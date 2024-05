Descubre el poder de la Gratitud: transforma tu vida con un enfoque positivo

Expresa gratitud a los demás: Expresa tu aprecio a tus seres queridos, amigos, colegas y extraños por las cosas que hacen por ti, por pequeñas que parezcan. Valorá la palabra gracias y cuando te la digan, evitá responder “de nada”, ¡estás rechazando una energía muy poderosa! Probá a contestar, “fue un gusto para mi”, “gracias a vos también por…”, “es un placer”! (pero no me creas, probá y después me contás cómo te sentís)