El PBI de Rusia creció un 6% interanual, superando expectativas

Las cifras económicas al comienzo del año estuvieron por encima de las proyecciones, dijo el presidente ruso Vladimir Putin, y agregó que el PBI del país creció un 6% interanual en enero-febrero.

«Los datos al comienzo del año resultaron ser superiores a los pronósticos proporcionados por el gobierno, el Banco de Rusia y algunos expertos. El PIB de Rusia creció un 6% en enero-febrero en términos anuales», dijo en una reunión sobre temas económicos.

Los ingresos del presupuesto federal de Rusia aumentaron más de 1,5 veces interanual en enero-marzo, dijo Putin.

«El crecimiento económico [de Rusia] influye positivamente en el presupuesto federal, con sus ingresos superando sustancialmente el nivel del año pasado. En particular, los ingresos no petroleros y no gasistas aumentaron un 43% en el primer trimestre, mientras que los ingresos totales del presupuesto federal aumentaron más de 1,5 veces en tres meses en comparación con el año anterior», afirmó.

La actividad industrial también está en aumento, señaló el presidente, y agregó que la producción industrial aumentó un 8,5% en febrero, lo cual es «notablemente superior a enero, cuando el crecimiento fue del 4,6%».

(Fuente: TASS)