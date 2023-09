El derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en la columna de la abogada Florencia Collinet

La abogada especializada en Derecho de Familia, Florencia Collinet, explicó los aspectos legales relacionados con el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Durante la conversación, se destacó la importancia de la información en estos temas y cómo esta puede influir en las decisiones de las personas. Collinet subrayó que es fundamental que tanto el público en general como los funcionarios estén bien informados sobre cómo actuar en estos casos. Collinet enfatizó la necesidad de una capacitación continua para garantizar que todos los funcionarios, policías, personal de salud y de la justicia, estén preparados para abordar estas cuestiones de manera efectiva.

Se aclararon los diferentes protocolos que rigen tanto la IVE como la ILE. La IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) es un cambio en el Código Penal que permite la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas inclusive. Después de ese período, se aplica la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en casos justificados, como abuso sexual o riesgo para la salud de la madre.

Se explicó que las personas tienen el derecho de tomar estas decisiones hasta las 14 semanas y seis días de embarazo sin necesidad de autorización judicial. Collinet también abordó la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y señaló que deben informar a los pacientes sobre sus derechos y garantizar que se realice el procedimiento por otros profesionales si son objetores.

La entrevista destacó la importancia de la escucha activa por parte de los profesionales de la salud, especialmente cuando se trata de personas con discapacidades, y se enfatizó que las personas con discapacidad también tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

Collinet aclaró que la pareja no puede intervenir en la decisión de una persona sobre la IVE, independientemente de su estado civil. Además, se mencionó que la IVE no es punible y no requiere una denuncia en casos de abuso sexual.

La entrevista concluyó con la importancia de brindar información precisa y apoyo a las personas que buscan la IVE o la ILE y con la promesa de abordar más temas relacionados con el derecho de familia en futuras conversaciones.