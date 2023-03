En el Día de la mujer conocemos la historia de Victoria Sottile, quien es la fundadora de la Start Up See It, que está ubicada en el Parque Industrial, contó cual fue el proceso que realizó para lograr estar al frente de un proyecto, que suele estar encabezado por hombres.

“Es un gran desafío y, muchas veces es complicado que te tomen en cuenta siendo mujer”, indicó, Sottile. Y en este Día de la Mujer, agregó que en el mundo de la tecnología “cada vez somos más, y eso es alentador”.

El trabajo que realizan desde la start Up es básicamente, “que las cosas tengan internet y nos reporten un resultado. Estamos trabajando con Agricultura 4.0, es decir, agricultura de precisión para con todas estas sequías que están habiendo y que se pronostica habrá más, se pueda utilizar eficientemente el agua, que es un recurso tan indispensable”.

Sottile indicó que, “las mujeres no solemos liderar estos equipos, por lo cual fue un gran desafío. Muchas veces es complicado, que te tomen en cuenta siendo mujer sin tener que salir a mostrar el título como quien dice, cuando eso no se le suele pedir a un hombre”.

Con respecto a su formación, Sottile contó que, “desde los cuatro años, apenas empecé a escribir, mis padres me enviaron a estudiar programación, siempre fui muy lógica, muy matemática. Comencé estudiando ingeniería electrónica. Luego me fui a la Nacional de Córdoba a hacer ingeniería biomédica y cuando volví me encontré con unos cursos en el Polotic y una cosa fue llevando a la otra”.

Y agregó que, “hoy en día brindo capacitaciones de Amazon WebService, trabajo en la escuela secundaria de innovación y también pude fundar esta Start Up, para poder brindar estos servicios para la provincia”.

En referencia a la participación de las mujeres en su ámbito, la ingeniera detalló que, “la verdad es que somos pocas, pero cada vez somos más, y eso es alentador. Me ha pasado de cursar materias siendo la única mujer en el curso. Me ha pasado que me hayan dicho que tenía que dedicarme a otra cosa por ser mujer, pero por suerte no escuché eso y seguí adelante y estoy muy feliz con este camino”.

Y agregó, que “creo que desde chicas nos enseñan qué cosas nos tienen que gustar. Si no te gusta el rosa, está mal. Si no te gustan las tareas de cuidado, está mal. Si querés salir a jugar al fútbol, sos varonera. Y distintas cosas que estan dentro de esos estereotipos donde nos dicen qué tenemos que hacer como mujeres.Y sin embargo, me puede gustar el rosa, el fútbol, las tareas de cuidado y también la informática, o alguna o ninguna de esas. Y está bien. Siempre está bien ser quien uno es”.

“Les aconsejo que siempre hagan lo que les gusta. Después van a encontrar la forma de que eso sea rentable. Pero es muy importante seguir el camino de lo que a uno le gusta, más allá del que dirán, porque es uno el que tiene que vivir todos los días con las decisiones que toma”, puntualizó Sottile.