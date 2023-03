8 de marzo | Distintas propuestas en Misiones que apuestan a garantizar el acceso de las mujeres a la tecnología y las ciencias

El acceso de las mujeres al mundo de las ciencias y la tecnología, sigue siendo muy restringido, y desde la ONU el tema de este 8 de marzo ha sido “por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”, con este planteo Misiones Online entrevistó a mujeres misioneras vinculadas a la tecnología y a las ciencias.

El tema de la ONU este 8 de marzo hace referencia a la situación en Afganistán, donde las mujeres y las niñas han sido “borradas de la vida pública”, según el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y los derechos reproductivos y sexuales de la mujer en muchas partes están “en retirada” sin contar los riesgos de ser secuestradas en algunos países, incluso por la policía.

En vísperas a este 8 de marzo, Guterres dijo que promover las contribuciones de la mujer a la ciencia, la tecnología y la innovación “no es un acto de caridad o un favor para las mujeres”. Con esta premisa, Misiones Online entrevistó a mujeres vinculadas a estas áreas en la provincia, quienes contaron como es este mundo que todavía cuenta con mayoría masculina. Pero, que las mujeres vienen ganado terreno.

En Misiones los aportes del Silicon, la escuela de Robótica, la escuela de innovación y el Polotic, está acercando a la población en general, y a muchas mujeres en particular el acceso a la formación en estas áreas.

La propuesta es conocer las historias de Cris Holzer, quien es programadora y está al frente de la Arteria Digital Factory del Silicon, de Siomara Vitto, subsecretaria del Silicon Misiones, Romina Coniglio, Científica y de Victoria Sottile, fundadora de la Start Up See It.

Un amor por las computadoras y la programación

Cris Holzer es analista de sistemas y coordinadora de la Arteria Digital Factory, y en este Día de la Mujer la propuesta es conocer su historia, su formación y como llegó a ocupar este lugar, que la mayoría de las veces es ocupada por hombre.

La programadora, reconoce que siempre le gustó el mundo de las computadoras, y sus inicios se dio cuando cumplía 15 años, y en vez de pedir una fiesta pidió que le regalaran una computadora. Desde allí comenzó su amor por la programación, “en esa época, no era habitual tener computadoras en la casa y cuando empecé estudiar sistemas, pensé que era algo más tangible, era algo más asociado a la ingeniería. Pero, cuando ingresé a la carrera, me di cuenta de que era todo más intangible”.

Y agregó que, “uno tiene la idea de que un programador te arregla la compu, un celular, y la verdad, que es otra cosa”.

Mujeres científicas dedicadas a la biotecnología en Misiones

Dentro del Silicon Misiones, hay una arteria que está compuesta exclusivamente por mujeres y se dedica a la divulgación, al conocimiento y a la aplicación de la biotecnología. En este 8 de marzo, Misiones Online se propuso conocer la historia de una de ellas, Romina Coniglio, que es quien está al frente del grupo.

Uno de los objetivos de estas científicas es la implementación de la biotecnología, con “el uso de organismos vivos o parte de ellos en procesos y productos útiles para las personas”, contó Coniglio.

La científica también se refirió a la formación que tiene para estar al frente de este proyecto, estudió en la Universidad Nacional de Misiones Genética, profesorado en biología y un doctorado en ciencias aplicadas, “soy la número 37 del doctorado acá en la provincia, o sea que es algo nuevo también”, señaló.

En una recomendación a quienes deciden incursionar en el mundo científico, Coniglio dijo que “estudiar requiere compromiso, requiere esfuerzo. Todas las carreras son difíciles en un punto, la ciencia no es más difícil que otras carreras. A eso voy que con esfuerzo y con compromiso se puede”.

Una mujer al frente de un organismo que promueve el acceso a proyectos tecnológicos

Desde hace un par de años, el Silicon Misiones funciona en la provincia, y al frente de esta subsecretaria se encuentra Siomara Vitto. El objetivo de este organismo es promover el desarrollo, la capacitación y la expansión de vocaciones tecnológicas.

La subsecretaria, contó que, “hace poco más de año y medio que estoy al frente de la Subsecretaría del Silicon Misiones, llevando adelante, junto con todo distintas propuestas, sobre todo educativas, en cuanto a la formación en tecnología, en ciencia, en biotecnología, en negocios”.

Con respecto a la formación de los misioneros en tecnología, Vitto indicó que, “estamos trabajando muy fuerte con lo que es la Academia, el programa misionero que está destinado a formar programadores jóvenes en toda la provincia. El porcentaje de mujeres que está participando, es más bajo que el de hombres y buscamos impulsar que esto se iguale y sea un 50% en ambos casos”.

Mientras que se ve mayor participación femenina en el área de biotecnología, “hay muchas mujeres que son parte de las capacitaciones, sobre todo en lo que es el área de formación de docentes para poder llevar al aula proyectos de biotecnología”.

Fundadora de una Start Up que trabaja con proyectos de agricultura de precisión

Victoria Sottile es la fundadora de la Start Up See It, que está ubicada en el Parque Industrial, y contó cual fue el proceso que realizó para lograr estar al frente de un proyecto, que suele estar encabezado por hombre, “es un gran desafío y, muchas veces es complicado que te tomen en cuenta siendo mujer”, indicó. Y agregó que, en el mundo de la tecnología “cada vez somos más, y eso es alentador”.

El trabajo que realizan desde la start Up es básicamente, “que las cosas tengan internet y nos reporten un resultado. Estamos trabajando con Agricultura 4.0, es decir, agricultura de precisión para con todas estas sequías que están habiendo y que se pronostica habrá más, se pueda utilizar eficientemente el agua, que es un recurso tan indispensable”.

Sottile indicó que, “las mujeres no solemos liderar estos equipos, por lo cual fue un gran desafío. Muchas veces es complicado, que te tomen en cuenta siendo mujer sin tener que salir a mostrar el título como quien dice, cuando eso no se le suele pedir a un hombre”.

En referencia a la participación de las mujeres en su ámbito, la ingeniera detalló que, “la verdad es que somos pocas, pero cada vez somos más, y eso es alentador. Me ha pasado de cursar materias siendo la única mujer en el curso. Me ha pasado que me hayan dicho que tenía que dedicarme a otra cosa por ser mujer, pero por suerte no escuché eso y seguí adelante y estoy muy feliz con este camino”.