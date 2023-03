Puerto Rico | Perdió su celular con las fotos de su esposa fallecida y dedicó una desgarradora nota a quien lo encontró

Un hombre de Puerto Rico, Misiones, ha pasado por un momento difícil después de perder su teléfono celular. Pero no es por el aparato en sí, sino por las fotos que había en él. El dispositivo contenía imágenes de su esposa fallecida, y es por eso que el hombre ha escrito una nota desgarradora a la persona que lo encontró, pidiéndole que le devuelva las fotos.

La historia llegó a la atención del público después de que una usuaria de Facebook compartiera una foto de la nota que el hombre había impreso. En la nota con fecha de hoy, el hombre se dirige directamente a la persona que encontró su teléfono y le pide que le devuelva las fotos y los videos que contenía.

El damnificado asegura que sabe que la persona que encontró su teléfono no tiene la intención de devolverlo, ya que no ha respondido a las llamadas. A pesar de esto, el hombre no pierde la esperanza y pide que las fotos y los videos no sean borrados. Según él, estas imágenes son los únicos recuerdos que tiene de su esposa, quien falleció hace algún tiempo.

El teléfono en cuestión es un Samsung A03 y pertenece a un hombre llamado Mario C., quien, según publicaciones en redes sociales, es el chofer del «trencito» municipal de Puerto Rico. El hombre habría perdido el teléfono en inmediaciones del Corralón de la Municipalidad.

La historia ha generado una gran cantidad de comentarios y muestras de solidaridad en las redes sociales. Muchos usuarios han compartido la publicación para ayudar a que la nota llegue a la persona que encontró el teléfono, y otros han ofrecido su ayuda para encontrarlo.

Esta historia es un ejemplo de cómo la solidaridad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Esperamos que la persona que encontró el teléfono escuche el llamado del hombre y decida devolver las fotos y los videos para que puedan volver a ser un recordatorio de los buenos momentos que vivió junto a su esposa.