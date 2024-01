“No es justo que hoy tenga la remera de mi hija para secarme las lágrimas”, quebró en llanto la madre de la joven atropellada en Posadas

Familiares, amigos y vecinos de Dana Sánchez, la joven de 24 años que fue atropellada y asesinada por un automovilista en Posadas, se movilizaron este domingo en pedido de Justicia. El conductor aún no fue detenido.

El pasado jueves, Dana, una joven madre de tan sólo 24 años, regresaba de su jornada laboral y a pocas cuadras de su casa, fue atropellada por un automovilista que iba en exceso de velocidad y el impacto le causó la muerte al instante.

La joven era madre de una niña de seis años, jugaba al fútbol en el club Atlético Posadas, y tenía el sueño de una casa propia y casarse con su pareja de toda la vida. Las metas se truncaron y la pequeña quedó sin su mamá.

Más de cincuenta personas se reunieron en la vivienda que Dana junto a Mauricio estaban construyendo, al lado del domicilio de los padres de la jovencita. Mientras que la pequeña hija de ambos, jugaba entre los presentes con toda la inocencia de una niña que aún no entiende que su madre se fue para siempre.

Dana jugaba de número 2 y era capitana del equipo de fútbol femenino del club Atlético Posadas. Sus compañeras de plantel, se hicieron presentes esta tarde de domingo para acompañar el pedido de Justicia.

Misiones Online visitó a la familia de Dana y dialogó con su madre Isabel, con su hermano Enrique y con su concubino y padre de su pequeña niña de 6 años. “Nos estábamos preparando para un evento en familia, teníamos mucha ilusión, ultimando unos detalles. Pero la fiesta quedó en el camino porque mi hija el jueves se fue a trabajar, como todos los días, con todo el sacrificio para su hija y su familia y nunca volvió”, comenzó relatando Isabel.

“Iba caminando por la vereda, pero este hombre ni siquiera le dio la oportunidad de que ella se defendiera, ni para que ella me pudiera decir mamá me duele, cúrame, me duele la pierna, la cabeza, ni siquiera me dio la oportunidad que yo le abracé o que le pida que luche por su hija”.

Y continuó, “No es justo que tenga la remera de mi hija para secarme las lágrimas, pido Justicia, hoy me tocó a mí, a mi nieta, que está esperando que su mamá vuelva de trabajar, le va a esperar siempre, pero yo se que ella no va a venir”.

Enrique, su hermano, contó que “Soy el hermano que le seguía a ella, éramos seis, ella era la del medio. Tenía 24 años, era joven, fuerte y con muchas ganas de salir adelante y cumplir su sueño de construir su casa y que su hija inicie la primaria. Ella iba a ser dama de honor en el casamiento de mi cuñada”.

Sobre el hecho mencionó que “Este hombre dejó una nena sin madre. La nena hacía inglés desde los tres años, iba a taekwondo y fútbol. Sólo trabajaba por su hija, que todavía no cayó de lo que le pasó a su mamá. Sólo queremos decirle a ella que se hizo Justicia por su mamá”.

Por último, este medio dialogó con Mauricio, concubino de Dana y con quien tuvo a su hija, que hoy, tiene tan sólo 6 años. “Compartí con Dana más de 7 años, mi hija tiene 6 y es la viva imagen de ella. Para nosotros era todo, le estábamos esperando para cenar, me había pedido que le haga chorizo a la pomarola. Veía la hora y nunca llegaba. Cuando fui al Hospital ya estaba muerta, no me dio tiempo para decirle nada”.

Se quebró en lágrimas y dijo que “Su mayor sueño era tener su casa, arreglada para poder pasarle un trapito porque odiaba barrer. También quería casarse conmigo pero no le pude cumplir. Nuestra hija aún no cae, no entiende porque viene mucha gente todo el tiempo. Ella tiene 6 años y me dice que me quede tranquilo. No me puedo romper, sólo quiero pelear por ella”.

Tal vez te puede interesar leer: Homicidio de Milagros Prestes: la autopsia reveló que la niña fue abusada sexualmente y estrangulada

Cerró y agregó que “Yo quiero que sepan que ella no nos quiso dejar, peleó hasta el final, porque siempre fue peleadora. Quiero que le hagan saber a nuestra hija que su mamá era hermosa, con una perfecta sonrisa, que salía a trabajar por ella”.