Xi Jinping arribó a Francia con la expectativa de negociar la paz en Ucrania y profundizar lazos bilaterales

El presidente chino Xi Jinping inició una visita de Estado de tres días a Francia, la primera etapa de su gira por Europa que también incluirá Alemania y la Unión Europea. Esta visita marca el 60° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Francia.

En un discurso a su llegada, Xi destacó la importancia de consolidar los lazos entre ambas naciones y abrir nuevos horizontes de cooperación bilateral. Expresó su deseo de «cimentar la amistad de larga data, reforzar la confianza política mutua, construir un consenso estratégico y profundizar los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos» con Francia.

Una de las principales prioridades de esta visita será abordar la crisis en Ucrania y los esfuerzos para lograr una solución pacífica al conflicto. Xi subrayó que, si bien China no es parte del conflicto, ha estado desempeñando «un papel constructivo» para impulsar un arreglo negociado.

El mandatario chino reiteró sus llamamientos a respetar la integridad territorial de todos los países, abordar las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes y evitar el uso de armas nucleares. Asimismo, destacó que China brindó asistencia humanitaria a Ucrania y envió representantes especiales en múltiples ocasiones para mediar entre los países involucrados.

Xi expresó la esperanza de que la paz y la estabilidad regresen pronto a Europa, y manifestó que China está «dispuesta a trabajar con Francia y la comunidad internacional para encontrar una salida razonable a la crisis».

Esta visita reviste una gran importancia para Francia, según el ex ministro de Relaciones Exteriores Bernard Kouchner, quien describió a China como «un mercado espléndido y muy importante» para el país galo. Kouchner resaltó que todas las naciones europeas buscan fortalecer sus lazos con China, no solo por razones económicas, sino también por la consideración particular hacia el pueblo, la sociedad y las tradiciones chinas.

Además de Ucrania, se espera que los líderes de China y Francia aborden temas como el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la gobernanza global. Xi hizo un llamado a fortalecer la coordinación y cooperación bilateral en estas áreas.

En el ámbito económico y comercial, el presidente chino enfatizó la disposición de su país a profundizar la cooperación con Francia en sectores emergentes como las energías renovables y la economía digital. Asimismo, expresó su respaldo para que más empresas chinas inviertan en Francia.

Esta visita de Xi Jinping a Francia marca un hito en las relaciones entre ambas naciones. Si bien abordarán temas globales como la guerra en Ucrania, también buscarán impulsar los lazos bilaterales en diversas áreas, construyendo sobre una amistad de seis décadas.