La OMS alertó que los vapeadores producen una nueva generación de adictos a la nicotina

Adriana Blanco Marquizo, la supervisora del Convenio Marco para el Control del Tabaco, denunció las maniobras de las tabacaleras para mantener su negocio sin pensar en la salud de los consumidores. A su vez, Mariano Olmedo, médico cardiólogo, se refirió a los daños que el tabaco genera en nuestra salud y alertó principalmente sobre las complicaciones cardiovasculares que causan los cigarrillos y vapeadores.

Olmedo se refirió al uso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos y explicó que si bien se sabe que inhalar sustancias químicas a través de estos métodos es perjudicial para la salud en general y puede tener alguna incidencia en la aparición de enfermedades cardiovasculares, los resultados de los estudios no son concluyentes. Sin embargo, la alerta radica en que se observó que el uso de vapeadores puede llevar a un mayor consumo de tabaco o causar adicción al vapor, y la presencia de nicotina puede ocasionar daños a la salud.

En este sentido, en el Día Libre de Tabaco se desalienta también el uso de los vapeadores, ya que se busca concientizar sobre el consumo de tabaco en todas sus formas.

Es importante destacar que la distinción entre vapeadores y cigarrillos electrónicos no es completamente clara. A menudo, se utiliza el término «cigarrillos electrónicos» para referirse a los vapeadores, ya que ambos involucran la vaporización de sustancias para su consumo. Sin embargo, la diferencia radica en la sustancia utilizada y no tanto en la forma de consumo en sí.

En conclusión, tanto el consumo de tabaco como el uso de vapeadores representan un grave riesgo para la salud cardiovascular. Es fundamental tomar conciencia sobre los peligros asociados y promover acciones para prevenir y reducir el consumo de tabaco en todas sus formas, con el objetivo de preservar la salud y bienestar de la población.

En este contexto, haciéndose eco de esta tendencia actual, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) recuerda que los cigarrillos electrónicos o vapeadores, también representan un riesgo para la salud.

Según datos de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, entre los adultos, el consumo de cigarrillos electrónicos fue del 1,1%, mientras que en los jóvenes entre 13 y 15 años fue del 7,1%. Actualmente, más de 12 millones de adultos en los Estados Unidos usan cigarrillos electrónicos, con las tasas más altas entre 18 y 24 años.

El vapeador es un dispositivo que produce un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Está constituido por 3 elementos: una batería, un atomizador y un cartucho. El líquido de los cartuchos puede contener nicotina en dosis variables, tetrahidrocanabinol (THC), canabinoides, propilenglicol, glicerina vegetal, saborizantes (menta, mango, caramelo, café, chocolate), aromatizantes y otros aditivos como acetato de vitamina E.

Según la Dra. Cecilia Cortes (MP 4774), cardióloga miembro de la FAC, “las diferencias en el voltaje de las baterías y los sistemas de circuitos para calentar la solución y transformarla en un aerosol pueden contribuir a la formación de sustancias tóxicas en las emisiones. Están fabricados por las mismas compañías que venden cigarrillos ordinarios. Su publicidad está pensada para la gente joven. No son inofensivos, emiten aerosol y no vapor de agua. El aerosol contiene numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas. Además, los datos científicos existentes demuestran que no sirven para dejar de fumar”.

Por otra parte, “El negocio de la industria tabacalera no es el cigarrillo, es la nicotina”, advirtió la doctora Adriana Blanco Marquizo, jefa desde 2020 de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), y alertó que los vapeadores -o cigarrillos electrónicos o, según su nombre más científico, sistemas electrónicos de administración de nicotina- están generando una nueva generación de adictos a esta droga que “tiene efectos en el desarrollo cerebral, especialmente en los jóvenes”.

Adriana Blanco Marquizo, médica uruguaya al frente de la Secretaría en Ginebra que supervisa la implementación del tratado internacional aprobado en 2003 y ratificado por más de 180 países para luchar contra el consumo de tabaco, dialogó con Infobae sobre la epidemia de tabaquismo y repudió que las tabacaleras ahora utilicen sus vapeadores para introducir a los jóvenes a una nueva forma de consumir nicotina y quieran “convencer” de que esos productos son menos dañinos que los cigarrillos convencionales. “La tabacalera no se preocupa por la salud pública, se preocupa, como la mayoría de las industrias, por sus ganancias económicas”, remarcó.La doctora también se refirió a la nueva campaña de la Organización Mundial de la Salud que llama a todos los gobiernos a cambiar los cultivos de tabaco por otras plantaciones y dijo que espera que Brasil -el tercer mayor cultivador de tabaco del mundo, después de China y la India, con más de 355.000 hectáreas dedicadas a ello- refuerce sus iniciativas para combatir el tabaquismo. “El cambio de gobierno allí probablemente va a reorientar las políticas”, estimó.

Además, señaló que le genera “mucha expectativa” que Argentina esté considerando la ratificación del CMCT porque “realmente es mejor estar en las discusiones que estar afuera de ellas”, porque se encuentra entre los tres mayores cultivadores de tabaco en el continente americano y porque precisa adoptar estas medidas de reconversión de las tierras para lograr un menor impacto ambiental, para mejorar las condiciones de los personas que trabajan esos cultivos y para mantener terrenos fértiles para alimentos y no para sembrar tabaco.

