turística al Parque de la Cruz de Santa Ana, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia.

Lucía se mostró con simpatía y energía durante todo el tiempo que compartió su visita con el grupo de estudiantes. Es hija de Roxana y Darío Juan Monsalvo, completan la familia sus dos hermanos, Juan Manuel y Martín, además de un tío muy cercano. Entre sus mejores amigas, menciona a Dayana, Ámbar y Lucía; y sus amigos Thiago y Diego.

El buen promedio obtenido el año pasado la motivó a participar del Concurso de Misiones Online. “Mi mamá tomó conocimiento del certamen cuando buscaba por la web una beca para que pueda estudiar Inglés. Así encontró la página oficial de MejorPromedio.com.ar , me preguntó si quería inscribirme y le dije que sí”, relató Lucía.

Seguido, respecto a la iniciativa de premiar a los estudiantes, en la entrevista con Misiones Online consideró que es “una excelente manera de incentivar el estudio, esfuerzo y dedicación, premiando a los alumnos por los logros obtenidos”, expresó la pequeña.

Para Lucía no es difícil mantener buenas notas en el colegio. “Siempre fui buena alumna, me encanta la escuela y en lo cotidiano le dedico varias horas. Me gusta investigar sobre algunos temas que quiero saber, o busco o le pregunto a mis padres. También me gusta leer mucho. En general no tengo preferencias sobre las materias, me gustan todas”, expresa sobre su convivencia con el estudio.

Superar el bullying

Pero como en la vida, la escuela tiene sus aspectos buenos y experiencias que no lo son tanto. Según la pequeña Lucía, lo bueno de su escuela es que tiene “buen nivel educativo, lo que me permite aprender, progresar y expandir mis conocimientos. Todos los días hay cosas nuevas que aprender. Tengo la suerte de estar en el curso con mis amigos”, indicó.

Sin embargo, también sufrió bullying a su pequeña edad. “Ahora estoy en esta división nueva, desde 4to grado, que es genial. Pero antes estaba en otra división donde sufrí bullying. No me di cuenta de lo que me hacían, nadie se dio cuenta. Me robaban los útiles, todas mis cosas, y lo tiraban a la basura. Yo pensaba que los perdía. Me “ninguneaban” de alguna manera, me decían cosas horribles o mentían sobre cosas que yo no decía. Se burlaban de mí todo el tiempo. Eran dos nenas de mi curso la que me hacían esto, pero todos mis compañeros de grado lo sabían, lo veían y no decían nada, todos callaban. Esto lo sufrí de 1er a 3er grado en la misma escuela donde estoy ahora. No me di cuenta, mi mamá no se dio cuenta. No podía creer que alguien me quisiera lastimar tanto en forma intencional, no entendíamos porqué se comportaban así si nunca había lastimado a nadie”, relató Lucía.

“El hecho de que no me haya defendido no les daba derecho a lastimarme”, dijo. “En ese momento estaba sola, nadie de mi curso me hablaba, nadie quería jugar conmigo”, recordó sobre aquellos malos momentos vividos.

En la entrevista, intervino su mamá Roxana sobre su relato, y agregó: ” A pesar de que la escuela tomó cartas en el asunto con charlas sobre el tema después de haber pasado por el Consejo Escolar de la zona y estar informados la Inspección y Ministerio de Educación, en la parte de convivencia Lucía seguía sola. Nadie de sus compañeros le dirigía la palabra en el grado. En charlas con el equipo de E.O.E. me dijeron que le hicieron esto porque “se lo podían hacer”, por ser aplicada en sus estudios ya que era una forma de atacarla, burlándose, diciéndole “nerd” o “cerebrito”. Fue entonces que, al comenzar 4to grado, decidimos cambiarla de curso, con muchos miedos pero sabiendo que existía la posibilidad de que Lucia estuviera mejor y pudiera tener amigos”,precisó su mamá.

Y así fue. En este nuevo curso que integra desde el año pasado, fue que culminó con Promedio 10. Asegura que se encuentra muy gusto, contenida y con amigos.

“Se habló mucho esta problemática en clase de ESI, fue en una obra de teatro en la escuela referido al tema ya que no es la única alumna que pasó por esta situación de acoso escolar. Lucía pudo expresar lo que sintió, contarlo en primera persona, y así superó todo esto. A fin del año 2018, cuando los chicos se votan entre ellos para elegir mejor compañero, salió electa como la “Mejor Compañera del curso elegida por sus pares”. Fue un empate con otra compañera y ganó en balotaje. Todos sus compañeros actuales la aplaudieron, reconocieron su solidaridad. Para ella después de todo lo que pasó en 3er grado donde se descubrió lo del bullying fue un gran triunfo, una gran reivindicación y una superación del conflicto. Sumado a todo esto que está viviendo en Misiones con el reconocimiento del Concurso Mejor Promedio, es una alegría enorme y un regalo de la vida de un valor muy especial para toda nuestra familia, no lo vamos a olvidar nunca”, expresó con gratitud su mamá.

En la actualidad, Lucía describe a su escuela como un lugar donde se siente muy cómoda: “Ni todo lo que pasó con el bullying hizo que quiera irme de esta escuela. Soy feliz ahí, me gustan mis maestros, mi directora. Mi escuela es divertida”, asevera la niña.

Sobre sus compañeros de cursos, bromea que son unos “locos, gritones, pero alegres, solidarios y amables”, dice con una sonrisa imborrable en su rostro. “No son para nada tranquilos, nunca me aburro con ellos”, señaló Lucía.

Además, la energía de la pequeña es tal que destina sus horas a otras actividades recreativas y deportivas. “En la escuela tenemos un proyecto de natación para 4to, 5to, 6to grado, que nos brinda la posibilidad de aprender a nadar, algo que me gusta mucho. También amo bailar, práctico danza Jazz Lyrical desde que tengo hace casi dos años. Me fascina”, expresó, y agregó que forma parte del Grupo Soles, donde aprende de Fernanda y Julieta, sus queridas profesoras.

“El año pasado competimos por primera vez con el grupo en los selectivos de Torneo Argentino de Aeróbico y Danzas (TAAD) y ganamos. A fin de año, volvimos a competir en las finales de TAAD/ALL Dance Argentina 2018 y también ganamos en nuestra categoría con la posibilidad de competir en ALL Dance Continental en Panamá en el 2019”, detalló con entusiasmo la niña.

Sobre su futuro, ya piensa en seguir estudiando en la universidad la carrera de Medicina y ser “doctora”. “También me gustaría viajar, conocer el mundo, otras culturas, otra gente. Sueño con ayudar a las personas con los conocimientos que adquiera. Y también, me gustaría poder bailar por siempre”, concluyó.

Roxana describe a su hija como una niña “feliz, extrovertida, alegre, curiosa, muy estudiosa, una esponja en cuanto a los conocimientos. Tiene sed de aprender y saber. Pregunta miles de cosas todos los días o investiga sobre temas que le apasionan como el cuerpo humano, medicina general o temas de actualidad. Es una nena de su tiempo”, asegura.

Respecto a su triste experiencia con el bullying sufrido, dijo que “fue algo que a Lucía la marcó pero no la definió, ella es una sobreviviente. Cuando, como madre y frente a lo sucedido, quería salir corriendo de la escuela, fue ella la que no quiso irse, peleó conmigo para que esa situación se termine y no dio brazo a torcer. El 2018 fue un año intenso con muchos sentimientos a flor de piel. Compañeros nuevos, amigos, promesa a la bandera, finales de TAAD y la posibilidad de competir a nivel mundial en Panamá 2019. Lamentablemente por razones económicas, no lograremos que participe, a pesar de sus excelentes condiciones, por no contar con los medios para solventar viaje y estadía. Ella lo sabe, pero su sueño es poder viajar, aunque no podemos. Es por eso que es tan importante este reconocimiento a su dedicación, su esfuerzo académico. Es un broche de oro a un año único como fue el 2018”, concluyó la mamá de Lucía.

