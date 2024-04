Separación de bienes antes y durante el matrimonio o la unión convivencial: ¿cómo funciona?

Florencia Collinet, abogada especialista en Derecho de Familia, destacó las novedades en el régimen patrimonial argentino, el cual hace 15 años permite la separación de bienes desde el inicio o durante matrimonios y uniones convivenciales. En la misma línea, explicó qué se debe tener en cuenta para solicitar una compensación económica luego de la separación.

En su columna para el programa Día Siete transmitido por el streaming de Misiones Online, la letrada se refirió, en principio, a la necesidad de adaptar la legislación argentina para reconocer las uniones convivenciales de más de dos personas.

En la misma línea, reveló que prepara un argumento sobre “la inconstitucionalidad de los artículos actuales que no permiten este tipo de uniones”, el cual toma de modelo países como Australia o Arabia Saudita donde sí son legales los matrimonios fuera de la estricta monogamia.

Collinet destacó un caso particular que la motivó: “Es un hombre y dos mujeres. Ellas son amigas. Se conocieron durante la pandemia. Y estaba muy apasionada leyendo porque justamente se planteaban los casos de, por ejemplo, en Europa hace poco se casaron siamesas con una persona. Entonces todas esas cuestiones así que no sabés si son dos o tres porque es un solo cuerpo”.

Además, la especialista trajo a colación las transformaciones en los regímenes patrimoniales tanto para matrimonios como para uniones convivenciales en Argentina. Con la flexibilización del Código Civil, que reemplazó una normativa de más de 140 años, ahora es posible optar por la separación de bienes desde el inicio del matrimonio o incluso cambiar este acuerdo tras un año de la unión.

Según Collinet, “el principio de libertad prevalece y las parejas pueden decidir no compartir sus bienes adquiridos después del matrimonio, inscribiendo esta elección en el Registro de las Personas”. Dicha alternativa también está disponible para las uniones convivenciales, donde se puede establecer un “pacto de convivencia” que define la propiedad de futuras adquisiciones y la responsabilidad sobre gastos.

Cabe decir que esta posibilidad de elegir la separación de bienes resulta fundamental para numerosas personas, especialmente en situaciones donde uno de los cónyuges pueda tener problemas de endeudamiento o adicciones, debido a que proporciona una capa de protección financiera al otro miembro de la pareja, aseguró Collinet.

“La gente quiere saber y me pregunta ‘me quiero casar o me quiero juntar y no sé qué hacer con mi patrimonio’. Entonces, es importante saber que hay opciones”, insistió Collinet, quien también indicó que el trámite “no es costoso”. Se lo debe realizar con la ayuda de un abogado, certificar las firmas con un escribano y luego presentarlo en el Registro de las Personas.

Compensación económica por separación: ¿cómo la solicito?

Otra cuestión a la que hizo referencia la abogada tiene que ver con la eliminación de la obligación de manutención tras el divorcio, reemplazada por una posible compensación única basada en la contribución y sacrificios de cada cónyuge durante el matrimonio, principalmente en el caso de la mujer que en reiteradas ocasiones, se dedica a criar a los hijos en el hogar, mientras el hombre sale a trabajar o se forma profesionalmente.

“Desde que la persona se fue, tenemos seis meses para solicitar -ya sea en unión convivencial o divorcio- la compensación económica”, afirmó Collinet ,en tanto aclaró que la exposición por abandono de persona en la comisaría no tiene un valor probatorio consistente ante un juez.

Lo recomendable es realizar una denuncia en estos casos y sobre todo asegurarse de contar con medios probatorios válidos antes un juez, como mensajes de WhatsApp y publicaicones en otras redes sociales, recomendó Collinet.