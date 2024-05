Elecciones en Panamá | Ex presidente condenado por corrupción busca proclamar a su heredero político

Las votaciones comenzaron después de las 7 de la mañana, hora local, y se prolongarán hasta las 4 de la tarde. Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua para evitar su arresto, respalda la candidatura de José Raúl Mulino, quien es el claro favorito según las encuestas.

Este domingo, Panamá celebra unas elecciones sin precedentes, marcadas por un fallo judicial de último momento que permitió la candidatura del principal favorito para la presidencia, el país enfrenta desafíos como la corrupción, la escasez de agua en el canal interoceánico y la crisis migratoria en el Darién. Un total de 4.4 millones de panameños están convocados a elegir presidente para los próximos cinco años, así como a 71 diputados y a los gobiernos locales, en comicios de una sola vuelta y por mayoría simple. Las urnas abrieron a las 07:00 (12:00 GMT) y cerrarán a las 16:00 (21:00 GMT).

Entre los siete candidatos, el abogado de derecha José Raúl Mulino encabeza las encuestas con más del 30% de intención de voto, respaldado por el ex presidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado después de recibir una condena de 11 años de cárcel por lavado de dinero. A unos 15 puntos porcentuales de distancia se encuentran el ex presidente socialdemócrata Martín Torrijos (2004-2009), hijo del general Omar Torrijos, y dos centroderechistas, el ex canciller Rómulo Roux y el ex cónsul Ricardo Lombana. Los otros candidatos, José Gabriel Carrizo por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), la independiente Zulay Rodríguez y la izquierdista Maribel Gordón, se sitúan rezagados según los sondeos.

La lucha contra la corrupción

En febrero, poco antes de que se emitiera una orden de captura en su contra, Martinelli buscó refugio en la embajada de Nicaragua, desde donde respaldó la candidatura de su protegido, con la aprobación del régimen de Daniel Ortega y a pesar de las protestas de Panamá la situación del ex mandatario será un desafío incómodo de abordar para el próximo líder.

A pesar de sus condenas y otros problemas legales, Martinelli cuenta con el respaldo de muchos panameños que añoran la prosperidad económica experimentada durante su mandato (2009-2014). «Puede haber robado, pero también hizo cosas», afirman algunos. Las principales preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos son el alto costo de vida, el acceso al agua potable y el deterioro del sistema de seguridad social.

Durante la administración de Martinelli, la economía panameña fue la que más rápido creció en Latinoamérica, impulsada por proyectos de infraestructura como la expansión del Canal de Panamá y la construcción de la primera línea del Metro en la capital, que fue la primera en Centroamérica. Sin embargo, este crecimiento estuvo marcado por acusaciones de sobrecostos en numerosas obras y el pago de sobornos por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Los analistas y políticos coinciden en que las elecciones de este domingo son históricas, tanto por la incertidumbre que rodeó una de las candidaturas hasta el último momento, como por las expectativas de combatir la corrupción, evidenciadas en casos como el de Odebrecht, que implica a los ex presidentes Juan Carlos Varela (2014-2019), Martinelli y dos de sus hijos, así como a ex ministros y empresarios, y el caso New Business, por el cual Martinelli fue condenado, entre otros.

La lucha contra la corrupción es precisamente la razón por la cual más del 20% de los encuestados admiten tener dudas sobre por quién votar.

Revitalizar la economía del país, que alberga al canal interoceánico, es otro desafío crucial, y la mayoría de los candidatos lo vinculan al combate contra la corrupción y el clientelismo, que agotan los recursos públicos, así como a la atracción de inversión extranjera y la creación de empleo mediante el fomento del turismo y la diversificación productiva, para llenar el vacío dejado por la desactivación de una gran mina de cobre canadiense.

Quiénes son los favoritos

Según las encuestas, los cuatro principales candidatos presidenciales con posibilidades de ganar este domingo en Panamá son un veterano político de carácter firme, un ex presidente «de apellido», un ex cónsul de rock y un ex ministro de Asuntos del Canal. Los tres candidatos restantes, incluido el oficialista José Gabriel Carrizo, tienen alrededor del 5% de intención de voto.

El sucesor de Martinelli

José Raúl Mulino, de 64 años, abandonó su finca y sus caballos para unirse como candidato a vicepresidente a Martinelli, a quien había servido como ministro de Seguridad. Sin embargo, el ex presidente, condenado por lavado de dinero, fue descalificado como candidato presidencial y Mulino tomó su lugar.

Su candidatura fue impugnada por no haber sido elegido en primarias ni tener un compañero de fórmula, pero la Corte Suprema de Panamá intervino y el viernes declaró que la decisión del Tribunal Electoral del 4 de marzo, que designó a Mulino como sustituto de Martinelli, «no es inconstitucional».

«El voto de Martinelli es lo que me trajo aquí», afirma este abogado de personalidad fuerte, candidato de los centroderechistas Realizando Metas y Alianza, quien adopta el lema «Mulino es Martinelli».

Como ministro de Seguridad, fue objeto de duras críticas y denuncias por la represión policial de una protesta de bananeros indígenas en 2010 que resultó en dos muertos y más de 100 heridos por disparos de perdigones, incluyendo lesiones oculares. Algunos de sus rivales le han recriminado esta represión y le han exigido que participe en los debates para que pueda responder a este y otros asuntos, pero Mulino ha declinado asistir a los tres debates celebrados. También ocupó cargos como canciller y ministro de Justicia, entre 2015 y 2016, estuvo en prisión preventiva por corrupción, pero fue liberado debido a errores procesales.

Su plataforma se centra en «poner más dinero en los bolsillos de los panameños» a través de una serie de proyectos de infraestructura destinados a fomentar el empleo y la inversión.

El hijo del general

Martín Torrijos, quien ocupó la presidencia de Panamá de 2004 a 2009, regresó al panorama político después de una disputa con el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), partido fundado por su padre hace 45 años, al que acusa de corrupción y de abandonar los ideales socialdemócratas. La decisión de buscar la reelección «fue una cuestión de conciencia», afirmó el hijo del difunto general Omar Torrijos, líder nacionalista que logró la recuperación del canal de Panamá de manos estadounidenses.

Con 60 años de edad y graduado en Economía por la Universidad de Texas A&M, ahora se postula con el Partido Popular (democristiano). Durante su gobierno, impulsó la expansión del canal de Panamá, proyecto que busca potenciar para fomentar el empleo, aunque también carga con la responsabilidad de haber introducido a la constructora brasileña Odebrecht, implicada en escándalos de sobornos en Latinoamérica.

Durante su mandato se firmó el primer acuerdo de libre comercio entre Panamá y Estados Unidos y ahora pretende expandir las operaciones del canal para gestionar los recursos hídricos del país y gastaría 19.000 millones de dólares en 40 proyectos de infraestructura, creando 165.000 empleos directos.

«Es momento de actuar, panameños. No podemos permitir que la corrupción y la improvisación continúen dañando a nuestro país. Es hora de trabajar juntos para transformar Panamá y construir un futuro mejor para todos. Este será el triunfo de todos los panameños», expresó en su cuenta de Instagram.

El hacha contra la corrupción

El abogado Ricardo Lombana ha estado afinando su discurso anticorrupción en un país marcado por el clientelismo. A sus 50 años, aspira por segunda vez a la presidencia, prometiendo limitar el uso de fondos públicos y eliminar los fueros y privilegios de los altos funcionarios.

En su campaña, utilizó un hacha como símbolo de su compromiso, emulando posiblemente la motosierra del presidente argentino Javier Milei. También ha adoptado un lema similar al del presidente salvadoreño Nayib Bukele: «La plata alcanza cuando nadie se la roba».

Durante el gobierno de Torrijos, fue cónsul en la embajada de Panamá en Estados Unidos. Lombana promete reducir el tamaño de la Asamblea Nacional unicameral y buscar soluciones a la inseguridad en colaboración con Bukele.

En su movimiento, Otro Camino (MOCA, centroderecha), ha reclutado a ex funcionarios e independientes, especialmente jóvenes y opositores a la minería y promete reducir el costo de la electricidad mediante la instalación masiva de paneles solares.

En enero reveló que padece un cáncer de próstata «curable», y su campaña ha recibido críticas por sus comentarios en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Es el candidato más joven y es admirador del fallecido baterista canadiense Neil Peart, de la banda de rock progresivo Rush. Combina la política con su mayor pasión: la música.

«Juventud panameña, salgamos masivamente este domingo a votar por el número 9, a construir otro camino y a devolverle la esperanza a este país», dijo en un video publicado en su cierre de campaña.

El enemistado ex canciller de Martinelli

Rómulo Roux, quien quedó en segundo lugar en las elecciones de 2019, ocupó los cargos de ministro para Asuntos del Canal y canciller en el gobierno de Martinelli. Sin embargo, ante los problemas legales del ex presidente, se distanció y logró recuperar el control del partido Cambio Democrático (CD), fundado por Martinelli en 1998. Este abogado de 59 años, doctorado en Miami, ahora busca ganar la presidencia en coalición con el tradicional Partido Panameñista. Sin embargo, enfrenta críticas por su asociación con un bufete de abogados de la industria minera que provocó grandes protestas a finales de 2023.

En su campaña, ha puesto énfasis en el turismo y la logística, comprometiéndose a crear 500,000 puestos de trabajo y a implementar reformas contra la corrupción.

«Este domingo, cambiaremos el futuro de Panamá. Cerramos esta campaña con mucha fuerza, alegría, entusiasmo y compromiso para los próximos 5 años. ¡Vamos unidos a ganar!», escribió en su red social.

FUENTE: Infobae.