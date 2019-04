ConcursoMejorPromedio: Lucas Calosso Cistola, de Zárate, fue uno de las ganadores de la Beca Banco Macro de secundarias del país

El destacado estudiante obtuvo de 4to a 6to año promedio 10. Cursa en la actualidad el 7mo año de Orientación en Técnico en Informática en la Escuela de Educación Técnica N°3 “Ingeniero Agustín Rocca”, en Zárate, Buenos Aires. El certificado de reconocimiento recibió de mano del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. La beca fue entregada por Diego Robolini, en representación del Banco Macro SA.

Lucas Joaquín Calosso Cistola llegó a Misiones acompañado de su madre Adriana Cistola para compartir el emotivo momento. El estudiante es uno de los 14 ganadores finalista por su promedio de excelencia en el año 2018.

El Concurso Mejor Promedio es organizado por Misiones Online, con el apoyo de empresas e instituciones de la provincia. Tiene por objetivo estimular la dedicación, el esfuerzo y el compromiso con la educación de estudiantes de excelencia, con la entrega anual de premios y becas, en la búsqueda de valorar y renovar las esperanzas de los jóvenes que deciden construirse un mejor futuro a través del conocimiento.

En el acto de entrega del premio, además del reconocimiento, Lucas recibió banderas de ceremonias, nacional y de Misiones, para ser destinada a la escuela a la asiste. Las banderas fueron confeccionadas por diseñadores del proyecto de la Dirección de Formación Profesional, dependiente de la Subsecretaria de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones. Participaron de la elaboración, bordado y confección, diseñadores del Centro N°13 CFP-Miguel Lanús, en un programa conjunto con el INET.

El evento de premiación se llevó a cabo el martes 9 de abril, en Teatro de PROSA del Parque del Conocimiento. La delegación de estudiantes de otras provincias estuvieron alojados en el Hotel Maitei Posadas, y el programa de actividades incluyó para el grupo de Mejor Promedio un almuerzo y visita turística al Parque de la Cruz de Santa Ana, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia.

La beca le llegó al estudiante en un momento oportuno, ya que se prepara para iniciar una nueva etapa universitaria en 2020. Respecto al premio consideró que “será un estímulo para seguir esforzándome”. En tanto, para su madre este premio es “un súper orgullo para toda la familia, solo esperamos que siga así y que sea feliz en su vida”, expresó Adriana.

El alumno se decidió por participar del Concurso motivado por el hecho de que se reconozca a los jóvenes por su desempeño académico. “Conocí el certamen a partir de una publicidad en la web. Inmediatamente, investigué acerca de qué consistía el concurso y me puse muy contento al enterarme que aplicaba para el mismo. Me parece una iniciativa increíble, porque fomenta el estudio y premia el esfuerzo. Es que, vale la pena destacar este proyecto de Misiones Online que galardona el mérito al estudio”, expresó en la entrevista con este medio el estudiante.

En ese sentido, Lucas expuso su gratitud hacia el medio periodístico por su proyecto. “El reconocimiento también fue la oportunidad de visibilizar una parte de mi vida, y les agradezco por eso. Realmente, me parece una iniciativa brillante y enriquecedora. Ojalá, que esto motive a los chicos a soñar y confiar en sus capacidades. El mensaje es claro, si te uno se propone algo y le dedica mucho esfuerzo y entusiasmo, va a llegar al objetivo. Creo que esa es la clave, la dedicación”, fue su principal reflexión.

Una beca oportuna

Al tomar conocimiento del resultado del certamen, que lo posicionó entre los ganadores finales, Lucas expresó que vivió una “felicidad inmensa” porque “finalmente sentí que mi esfuerzo durante todos estos años había sido reconocido. No es nada fácil mantener este promedio (10) en una escuela técnica, por lo que me sentí sumamente orgulloso”, reconoció el ganador de la beca Banco Macro.

Sobre el destino que daría a la misma, indicó que “todavía no tengo definido un destino fijo para los fondos de la beca, pero posiblemente el dinero sea designado a la compra de una notebook. Esto me ayudará a seguir incorporando conocimientos de informática y me facilitará la metodología de estudio”, expresó.

Sobre su experiencia en la escuela técnica admitió que “la vida de un estudiante técnico es bastante sacrificada. Los tiempos libres son muy reducidos y tenemos una gran cantidad de materias. En mi caso, a la mañana cursaba las materias curriculares y a la tarde las asignaturas específicas de la tecnicatura. Luego, al regresar a mi casa, tenía que realizar trabajos prácticos o estudiar para el día siguiente. Por lo que, mantener 10 de promedio en todas las materias, es sumamente difícil y agotador”, describió respecto de la cotidianeidad de estudiante en Zárate.

“Como consejo a otros jóvenes estudiantes, les diría que se enfoquen en aquella carrera, disciplina o deporte que les guste y le dediquen mucho tiempo, que se esfuercen hasta alcanzar sus objetivos, que no busquen la comodidad y tengan expectativas de progreso. Yo creo que la autoexigencia es muy positiva y la considero fundamental para lograr grandes objetivos”, expresó Lucas en diálogo con medio locales.

De estudiar en la una escuela técnica, lo que más rescata de la orientación es la disciplina y el compromiso que se adquiere en el proceso, perfil que se obtiene al pasar tantas horas en la escuela.

Su destino futuro estará orientado a las TIC. “Tengo pensado estudiar Ingeniería en Informática y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Me encanta interpretar la realidad socio-económica y cultural, en el ámbito nacional e internacional”, precisó el futuro profesional.

Hincha de River, actor y familiero

Pero no todo es estudio en la vida de Lucas, fuera de su agenda académica, tiene múltiples actividades, pero lo que más le gusta en su tiempo libre es jugar al fútbol con amigos. “Soy hincha fanático de River Plate. No me pierdo ningún partido”, remarca con entusiasmo.

También, desde hace ya siete años toma clases de teatro con un director muy reconocido de la ciudad de Zárate, el actor y profesor Abel Poletti. “Me encanta representar diferentes temáticas sociales, desde diferentes perspectivas”, agrega.

Sueña en el futuro ser un profesional de la comunicación. “Mi sueño es poder desempeñarme profesionalmente de la mejor manera, trasformando positivamente la sociedad. En un futuro, me veo trabajando en un medio de comunicación, trasmitiendo información y conocimientos a la gente. Obviamente, sin perder nunca los valores que me ha trasmitido mi familia. La dedicación y el esfuerzo siempre estarán en mí, para poder lograr grandes cosas”, asevera el joven.

La familia de Lucas está conformada por cinco integrantes: Su mamá Adriana Cistola –con quien vino acompañado-, su papá José Luis Calosso, su hermano Lucio y su hermana Camila.

Tiene muchos amigos que le dio la vida, en su paso por la escuela, en los deportes que practicó y en el teatro, con quienes comparte momentos en sus tiempos libres. “Estoy sumamente agradecido con todos, por el apoyo incondicional que me brindan mis seres queridos día a día. Son un fuerte pilar en mi vida”, destacó en la entrevista con Misiones Online.

La experiencia en Misiones y sus repercusiones en Zárate

En tanto, pasada la entrega del reconocimiento, Lucas dialogó a su regreso con el diario zarateño El Debate, y compartió la experiencia vivida en todas sus etapas durante su corto paso por la provincia: “La experiencia en Misiones fue maravillosa y enriquecedora, junto con mi mamá pasamos unos días hermosos. Tuve la oportunidad de interactuar con otros estudiantes de Misiones, compartimos una cena donde nos conocimos y también un desayuno donde hablamos acerca de nuestros gustos e intereses”.

Respecto a la ceremonia dijo que fue “emocionante, estoy súper orgulloso y feliz”. “La entrega del premio fue en el Parque del Conocimiento, un espacio similar a Tecnópolis”.

Continuando con su relato, explicó que “por la tarde, dimos un paseo por la ciudad de Posadas y visitamos el Parque Temático de la Cruz Santa Ana; ahí tomamos el “Ascensor al Cielo”, que te eleva al tope de la Cruz, a 83 metros de altura”, precisó. “También, en el mismo predio, recorrimos un sendero religioso que representa al Vía Crucis, finalmente visitamos el Mariposario, donde estuvimos en contacto directo con diferentes tipos de mariposas. Destaco la atención y calidez de todos los miembros de la organización, que me hicieron sentir muy pero muy cómodo; realmente viví momentos muy especiales que me quedarán guardados para siempre”, reiteró su gratitud el joven estudiante.

Finalmente, Lucas agradeció a sus amigos y comunidad en general de Zárate, que le hicieron llegar por distintas vías sus felicitaciones y palabras de apoyo. “Quiero agradecer a mis amigos, que se pusieron muy felices con la noticia y me enviaron mensajes emocionantes; también a los profesores, que me guiaron durante todo este camino y me dieron muchas herramientas que me sirvieron para conseguir este logro: no sólo destaco su capacidad profesional, sino también su calidez humana. Por último, quiero agradecerle a todos los vecinos zarateños que me enviaron sus felicitaciones a través de redes sociales, realmente sus palabras me llenan el alma. Para mí es un honor representar a nuestra ciudad a nivel nacional, estoy sumamente orgulloso y feliz”.

Por Patricia Escobar