Un latido comprometido: tabaco, cigarrillos y vapeadores, una combinación explosiva para el sistema cardiovascular

Como cada 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco con el objetivo de mostrar la importancia de la lucha contra la epidemia del tabaquismo: la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo. En este sentido, Mariano Olmedo, médico cardiólogo, se refirió a los daños que este producto y sus derivados causan en nuestra salud.

En los últimos años, se hizo hincapié en los peligros del tabaco no solo en relación con el cáncer de pulmón, sino también con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Aunque la advertencia «fumar es perjudicial para la salud» se encuentra presente en los paquetes de cigarrillos debido a la ley 23.344 que obliga su implementación, es fundamental concientizar a la población sobre el daño que el tabaco causa en el sistema cardiovascular.

Según explicó Olmedo, el consumo de tabaco afecta negativamente las arterias, especialmente a nivel del corazón, lo que puede llevar a enfermedades coronarias, como la enfermedad coronaria y la enfermedad carotídea, responsables de accidentes cerebrovasculares e infartos, respectivamente. Estas enfermedades se encuentran entre las principales causas de mortalidad en todo el mundo.

La enfermedad cardiovascular coronaria, que conduce a los infartos, suele observarse con mayor frecuencia en hombres mayores de 45 años. Sin embargo, ciertos factores de riesgo, como la diabetes, el colesterol alto y el tabaquismo, pueden hacer que esta enfermedad se presente de manera temprana, incluso en personas jóvenes aseguró el cardiólogo.

En los casos de infarto en pacientes menores de 45 o 40 años, el tabaquismo es uno de los factores de riesgo que se evalúan para determinar su presencia, sostuvo y agregó que el consumo de tabaco desde temprana edad puede provocar enfermedades cardiovasculares prematuras.

Cabe destacar que fumar no sólo causa cáncer, sino que puede ocasionar daño a casi todos los órganos en el cuerpo, incluyendo los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, los órganos genitales, la boca, la piel, los ojos y los huesos.

El tabaco es una planta. Sus hojas se fuman, se mastican o se aspiran para experimentar una variedad de efectos. El tabaco contiene el químico nicotina, que es una sustancia adictiva. El humo del tabaco contiene más de 7000 químicos, de los cuales se sabe que al menos 70 causan cáncer.

Tal vez te interese leer: Misiones libre de humo de tabaco: qué daños causa el cigarrillo en nuestro cuerpo y cómo dejarlo con el acompañamiento gratuito del personal de Salud

Vapeadores y una nueva generación de adictos a la nicotina

Por otro lado, Olmedo se refirió al uso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos y explicó que si bien se sabe que inhalar sustancias químicas a través de estos métodos es perjudicial para la salud en general y puede tener alguna incidencia en la aparición de enfermedades cardiovasculares, los resultados de los estudios no son concluyentes. Sin embargo, la alerta radica en que se observó que el uso de vapeadores puede llevar a un mayor consumo de tabaco o causar adicción al vapor, y la presencia de nicotina puede ocasionar daños a la salud.

En este sentido, en el Día Libre de Tabaco se desalienta también el uso de los vapeadores, ya que se busca concientizar sobre el consumo de tabaco en todas sus formas.

Es importante destacar que la distinción entre vapeadores y cigarrillos electrónicos no es completamente clara. A menudo, se utiliza el término «cigarrillos electrónicos» para referirse a los vapeadores, ya que ambos involucran la vaporización de sustancias para su consumo. Sin embargo, la diferencia radica en la sustancia utilizada y no tanto en la forma de consumo en sí.

En conclusión, tanto el consumo de tabaco como el uso de vapeadores representan un grave riesgo para la salud cardiovascular. Es fundamental tomar conciencia sobre los peligros asociados y promover acciones para prevenir y reducir el consumo de tabaco en todas sus formas, con el objetivo de preservar la salud y bienestar de la población.

En este contexto, haciéndose eco de esta tendencia actual, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) recuerda que los cigarrillos electrónicos o vapeadores, también representan un riesgo para la salud

Según datos de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, entre los adultos, el consumo de cigarrillos electrónicos fue del 1,1%, mientras que en los jóvenes entre 13 y 15 años fue del 7,1%. Actualmente, más de 12 millones de adultos en los Estados Unidos usan cigarrillos electrónicos, con las tasas más altas entre 18 y 24 años.

El vapeador es un dispositivo que produce un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Está constituido por 3 elementos: una batería, un atomizador y un cartucho. El líquido de los cartuchos puede contener nicotina en dosis variables, tetrahidrocanabinol (THC), canabinoides, propilenglicol, glicerina vegetal, saborizantes (menta, mango, caramelo, café, chocolate), aromatizantes y otros aditivos como acetato de vitamina E.

Según la Dra. Cecilia Cortes (MP 4774), cardióloga miembro de la FAC, “las diferencias en el voltaje de las baterías y los sistemas de circuitos para calentar la solución y transformarla en un aerosol pueden contribuir a la formación de sustancias tóxicas en las emisiones. Están fabricados por las mismas compañías que venden cigarrillos ordinarios. Su publicidad está pensada para la gente joven. No son inofensivos, emiten aerosol y no vapor de agua. El aerosol contiene numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas. Además, los datos científicos existentes demuestran que no sirven para dejar de fumar”.

Recomendaciones de la FAC para evitar y abandonar el consumo de tabaco

Ante estos datos alarmantes, si bien en el pasado se consideró de manera errónea que el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos como una alternativa para dejar de fumar, actualmente no se recomienda debido a que pueden llevar a la misma adicción y contener sustancias dañinas para la salud. Por lo tanto, no se considera una opción válida.

La segunda opción recomendada por la FAC es buscar la orientación de especialistas en cesación tabáquica. En la provincia de Misiones, existen profesionales especializados en el abandono del tabaco que trabajan en hospitales y ofrecen técnicas y apoyo terapéutico para ayudar a los pacientes.

Dejar de fumar no es sencillo, y contar con un grupo terapéutico puede ser de gran ayuda. En los últimos diez años, se desarrollaron medicamentos que ayudan a controlar los síntomas asociados con el abandono del cigarrillo, como los parches de nicotina, los chicles de nicotina y otras medicaciones más complejas.

Por lo tanto, se recomienda acercarse a estos profesionales o grupos de apoyo y, si se tiene el deseo real de dejar de fumar, hacerlo, ya que es sumamente beneficioso para la salud.

Síntomas y advertencias del daño que el tabaco genera en nuestro sistema cardiovascular

En cuanto a los síntomas o advertencias relacionados con la salud cardiovascular y generados por el consumo de tabaco, las enfermedades cardiovasculares más asociadas son el accidente cerebrovascular y el infarto de miocardio. El infarto se caracteriza por dolor intenso y opresión en el pecho, falta de aire con el ejercicio y otros síntomas.

El accidente cerebrovascular se manifiesta con síntomas como pérdida de fuerza en una mano, dificultad para hablar, pérdida de la noción del tiempo y caída de una parte de la cara. Estos síntomas vasculares requieren atención inmediata y suelen ser percibidos por los familiares.

En términos generales, se estima que cuando una persona deja de fumar por completo, entre cinco y diez años después se reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas al tabaquismo.

Sin embargo, es importante destacar que el daño provocado por el cigarrillo en las arterias puede persistir y aumentar el riesgo de complicaciones incluso después de dejar de fumar.

Los antecedentes de haber fumado durante mucho tiempo pueden influir en la salud vascular a edades más avanzadas. Aunque el proceso de recuperación lleva tiempo, siempre es recomendable dejar de fumar y permitir que las arterias se mantengan más saludables a lo largo del tiempo, en lugar de seguir fumando y dañándolas continuamente.

Día Mundial sin Tabaco: la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo

Cada 31 de mayo, y desde 1987, se celebra el Día Mundial sin Tabaco con el objetivo de informar al público acerca de los peligros que tiene el consumo de tabaco. Asimismo, es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y generar conciencia en las personas de todo el mundo sobre las acciones que pueden realizar para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana protegiendo a las futuras generaciones.

Actualmente, el consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Desde 1987 el Día Mundial sin Tabaco llama la atención sobre esta epidemia y sus efectos letales.

El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales para el 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo.